抱っこひもの「ヒヤリハット」体験を募集しています

抱っこひも安全協議会ヒヤリハットアンケート2025 【抱っこひも安全協議会】

抱っこひも安全協議会（代表幹事 ラッキー工業株式会社 代表取締役 樋口博之 ) は日本国内で抱っこひもを輸入・販売する 39社（2025年11月時点）で構成され、抱っこひもの安全な使い方や事故事例の共有などを行う任意団体です。

このたび、抱っこひもを使用する中で体験した事故や怖い経験を広く募集し、今後の安全啓発活動や会員企業の製品開発、取扱説明書の内容などに役立ててゆくことに致しました。つきましては、以下の URL にアクセス頂き、アンケートへの回答にぜひご協力をお願い致します。ご回答いただきました抱っこひも経験者の中から抽選で 50 名様に 500 円分のクオカード(デジタル）をプレゼントさせて頂きます。皆様のご参加をお待ちいたしております。

選択式が中心の簡単なアンケートです。

下記の リンクからアンケートにご回答ください。

https://forms.gle/R2iKguB3N2U12aQe8

回答期限 2025年12月1日 ～ 12月31日まで

当選者には2025年1月に「当選のお知らせ」メールをお送りさせていただきます。

【ヒヤリハット体験とは】

ヒヤリハット体験とは、抱っこひもを使用中にお子様の落下、窒息、打撲、使用者の転倒などといった実際にケガを伴う事故だけでなく、そのような事故になりそうで「怖かった / ヒヤリとした」という体験までを言います。このような体験を未然に防ぐために、どのような状況でヒヤリとしたかを詳しく質問いたします。

私たちは日本国内の抱っこひも関連事業で構成された任意団体です。抱っこひもの安全な使用を通じて安心して子育てができる社会の実現を目指しています。

http://www.dakkohimo.jp

当プレスリリースについてお問い合わせ

抱っこひも安全協議会 広報担当まで

https://dakkohimo.jp/contact/