人気スマホゲーム『勝利の女神：NIKKE』より、「レッドフード」がフィギュアとなって登場。あみあみにて予約受付中。
ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「グッドスマイルアーツ上海」より、『勝利の女神：NIKKE レッドフード - Nonsense Red 1/7スケール 完成品フィギュア』を、現在ご案内中です。
●勝利の女神：NIKKE レッドフード - Nonsense Red 1/7スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-195084&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
■勝利の女神：NIKKE レッドフード - Nonsense Red 1/7スケール 完成品フィギュア
【製品情報】
□参考価格：19,500円(税込)
□発売日：2026年12月予定
□ブランド：グッドスマイルアーツ上海
【スケール】1/7
【サイズ】全高：約250mm
【素材】プラスチック
【セット内容一覧】
・フィギュア本体
・専用台座
原型制作：莫不然
彩色：歓都夢綾
人気スマホゲーム『勝利の女神：NIKKE』より、「レッドフード」が1/7スケールフィギュアとなって登場！
特徴的な衣装の塗装が細部まで精巧に再現されており、見どころ満載です。
恥ずかしげな目線と照れたポーズは、戦闘時の凛とした姿とのギャップを生み出し、かえって可愛らしさが倍増。
また、ジャケットは着脱仕様になっていますので、お好みのスタイルでお楽しみいただけます。
可憐さとクールさを兼ね備えた「レッドフード - Nonsense Red」を、是非指揮官の側にお迎えください。
※製品は自立しません。付属の台座を使用してください。
※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。
【今回ご紹介した製品を含む、『勝利の女神：NIKKE』関連製品ページはこちらから！】(https://slist.amiami.jp/top/search/list?s_originaltitle_id=33781&pagemax=60&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
(C)SHIFT UP CORP.
【店舗情報】
