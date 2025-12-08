【CBTソリューションズ】堀江貴文氏のYouTube生配信番組『#それどう -ホリエモンのそれってどうなの！？』の撮影にオフィスを提供

株式会社シー・ビー・ティ・ソリューションズ

試験業界を牽引するITベンチャー企業の株式会社CBTソリューションズ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：野口功司）のオフィスにて、堀江貴文(ホリエモン)氏のYouTube生配信番組『#それどう -ホリエモンのそれってどうなの！？』の撮影協力をいたしましたので、お知らせいたします。

・ 『#それどう -ホリエモンのそれってどうなの！？』番組情報について

当社ラウンジで撮影

『#それどう -ホリエモンのそれってどうなの！？』は政治家や有識者、様々なバックグラウンドをもつ方々が【タブーなし・演出なし】でディスカッションを行う政治討論番組です。

当社のオフィスは、その快適な空間と、社員の交流を促進する設計が評価され、政治や社会の未来を議論する舞台として採用されました 。

＜当社オフィスでの放送回＞

・ 2025年11月16日放送

高市内閣の改革に迫る！各党の政治家と議論｜議員定数の削減、保険料引き下げ etc… 『#それどう -ホリエモンのそれってどうなの！？』

・ 2025年10月19日放送

どうなる高市新総裁！？各党の政治家と、自公連立解消や新総裁のこれからを語る『#それどう -ホリエモンのそれってどうなの！？』

・ 2025年9月15日放送

石破首相の辞任、総裁選はどうなる！？自民党を徹底分析『#それどう -ホリエモンのそれってどうなの！？』

▼『#それどう -ホリエモンのそれってどうなの！？』のまとめ再生リスト

https://youtube.com/playlist?list=PLPG9JWQYcjUsaD2ktFhAMgues10v_3Y-j&si=WL24h9AbIlpJD4NJ(https://youtube.com/playlist?list=PLPG9JWQYcjUsaD2ktFhAMgues10v_3Y-j&si=wcHxS1jBgo-dMpiG)

また、2025年11月16日放送回では、特別企画として番組内で当社のインフォマーシャルが配信され、代表の野口より事業内容やオフィスへのこだわり等をご紹介させていただきました 。

林尚弘氏、堀江貴文氏、当社代表 野口

この機会を通じて、当社がIT技術で試験業界にもたらす革新と、「社員の働きやすさ」を追求する企業姿勢を広く社会に発信できたことを光栄に思います 。

・2025年11月16日放送回：https://www.youtube.com/live/eN1dlJNKW6U?si=vHMszxEM6HaWGPqF

・株式会社CBTソリューションズ オフィスについて

ラウンジ受付バーカウンターオーブン会議ブース

当社は社員ファーストで働きやすい環境を実現するために、ラウンジや執務エリアは社員が交流しやすいオフィス空間をテーマに設計されています。

昼間は打ち合わせやランチを通じた社員交流を促進し 、夜間はバーカウンターでリラックスしながら交流を深めることが可能です 。

当社は今後も、従業員が働きやすい環境の整備を推進してまいります。

【「100事業×100億＝1兆円企業」への挑戦、一緒にしませんか？】

株式会社CBTソリューションズは、これまで「教育×IT」をテーマに主に試験業界に向けて最新のテクノロジーサービスを提案し、業界のDX化を牽引してきました。

現在は、ITを軸として、日本の未来に繋がる産業を「100事業×100億＝1兆円」を目指し、新規事業に注力しています。

当社のビジョンに共感し、未来を一緒につくる新しい仲間を求めています。

「事業責任者として、立ち上げのリアルに関わりたい」

「自らのアイデアで事業を立ち上げてみたい」

そんな想いを持つ方は、ぜひリクルートサイトをご覧ください。

既存の試験事業をさらに強化していくための仲間も、引き続き募集しております。

▶リクルートサイト

https://cbt-s.com/recruit/

▶社員インタビュー

https://cbt-s.com/recruit/media/

【会社概要】

株式会社CBTソリューションズ

試験業界を牽引するITベンチャー企業として、試験の申込から受験料決済、受験、採点、合否判定処理等の全てをIT化するCBTサービスを提供。

全国47都道府県にテストセンターを展開し、CBT市場では、国内80%以上のシェアを誇ります。また、資格を世の中に正しく伝える学びのメディア『日本の資格・検定』の運営等、様々なサービスで業界を牽引しています。

代表者 ：代表取締役社長 野口功司 設立年月：2009年5月

所在地 ：東京都千代田区神田練塀町3 AKSビル6階

企業ホームページ： https://cbt-s.com

主要事業

試験運営総合委託サービス(CBT・PBT・IBT)、受験サポートシステム構築サービス

事務委託・印刷・データ処理・分析サービス

学びのメディア『日本の資格・検定（https://jpsk.jp）』の運営

直営テストセンター（歌舞伎座・横浜・岡山・神戸・仙台・札幌）の運営（https://cbt-s.com/professional-tc）)

【お問い合わせ】

株式会社CBTソリューションズ 社長室

TEL：03-5209-0551 ／ E-mail：biz_admin@cbt-s.com