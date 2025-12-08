【ルイ・ヴィトン】日本限定メンズウォレットとカードケースの新作が登場

ルイ・ヴィトン ジャパン株式会社

ルイ・ヴィトンは、モノグラム・ヘリテージ キャンバスに、カラーのキャンバスとヌメ革のライニングを組み合わせたアイテムや、明るいホワイトの色合いでタイガ・レザーとモノグラム・キャンバスを組み合わせたアイテムなどの、日本限定の新作メンズウォレットとカードケースを発売しました。

モノグラム・ヘリテージ キャンバスに、カラーのキャンバスとヌメ革のライニングを組み合わせた小ぶりな「ヴィクター・ウォレット」。5つのカードスロットや機能的なファスナー式ポケット、紙幣やレシートを収納できるコンパートメントを備えています。前面にはファレル・ウィリアムスお気に入りの「Marque L. Vuitton Deposee」シグネチャー入り。

製品名：日本限定 ヴィクター・ウォレット

価格：106,700円

素材：モノグラム・ヘリテージ キャンバス

サイズ：W 11.5 x H 9 x D 2.5 cm

明るいホワイトの色合いでタイガ・レザーとモノグラム・キャンバスを組み合わせた「ヴィクター・ウォレット」。実用的な内装には、ファスナー式ポケットと、紙幣やレシート用のポケット、5つのカードスロットを備えています。

製品名：日本限定 ヴィクター・ウォレット

価格：97,900円

素材：モノグラム・キャンバス、タイガ・カウハイドレザー

サイズ：W 11.5 x H 9 x D 2.5 cm

タイガ・レザーと明るいホワイトのモノグラム・キャンバスを組み合わせた「ジッピーウォレット・ホリゾンタル」。ラウンドファスナー開閉式の実用的なデザインに、ファスナー付のきセンターポケットと、各サイドに6つずつ並べたカードスロット、紙幣や領収書用の2つのフラットポケットを備えています。内装に施したブラックのカウハイドレザーのライニングも魅力。

製品名：日本限定 ジッピーウォレット・ホリゾンタル

価格：132,000円

素材：モノグラム・キャンバス、タイガ・カウハイドレザー

サイズ：W 21 x H 10 x D 2.5 cm

モノグラム・ヘリテージ キャンバスで仕上げた「ジッピー・ウォレット ホリゾンタル」。メゾンのシグネチャーの中でもファレル・ウィリアムスお気に入りの1つ「Marque L. Vuitton Deposee」をあしらっています。ラウンドファスナーを開くと、中央のファスナー式ポケットや12のカードスロット、2つのフラットコンパートメントが備わっており、カードや紙幣、レシートをスタイリッシュに整理できます。

製品名：日本限定 ジッピー・ウォレット ホリゾンタル

価格：145,200円

素材：モノグラム・ヘリテージ キャンバス

サイズ：W 21 x H 10 x D 2.5 cm

ホワイトのモノグラム・キャンバスとタイガ・レザーを組み合わせ、コントラストを効かせたブラックのカウハイドレザーのライニングを施したカードケース「アンヴェロップ・カルト ドゥ ヴィジット」。あらゆるポケットやバッグにすっきり収まるなめらかなデザインも魅力です。スナップ付きのフラップを開けると、コンパートメントとカードスロットが現れます。

製品名：日本限定 カードケース アンヴェロップ・カルト ドゥ ヴィジット

価格：59,400円

素材：モノグラム・キャンバス、タイガ・レザー

サイズ：W 10.5 x H 8 x D 1 cm

*税込価格表記

PHOTO CREDIT：LOUIS VUITTON

ルイ・ヴィトンについて

1854年の創業以来、ルイ・ヴィトンは、革新とスタイルを組み合わせた独自のデザインを常に最高級な品質で提供し続けています。現在もトラベルラゲージ、バッグ、アクセサリーなどの製品を通じて、クリエイティブでありながらエレガントで実用的である、創業者ルイ・ヴィトンが生み出した「旅の真髄(こころ)」の精神を忠実に受け継いでいます。ルイ・ヴィトンというストーリーを作り上げたのは「大胆さ」でした。伝統を重んじ、歴史の中で建築家やアーティスト、デザイナーに門戸を開き、プレタポルテ、シューズ、アクセサリー、ウォッチ＆ファインジュエリー、フレグランスなどの分野を開拓してきたのです。これらの丁寧に製作された製品は、ルイ・ヴィトンがクラフツマンシップにいかにこだわりを持ってきたかという証となっています。

詳細は、ルイ・ヴィトン 公式サイトhttps://www.louisvuitton.com をご覧ください。