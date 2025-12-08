【TruffleBAKERY】九州初の「TRUFFLE mini博多駅店」が12月10日（水）にグランドオープン

株式会社ドレステーブル

株式会社ドレステーブル（本社：東京都中央区／代表取締役CEO 丸岡 武司）は、2025年12月10日（水）、「TRUFFLE mini博多駅店」を博多駅直結の筑紫口方面1階にグランドオープンいたします。

「TRUFFLE mini博多駅店」は、TRUFFLE miniとしては九州エリア初出店で、国内12店舗目となります。TRUFFLE miniは、お仕事など移動の合間で気軽にTruffleBAKERYをご利用いただけるよう、駅チカに小規模で出店している駅ナカ業態で、今回は焼き立てで提供できる商品を増やし、博多店の限定商品もご用意しました。

店舗外観パース

おすすめは、博多駅店の限定商品として開発した”福岡土産”にもぴったりの「明太子の塩パン」と、本ブランド誕生当初から人気の白トリュフの塩パンが進化した「Mt.Fuji天然水仕込みの白トリュフの塩パン」（11月29日（土）から全国発売）です。そのほかにも、TruffleBAKERYの人気商品を厳選して常時30種類ほど販売する予定です。

また、オープンを記念して、パンと一緒にお楽しみいただけるコーヒーのキャンペーンを2025年12月10日（水) ～ 12月31日（水）の期間限定で行います。

■「天然水オリジナルブレンドコーヒー」を通常価格の30%offでご提供

■公式アプリ新規登録で「オリジナルドリップバッグ2杯分」をプレゼント

店舗の内装もこれまでのTRUFFLE miniとは違うシックな雰囲気で、主役であるパンには独自のライティングを当てることで、パンの焼いている香りとともに、TruffleBAKERYが作るこだわりのパンを体感いただける空間になっています。皆さまのご来店を、心よりお待ちしております。

TRUFFLE miniとは

TRUFFLE miniは、「毎日食べるパンだから、おいしい素材とほんの少しの豊かさを」をコンセプトにしたTruffleBAKERYの、通勤・通学など移動の合間で気軽にTruffleBAKERYの商品・サービスを体験いただけるよう、駅チカに小規模で出店している駅ナカ業態のベーカリーです。日常の中で気兼ねなく本物の食材を日常的に楽しめるよう、TruffleBAKERYより商品数を厳選して販売しています。

店舗製造と別拠点製造（1日に3便）に分けてパンをお届けしていますが、今回は店舗製造の割合を増やし、これまでよりも多く焼き立てパンをお届けします。

商品情報

おすすめは、新作の”塩パン2種”「明太子の塩パン」と「Mt.Fuji天然水仕込みの白トリュフの塩パン」です。

博多店限定の「明太子の塩パン」は、博多の老舗料亭・雅加榮さんの出汁が染み渡る明太子を使用した”明太バター”をふんだんに使用しており、福岡土産としてもおすすめです。

開業当初からブランドのシグネチャー商品である「白トリュフの塩パン」は、開発拠点を南八ヶ岳に移した今夏から開発を重ねることで香り・口どけ・余韻までもが進化し、新しく生まれ変わりました。

そのほかにも、計30種類ほどの惣菜パンから甘いパンまで幅広く揃えており、パンに合う豆を特別にブレンドしたタップコーヒーもご提供します。お気に入りのパンと一緒に、オリジナルセットで遠方へのお出かけのお供としてもぜひご利用ください。

明太子の塩パンKV白トリュフの塩パンKV

＜商品情報＞

■「明太子の塩パン」【博多駅店限定】

販売期間：2025年12月10日（水)より

販売価格：298円(税込)

■「Mt.Fuji天然水仕込みの白トリュフの塩パン」

販売期間：2025年12月10日（水)より

※全国では11月29日（土）より販売中

販売価格：318円(税込)

＊ぜひ、開発背景についてはInstagramの投稿をご覧ください

https://www.instagram.com/p/DRl81vLEo_s/?hl=ja

内装

福岡の樹齢400年のクスノキを使った、長さ約3m・1.5tの大きなパンカウンターをメインに据え、開発拠点であるTruffleBAKERY南八ヶ岳のように店内の照明をあえて抑え、パンが映えるような独自のライティングにより、パンの魅力を最大限に感じていただける店舗となっております。

オープンキャンペーン

オープンを記念して、パンと一緒にお楽しみいただけるコーヒーのキャンペーンを2025年12月10日（水) ～ 12月31日（水）の期間限定で行います。

■「天然水オリジナルブレンドコーヒー」を通常価格の30%offでご提供

通常価格464円(税込) → お試し価格30%off 371円(税込)

■公式アプリ新規登録で「オリジナルドリップバッグ2杯分」をプレゼント

店舗情報

オープニングキャンペーンポスター

TRUFFLE mini博多駅店

開業日：2025年12月10日(水)

住所：〒812-0012 福岡県福岡市博多区博多駅中央街1-1

営業時間：8:00-20:00

席数：無し

※開業日のみ10時オープンとなります

CONCEPT（コンセプト）

毎日食べるパンだから、おいしい素材とほんの少しの豊かさを

PURPOSE（目的）

常識を変え、素材を捻り、社会を変えていく

Mission（使命）

素材を追求し

世代を超え愛され続ける

価値のある商品・接客を創造し

社会に貢献する

Vision（未来像）

進化する力強い組織を創る

Value（価値観）

BE ORIGINAL

最高の店舗体験を提供する

会社概要

商号 ： 株式会社ドレステーブル

代表者 ： 代表取締役 / CEO 丸岡 武司

所在地 ： 〒104-0028 東京都中央区八重洲2丁目1-1 YANMAR TOKYO 7F

設立 ： 2007年1月24日

事業内容 ： EC事業 、海外事業、ベーカリー事業、ライセンス管理事業、食品卸売業

資本金 ： 300万円

URL ： https://dresstable.site/

【 各種リンク 】

TruffleBAKERY 公式インスタグラム：https://www.instagram.com/trufflebakery/

TruffleBAKERY 南八ヶ岳公式インスタグラム：https://www.instagram.com/trufflebakery_yatsugatake/

TruffleBAKERY 公式HP：https://truffle-bakery.com/

TruffleBAKERY 公式アプリ

APP Store：https://apps.apple.com/jp/app/truffle-bakery/id1460562943

Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.ajg.trufflebakery&hl=ja&gl=US(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.ajg.trufflebakery&hl=ja&gl=US)