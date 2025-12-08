AI連携で介護業務を劇的に効率化！つばめあんしんネットがOptiMind連携で実現する効率化と、保険外サービス『だれでも介助』への想い

超高齢化社会への決意と、2つのイノベーション

訪問介護事業を展開するつばめあんしんネットグループ（本社：【愛知県名古屋市中区栄1-21-17】、代表：【天野 朝之】）は、進行する超高齢化社会の中で、より質の高い介護サービスを地域に提供するため、事業体制の強化とサービスの拡充を進めています。

この度、当社は介護業務の抜本的な効率化を目指し、株式会社OptiMindとのAPI連携による介護配車計画の一元管理を開始しました。これにより、介護従事者の働き方を劇的に改善します。

さらに、保険内サービスに加え、多様な生活ニーズに対応する保険外サービス『だれでも介助』を強化し、ご利用者様の「自分らしく暮らしたい」という想いに応えてまいります。

本発表では、OptiMind連携によって実現する効率化の詳細と、『だれでも介助』にかける私たちの想いについて、詳しくお伝えします。

介護業務の効率化を実現するOptiMindとのAPI連携

これまでの配車計画は、各営業所が個別に作成しており、非効率な移動やスタッフの負担増が課題となっていました。

当社はこの課題を解決するため、株式会社OptiMindのシステムとAPI連携。これにより、すべての営業所の介護配車計画を1箇所で集中的に作成・管理することが可能になります。

AI技術による最適化で、移動距離や時間、スタッフのスキルなどを総合的に考慮した最も効率的なルートを自動で導き出し、以下のメリットを実現します。

・スタッフの移動時間短縮と負担軽減

・スケジュールの柔軟性の向上

・より多くのご利用者様への対応力の強化

「だれでも介助」で、保険内だけではない多様なニーズに応える

在宅介護において、保険制度の枠組みだけでは対応しきれない細やかな生活サポートのニーズが増加しています。つばめあんしんネットは、このようなニーズに応えるため、保険外の介護サービス『だれでも介助』を強化しています。

『だれでも介助』は、保険制度の制限を気にすることなく、幅広い生活支援をご利用者様からお受けいたします。

だれでも介助サービスサイト :https://tsubame-care.jp/

私たちは、この柔軟なサービス提供を通じて、ご利用者様が「住み慣れた地域で自分らしく」生活を継続できる社会の実現に貢献してまいります。

あんしんネットの目指す未来：地域貢献と人材育成

つばめあんしんネットグループは、訪問介護事業者として、介護事業を地域に貢献できるやりがいのある仕事として、より力を入れて参ります。

超高齢化社会を支える「人」の育成にも注力しており、未経験の方には丁寧な研修とステップアップの機会を、介護経験者の方にはそのスキルや資格に応じた多様な業務を獲得できる環境を提供していきます。

効率化とサービスの多様化を通じて、介護の現場をより魅力的なものに変え、地域介護を担う人材を積極的にサポートしてまいります。

今後の展望とSNSでの発信

つばめあんしんネットグループは、今後もテクノロジーを活用した業務効率化と、ご利用者様のニーズに寄り添ったサービスの拡充を両軸で進め、地域社会に貢献できる訪問介護のあり方を追求してまいります。

最新情報や活動状況は、各種SNSを通じてチェックすることができます。ぜひ、アカウントをフォローして、今後の取り組みやイベント情報をご確認ください。

