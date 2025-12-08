グリーングループ、第19期 経営計画発表会を開催

グリーン司法書士法人グリーングループ経営計画発表会

去る11月21日、グリーン司法書士法人（新本社：東京都新宿区）などを擁するグリーングループでは、第19期（2025年11月～）の経営計画発表会を挙行いたしました。

この「経営計画発表会」は毎年の恒例行事として行っているもので、お取引様などのご来賓をお招きし、代表の山田から前年度の振り返りと新年度の計画・展望をお話しさせて頂く貴重な機会となっております。

グリーングループ経営計画発表会

グループ社員も、役員・幹部から新卒社員まで多くのメンバーが出席し、緊張感に満ちた空気の中、新年度の目標に向けて一丸となって取り組む決意を新たにしました。

当日の様子については、以下HPの内容をご覧下さい。

■第19期 経営計画発表会を行いました

https://green-osaka.com/news/7104/

グリーングループは、「100年後も成長し続ける『ありがとうカンパニー』」を目指して、たゆまぬ経営努力を続けてまいります。

お引き立てのほど、何卒宜しくお願い申し上げます。

グリーングループについて

グリーン司法書士法人、グリーン行政書士法人などを擁するグリーングループは、「お客様にとって最も身近な専門家であること」を理念に掲げ、司法書士業務・行政書士業務を中心に、相続、債務整理、商業登記、不動産登記など、法律と手続きに関する幅広い課題解決をワンストップで提供する専門家集団です。

2025年にはグリーン税理士法人もグループ入りを果たし、法務・税務が融合した総合的な支援体制を構築し、「困ったときにまず相談できるグループ」として、全国の個人・法人のお客様の課題解決に貢献してまいります。

詳しくは公式サイトをご覧ください：

https://green-osaka.com/aboutus/