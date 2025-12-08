【リーガロイヤルホテル大阪】ホテルで新年を慶び、和の心を学ぶひととき [新春企画]リーガロイヤルホテルで楽しむ「新春茶会」

株式会社ロイヤルホテル

リーガロイヤルホテル大阪 ヴィニェット コレクション（大阪市北区中之島、総支配人 中川 智子）の文化教室「エコール ド ロイヤル」は、藤井 宗悦（そうえつ）氏（裏千家名誉師範、エコール ド ロイヤル講師）を迎えて、2026年1月27日（火）に毎年好評の「新春茶会」を開催します。裏千家名誉師範である宗悦氏の美しいお点前で濃茶、薄茶の後、神戸吉兆の新年の祝い膳をご堪能いただける贅沢なひとときをご用意しております。道具についても、やさしい語り口調で分かりやすく解説いたします。流派が違う方も茶道の経験がない方も、お気軽にご参加いただけます。

【講座名】 リーガロイヤルホテルで楽しむ「新春茶会」

【講師】 藤井 宗悦氏（裏千家名誉師範、エコール ド ロイヤル講師）

【日時】 2026年1月27日（火）

※2026年1月１6日（金）までの事前予約チケット制

[2部制] （各コース約1時間30分）

＜1部＞11：00～コース（受付・開場10：45～）

＜2部＞12：30～コース（受付・開場12：20～）

【会場】 [呈茶・お食事] 桂の間（イーストウイング2階）

【料金】 27,000円（お食事・お土産付、税金・サービス料含む）

【内容】 ◆入室：お道具をご覧になりお待ちください

◆呈茶：濃茶（約25分）、薄茶（約15分）、「鶴屋八幡」の和菓子

◆道具解説および席移動

◆食事（約45分）：「神戸吉兆」の祝い膳

※お食事後は順次ご退出いただけます

※お申し込み時に食品アレルギーの有無についてお知らせください

※呈茶および食事は椅子席です

※服装は和服、洋服いずれでもご参加いただけます

※懐紙などご用意しておりますので、お持ちいただくものはございません

※写真はイメージです

【申込・問合せ】

エコール ド ロイヤル

電話予約：06-6441-2938（直通）

受付時間：9：30～17：00（日・祝日休み）

インターネット予約：

https://www.rihga.co.jp/osaka/culture/ecole-special#2026_ochakai

＜リーガロイヤルホテル大阪 ヴィニェット コレクション＞:

https://www.rihga.co.jp/osaka

Facebook：https://www.facebook.com/rihgaroyal.osaka

Instagram: https://www.instagram.com/rihgaroyalhotel_official