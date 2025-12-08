人気スマホゲーム『勝利の女神：NIKKE』より、「レッドフード」がフィギュアとなって登場。あみあみにて予約受付中。

写真拡大 (全14枚)

大網株式会社




ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「グッドスマイルアーツ上海」より、『勝利の女神：NIKKE レッドフード - Nonsense Red 1/7スケール 完成品フィギュア』を、現在ご案内中です。



製品ページはこちら：


●勝利の女神：NIKKE レッドフード - Nonsense Red 1/7スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-195084&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)



■あみあみオンラインショップ


https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)


■あみあみ実店舗サイト


https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)


■勝利の女神：NIKKE レッドフード - Nonsense Red 1/7スケール 完成品フィギュア




【製品情報】


□参考価格：19,500円(税込)


□発売日：2026年12月予定


□ブランド：グッドスマイルアーツ上海


【スケール】1/7


【サイズ】全高：約250mm


【素材】プラスチック



【セット内容一覧】


・フィギュア本体


・専用台座



原型制作：莫不然


彩色：歓都夢綾



















人気スマホゲーム『勝利の女神：NIKKE』より、「レッドフード」が1/7スケールフィギュアとなって登場！


特徴的な衣装の塗装が細部まで精巧に再現されており、見どころ満載です。


恥ずかしげな目線と照れたポーズは、戦闘時の凛とした姿とのギャップを生み出し、かえって可愛らしさが倍増。


また、ジャケットは着脱仕様になっていますので、お好みのスタイルでお楽しみいただけます。


可憐さとクールさを兼ね備えた「レッドフード - Nonsense Red」を、是非指揮官の側にお迎えください。



※製品は自立しません。付属の台座を使用してください。


※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。



製品ページはこちら：


●勝利の女神：NIKKE レッドフード - Nonsense Red 1/7スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-195084&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)


【今回ご紹介した製品を含む、『勝利の女神：NIKKE』関連製品ページはこちらから！】(https://slist.amiami.jp/top/search/list?s_originaltitle_id=33781&pagemax=60&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)




(C)SHIFT UP CORP.



【店舗情報】


■あみあみオンラインショップ


https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)


■あみあみ実店舗サイト


https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)