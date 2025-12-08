1等「響21年」2等「山崎12年」3等「白州12年」！特別企画第4弾ウイスキーみくじが販売開始！

株式会社アップライジング

日本のブレンドの至宝、超大吉「響21年」を含む長期熟成ボトル計5本をラインアップ

本企画の核となるのは、超大吉に君臨する"日本のブレンド最高峰"「響21年」（1本）です。 大大吉には「山崎12年」、大吉には「白州12年」を封入し、合計で5本の長期熟成ボトルをラインアップいたしました。

稀少ボトルが市場で高騰する今、確かな品質を持つ銘柄との一期一会が、くじならではの高揚感を生み出します。

【特別企画】【ウイスキーみくじ 466口限定】【第4弾】

タチバナE酒販は、応援してくださるお客様へ感謝を込め、この特別企画をご用意しました。ボトルとの出会いを「機会」として提供し、記憶に残る特別な“体験”をお届けします。

全466口限定で、価格は4,980円（税込・送料無料）です。

山崎12年・白州12年

超大吉：響21年（1本）

大大吉：山崎12年（2本）

大吉：白州12年（2本）

中吉：山崎 シングルモルト（5本）

喜吉：白州 シングルモルト（5本）

福吉：響 JAPANESE HARMONY（3本）

縁吉：宮城峡 シングルモルト（10本）

幸吉：ブレンデッドウイスキー 矢部 700ml（20本）

栄：ブレンデッドウイスキー はなぐり 700ml（240本）

吉：グレーンウイスキー 巳乃霞 700ml（178本）

合計：466口限定

販売詳細商品名【特別企画】

価格 1口 4,980円（税込・送料無料）

販売口数 466本限定（完売次第終了となります。）

販売開始日 2025年12月6日

販売場所

主要EC展開とお客様の声、品質管理への徹底したこだわり

自社倉庫で商品を管理自社倉庫 出荷の様子お客様からお寄せいただいたレビュー

株式会社アップライジングが運営するタチバナE酒販のウイスキーくじは、Amazon、楽天市場、Yahoo!ショッピングなど、複数のオンラインストアで展開し、高い信頼を得ています。

購入者からは「開ける瞬間の高揚感がたまらない」「選定に丁寧さを感じる」といった声が多数寄せられています。

この信頼は、徹底した品質管理体制に支えられています。外部倉庫に依存せず、自社で温度・湿度を厳格に管理。お客様の手元に届くまで、ウイスキーを最良の状態に保つことで、くじ企画の信頼性を高め、「安心」を提供しています。

ウイスキーくじとは？ シンプルなルールで楽しむ大人のサプライズ

ウイスキーくじは、あらかじめ公開されたラインナップの中から、

1口につき1本、ランダムで届く抽選型の販売サービスです。

どのボトルが届くか分からない--その“選べない楽しさ”が、

日常にささやかな高揚感を添えてくれます。

タチバナE酒販のくじは、すべてハズレなし。

憧れの高級ボトルが手に入るチャンスもご用意しています。

箱を開けるその瞬間から、ウイスキー体験はもっと豊かに、もっとエキサイティングに。

そして、まだ知らない銘柄との一期一会の出会いが、

あなたのウイスキーの世界を、静かに広げてくれるはずです。

会社概要と問い合わせ先

会社名：株式会社アップライジング

宮崎事務所：〒880-0001 宮崎県宮崎市橘通西３丁目1-26 長谷川ビル2F

TEL：0985-77-9039

MAIL：uprisingood@gmail.com

■ 主要販売チャネル

タチバナE酒販は、以下の主要オンラインストアにて商品展開を行っています。

