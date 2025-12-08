今年のクリスマスは手作りケーキを楽しもう！「らくらくホイップで楽しむクリスマス フォト＆リールコンテスト」2025年12月5日（金）より開催中！

トーラク株式会社

トーラク株式会社（本社:兵庫県神戸市東灘区向洋町西5-5、代表取締役社長：毛利　功一郎）は、「らくらくホイップで楽しむクリスマス フォト＆リールコンテスト」を2025年12月5日（金）より開催中です。








「らくらくホイップで楽しむクリスマス フォト＆リールコンテスト」詳細

●応募期間


　　2025年12月5日（金）12:00　～　2025年12月25日（木）23:59



●受賞人数・商品


　　☆グランプリ　計2名様（各部門1名様）　


　　「Toffy 食べられる器メーカー（シェルピンク）＆　神戸ショコラ 6個入」


　　+ トーラクInstagram 公式アカウントにてフィード投稿でご紹介



　　・ハッピーファミリー賞　ときめきスイーツ賞　計8名様　


　　「神戸ショコラ 6個入　&　神戸プリン 6個入」


　　+ トーラクInstagram 公式アカウントにてストーリーズ投稿でご紹介


　　


●応募方法


　　１.トーラクInstagram公式アカウント（＠toraku_kobesweets)をフォロー


　　２.「らくらくホイップ」シリーズ商品を使ったクリスマスケーキやスイーツのアレンジを撮影


　　３.#らくらくホイップでクリスマスケーキ と #らくらくホイップ　をつけて投稿


　　　※任意で ＠toraku_kobesweets のタグ付けも嬉しいです♪



↓キャンペーン参加はこちらから↓


※キャンペーン期間


2025年12月5日（金）12:00 ～　12月25日（木）23:59


https://www.instagram.com/toraku_kobesweets/



●当選者の発表について


・当選発表のご連絡は、応募期間終了後、当選者の方にトーラクInstagram 公式アカウントよりDMにてご連絡します。


・当選DMのご連絡をもって当選発表とさせていただきます。



らくらくホイップについて



「らくらくホイップ」は、冷蔵庫から出してすぐ使える！簡単便利なあわ立て済み、しぼり袋に入ったホイップクリームです。みなさまに愛され、発売34年となるロングセラーブランドです。


ケーキのデコレーションはもちろん、パンにトッピングしたり、クレープ、パフェ等のスイーツやデザート作りなど、幅広い日常メニューにお使いいただけます。


https://www.toraku.co.jp/brands/rakuraku-w/



2025年11月より、乳製品不使用の「らくらくホイップ 豆乳クリーム仕立て」が仲間入り！


- 豆乳クリームを使用し、すっきりとした甘さとなめらかな口当たりを実現。
- 豆乳独特の風味は抑え、ホイップクリームのおいしさを追求しました。
- 家族みんなでスイーツ作りをお楽しみいただけます。


このクリスマスは「らくらくホイップ」シリーズで、手軽にスイーツ作りを楽しんでくださいね！！



商品ラインナップ

らくらくホイップ

らくらくホイップ チョコレート

らくらくホイップ 豆乳クリーム仕立て

デコレーション例




トーラク株式会社について



神戸土産の定番「神戸プリン」をはじめ、おうちで手軽にスイーツ作りを楽しんでいただける「らくらくホイップ」などを製造・販売しています。スイーツの可能性の探求に取り組み、新しい美味しさをお届けしています。




神戸プリン

らくらくホイップ

ロイヤルカスタード

OEM事業も展開しており、品質と安全性を追求したトーラクのものづくりの技術を活かして、OEM生産やODM生産、PB商品の開発にも取り組んでおります。
常温デザートやチルドデザート、冷凍ホイップなど、御社の思いをかたちにいたします。
※詳しくは当社ホームページ　お問合せページよりお問合せ下さい。
お問合せURL：https://www.toraku.co.jp/contact/(https://www.toraku.co.jp/contact/)

【会社概要】
会社名：トーラク株式会社
所在地：兵庫県神戸市東灘区向洋町西5丁目5番
代表者：毛利　功一郎（代表取締役社長）
設立：1960年
URL：https://www.toraku.co.jp/(https://www.toraku.co.jp/)
事業内容：チルドデザート事業、土産事業、クリーム事業、ギフト事業、OEM事業

【お客様からのお問い合わせ先】
《お客様相談室》
フリーダイヤル　0120-81-5500（通話無料）
受付時間：平日9:00～17:00（土、日、祝日、弊社休業日除く）
お問合せURL：https://www.toraku.co.jp/contact/(https://www.toraku.co.jp/contact/)