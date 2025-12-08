ガバメントクラウドファンディングに挑戦中！

愛媛県伊予市

伊予市では、中学生をアメリカ・オレゴン州のセーラム市・カイザー市へ派遣し、国際的な視野を育む事業を15年以上にわたって実施しています。

異文化交流を通じて、子供たちはグローバルな視点を養い、次世代のリーダーとして成長しています。しかし、円安や航空運賃の高騰により、従来の予算での継続が難しくなっています。

現在、伊予市とカイザー市との間で姉妹都市連携を進める構想もあり、この事業は両市の絆を深める大切な一歩です。

皆様からの温かいご支援をいただけることで、未来を担う子供たちに貴重な国際体験を提供し続けることができます。

次世代の国際人を育てるために、ぜひご協力をお願いいたします。

ある日私が一人で６０ドルの服を買おうと会計をしていたところ、後ろの人が突然、服の代金のうち、２５ドル分をカードのサービスで支払いをしてくれるということがありました。日本では経験したことがないので、一瞬何が起こったのか分かりませんでしたが、その後は「Thank you so much!」と３回も言いました。このことをホストファミリーに伝えると「You are a lucky girl!」と言われ、とても嬉しかったです。（H.Y)たくさん勉強して、必ず、ここに戻ってきます！（M.K）

私が特に印象に残ったことは、消防署で実際に消防士の方が着ている服を着させてもらったことです。とても重たく、動きにくさも感じましたが、消防署の人たちはこれを着て、市民を守っていると知り、とても尊敬する気持ちになりました。市内見学を通して、カイザー市は落ち着いた雰囲気の中にも地域を大切にする温かさがあると感じました。特に、案内をしてくれた人たちの親切な対応から、人の優しさに触れることができました。この日の体験で学んだことをや感じた温かさを大切にして、これからの学校生活や地域での活動にも生かしていきたいと思います。（Y.Y）

詳しくは、コチラ(https://www.furusato-tax.jp/gcf/4885?msockid=05bf9aa11e51683135e88c101f9f6914)をご覧ください！

※ガバメントクラウドファンディングとは、自治体が行うふるさと納税を活用したクラウドファンディングです。 住民票登録地の自治体にも寄付が可能であり、控除対象となります（住民票登録地へ寄付を行う場合、お礼の品は受け取ることが出来ません。） 自治体の課題解決に、あなたの意思を反映してみませんか。