島根発、“不動産の健康診断”SaaS「とぶひ」提供開始

株式会社サカタ（島根県松江市、代表取締役社長：坂田 健一）、Tisch合同会社（島根県松江市、代表：田上 健太）、しする株式会社（島根県松江市、代表取締役社長：小柳 兼嗣）は、土地情報とオーナーの“想い”を一体で管理・活用できる不動産会社向けSaaS 「とぶひ」を共同開発し、このたびサービス提供を開始しました。

お客様が不動産会社にお持ちする課税明細書のデータと、土地オーナーの想いをカルテとして独自の資産に変換することで、 不動産会社の顧客獲得、LTV最大化、そして営業の仕組み化を支援します。

とぶひの概要

「とぶひ」は、“不動産の健康診断”をコンセプトにした、不動産会社向けSaaSです。

相続・資産相談等の場でお客様が持参する課税明細書をAIを活用してカルテ化するとともに、お客様の想いやメッセージを土地データに紐づけることで、土地情報だけでなく、相談内容や土地オーナーの“想い”まで一体で管理・蓄積します。



蓄積された土地×顧客情報を自社だけのデータ資産として活用することで、顧客の囲い込みモデルを構築し、顧客の生涯価値を最大化するとともに、大型開発や地権者マッチングなど、事業の横展開も可能にします。



さらに、ベテランのノウハウをAIプロンプトとテンプレートに標準化することで、ハイクオリティなレポートを自動で生成し、誰でもベテラン級の提案ができる営業体制の構築を可能にします。

とぶひの特徴

１．「不動産の健康診断」を通して、潜在層へのアプローチが可能に

これまでアプローチが難しかった、不動産売買ニーズが顕在化する前の潜在層とも「不動産の健康診

断」をきっかけに接点を持ち、定期的な“診断”を通じて継続性のある関係づくりが可能になります。

こうして信頼関係を育むことで、いざお客様が相続や売却を検討する際には自然と最初にご相談いただける存在となり、一括査定サイトへの依存解消や販促費の削減にもつながります。

２．土地×顧客データを「自社専用“地図”データベース」に

課税明細書の内容をAIでカルテ化するとともに、お客様の土地に対する想いやメッセージも紐づけて蓄積することで、「自社専用“地図”データベース」として不動産情報と顧客データをセットで管理できます。

データがたまるほど、自社だけが持つ独自資産としての価値が高まり、大型開発や地権者マッチング、リフォーム・建替え提案など、将来の事業展開にも活用しやすくなります。

３．属人化から脱却し、誰でもベテラン並みの提案ができるチームへ

ベテラン担当者の観点やノウハウをAIプロンプトとテンプレートに標準化することで、登録した課税明細書の情報からレポートを自動生成。

カルテに蓄積した「お客様の想い」や市場データも併せて活用することで、経験年数にかかわらず、誰でも一貫したベテラン級の提案ができる営業体制づくりを後押しします。

４．「診断レポート」を通じた新しい顧客体験

面談の内容やカルテに整理した情報は、その場で見やすい診断レポートとして紙やメールでお客様にお渡しできます。

ご自身やご家族があとからゆっくり見返せる「共有しやすい資料」があることで、将来の選択肢を落ち着いて考え、話し合える、安心感のある顧客体験を提供できます。

「とぶひ」の詳細はこちら

https://tobuhi.jp(https://tobuhi.jp?utm_source=pr&utm_medium=pressrelease)

開発の背景

本サービスは、島根県松江市の不動産会社・株式会社サカタが、日々お客様の相続や不動産売買の相談を受ける中で抱いてきた、ある“もどかしさ”から生まれました。

相続や売却のご相談に来られるお客様は、単なる土地情報だけでなく、

「親が大切に守ってきた土地を、きちんと活かす道を考えたい」

「この場所には、家族の思い出がたくさんつまっている」

といった、数字では表しきれない気持ちをたくさん話してくださいます。

しかし実際には、お客様が語ってくださるこうした想いやメッセージは、担当者の記憶の中だけに留まり、その大切な情報がどこにも残らないまま消えていってしまう状況がありました。

「土地の情報だけでなく、その土地に込められた想いや、次の世代へのメッセージも、一緒に残せる仕組みがあったなら」

「地域の不動産会社が、お客様の人生や家族の歴史に寄り添いながら、次の所有者・次の世代へとバトンをつないでいけたなら」



こうした想いを抱いていた中、同じく島根県松江市を拠点とするTisch合同会社の田上氏との会話の中で、「土地に込められた人々の想いを繋いでいく不動産会社向けSaaS」というビジネスアイデアの種が生まれました。

そして、同じく松江市を拠点とする、しする株式会社も加わり、松江の3社協業プロジェクトが動き始め、現場発の不動産会社向けSaaSとして「とぶひ」が誕生しました。



サービス名の「とぶひ」は、かつて出雲国にゆかりのある、緊急時にのろしを上げて急を知らせる施設「烽（とぶひ）」に由来します。

地域の人々に大切な情報を届けてきた“とぶひ”のように、

土地オーナーの想いや、ご家族へのことば、次の世代への願いを、

確かに受けとめ、つなぎ、伝えていく存在でありたい--。

そんな願いを、「とぶひ」という名前とサービスに込めています。

不動産テックEXPO【東京】出展のお知らせ

「とぶひ」は不動産テックEXPO【東京】にブース出展いたします。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/173465/table/1_1_936a9c26cd23de39659dc1e1047b4939.jpg?v=202512081127 ]

イベントへの参加をご希望の方は、下記URLよりご登録をお願いいたします。

https://www.japan-build.jp/tokyo/ja-jp/register.html?code=1530457412720163-DGY

会場では実際の利用画面を用いたデモや個別相談を実施いたします。

ご興味のある方は、是非お立ち寄りください。

会社概要

お問い合わせ先

▼サービスに関するお問い合わせ

https://tobuhi.jp/#contact(https://tobuhi.jp/?utm_source=pr&utm_medium=pressrelease#contact)

▼取材等に関するお問い合わせ

担当：しする株式会社 小林

TEL：090-6164-5521

E-mail：kobayashi@tobuhi.jp