今年のクリスマスは手作りケーキを楽しもう！「らくらくホイップで楽しむクリスマス フォト＆リールコンテスト」2025年12月5日（金）より開催中！

トーラク株式会社

トーラク株式会社（本社:兵庫県神戸市東灘区向洋町西5-5、代表取締役社長：毛利 功一郎）は、「らくらくホイップで楽しむクリスマス フォト＆リールコンテスト」を2025年12月5日（金）より開催中です。

「らくらくホイップで楽しむクリスマス フォト＆リールコンテスト」詳細

●応募期間

2025年12月5日（金）12:00 ～ 2025年12月25日（木）23:59

●受賞人数・商品

☆グランプリ 計2名様（各部門1名様）

「Toffy 食べられる器メーカー（シェルピンク）＆ 神戸ショコラ 6個入」

+ トーラクInstagram 公式アカウントにてフィード投稿でご紹介

・ハッピーファミリー賞 ときめきスイーツ賞 計8名様

「神戸ショコラ 6個入 & 神戸プリン 6個入」

+ トーラクInstagram 公式アカウントにてストーリーズ投稿でご紹介

●応募方法

１.トーラクInstagram公式アカウント（＠toraku_kobesweets)をフォロー

２.「らくらくホイップ」シリーズ商品を使ったクリスマスケーキやスイーツのアレンジを撮影

３.#らくらくホイップでクリスマスケーキ と #らくらくホイップ をつけて投稿

※任意で ＠toraku_kobesweets のタグ付けも嬉しいです♪

↓キャンペーン参加はこちらから↓

https://www.instagram.com/toraku_kobesweets/

●当選者の発表について

・当選発表のご連絡は、応募期間終了後、当選者の方にトーラクInstagram 公式アカウントよりDMにてご連絡します。

・当選DMのご連絡をもって当選発表とさせていただきます。

らくらくホイップについて

「らくらくホイップ」は、冷蔵庫から出してすぐ使える！簡単便利なあわ立て済み、しぼり袋に入ったホイップクリームです。みなさまに愛され、発売34年となるロングセラーブランドです。

ケーキのデコレーションはもちろん、パンにトッピングしたり、クレープ、パフェ等のスイーツやデザート作りなど、幅広い日常メニューにお使いいただけます。

https://www.toraku.co.jp/brands/rakuraku-w/

2025年11月より、乳製品不使用の「らくらくホイップ 豆乳クリーム仕立て」が仲間入り！

このクリスマスは「らくらくホイップ」シリーズで、手軽にスイーツ作りを楽しんでくださいね！！

- 豆乳クリームを使用し、すっきりとした甘さとなめらかな口当たりを実現。- 豆乳独特の風味は抑え、ホイップクリームのおいしさを追求しました。- 家族みんなでスイーツ作りをお楽しみいただけます。

トーラク株式会社について

商品ラインナップらくらくホイップらくらくホイップ チョコレートらくらくホイップ 豆乳クリーム仕立てデコレーション例

神戸土産の定番「神戸プリン」をはじめ、おうちで手軽にスイーツ作りを楽しんでいただける「らくらくホイップ」などを製造・販売しています。スイーツの可能性の探求に取り組み、新しい美味しさをお届けしています。

神戸プリンらくらくホイップロイヤルカスタード

OEM事業も展開しており、品質と安全性を追求したトーラクのものづくりの技術を活かして、OEM生産やODM生産、PB商品の開発にも取り組んでおります。

常温デザートやチルドデザート、冷凍ホイップなど、御社の思いをかたちにいたします。

※詳しくは当社ホームページ お問合せページよりお問合せ下さい。

お問合せURL：https://www.toraku.co.jp/contact/(https://www.toraku.co.jp/contact/)



【会社概要】

会社名：トーラク株式会社

所在地：兵庫県神戸市東灘区向洋町西5丁目5番

代表者：毛利 功一郎（代表取締役社長）

設立：1960年

URL：https://www.toraku.co.jp/(https://www.toraku.co.jp/)

事業内容：チルドデザート事業、土産事業、クリーム事業、ギフト事業、OEM事業



【お客様からのお問い合わせ先】

《お客様相談室》

フリーダイヤル 0120-81-5500（通話無料）

受付時間：平日9:00～17:00（土、日、祝日、弊社休業日除く）

お問合せURL：https://www.toraku.co.jp/contact/(https://www.toraku.co.jp/contact/)