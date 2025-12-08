第43回IT賞において「IT奨励賞（経営・業務改革）」を受賞

三井ダイレクト損害保険株式会社

MS&ADインシュアランス グループの三井ダイレクト損害保険株式会社（取締役社長：河村 隆之／URL：https://www.mitsui-direct.co.jp/、以下「当社」）は、公益社団法人 企業情報化協会（以下「IT協会」）主催の2025年度（第43回）IT賞において、昨年の「IT賞（マネジメント領域）」受賞に続き、2年連続で「IT奨励賞（経営・業務改革）」を受賞いたしました。

今回、マーケティングシステムの刷新プロジェクトにおいて、IT部門での開発を前提にした従来の業務プロセスから、ビジネス部門を中心に業務推進するプロセスに改革した取り組みが評価されました。新しいマーケティングシステムの活用により、更なるお客さま体験価値の向上を図るとともに、社内業務の効率化やシステム開発スピードの更なる向上など、事業戦略・課題への対応力を強化してまいります。

1.IT賞の概要

わが国の産業界ならびに行政機関などの業務において、「ITを高度に活用したビジネス革新」に顕著な努力を払い成果を挙げたと認められる企業・団体に対し、IT協会から授与される表彰制度です。1983年の第1回より、今回で43年目の開催となります。

2.受賞内容

今回、当社が受賞した「IT奨励賞（経営・業務改革）」は、ITやデジタル技術を活用し、業務プロセスの革新や経営資源の最適化を実現することで、事業成長や企業力の強化につなげる取り組みに対して、IT協会が授与するものです。特に、将来性・新規性・挑戦性が期待されるプロジェクトが評価対象となります。

IT協会のページ

https://jiit.or.jp/awards/it/(https://jiit.or.jp/awards/it/)

受賞テーマ

データドリブンマーケティングで実現した業務プロセス改革

～ IT依存からの脱却 ～

テーマ概要

当社のネット型自動車保険ビジネスは、お客さま接点がデジタル中心で直接接する機会が少ないため、お客さまの視点に立った適切なご案内が重要です。データ中心の時代へ変わっていく中、データドリブンで戦略を立て、迅速な施策の展開が求められています。これを実現するためには、従来のIT部門の開発を前提にした業務プロセスから、ビジネス部門が自力自走で業務を進められるプロセスに改革する必要があります。そこで、ビジネス部門が戦略的にカスタマージャーニーを作成し、最適なチャネルでお客さまへ迅速かつ的確にご提案することを目的に、データドリブンマーケティングを実現したマーケティングシステムに刷新しました。この刷新でビジネス部門主導の施策実行が可能になり、よりお客さまに寄り添ったご案内ができるようになりました。また、契約数の増加や収入保険料の増収に繋がり、大きな成果を収めることができました。

三井ダイレクト損害保険株式会社

会社名：三井ダイレクト損害保険株式会社

代表 ：取締役社長 河村 隆之

本社 ：〒112-0004 東京都文京区後楽2丁目5番1号

Webサイト：https://www.mitsui-direct.co.jp/

設立：1999年6月

事業内容：損害保険業

三井ダイレクト損保は、インターネットを通じて加入ができる自動車保険「強くてやさしいクルマの保険」を取り扱う損害保険会社です。

「強くてやさしい」とは、私たち三井ダイレクト損保が、お客さまに対して“ありたい人格”を表したものです。

それが示しているのは、正直で公平で、本音であること。どこまでもお客さまの立場を優先させる姿勢があり、心から尽くせること。親切で頼りになり、いざというときは守って差し上げられること。

「強くてやさしい」存在であるから、お客さまの視点に徹底的に立つことができる。

そんな強い思い、決意を表しています。