今年のクリスマスは手作りケーキを楽しもう！「らくらくホイップで楽しむクリスマス フォト＆リールコンテスト」2025年12月5日（金）より開催中！
トーラク株式会社（本社:兵庫県神戸市東灘区向洋町西5-5、代表取締役社長：毛利 功一郎）は、「らくらくホイップで楽しむクリスマス フォト＆リールコンテスト」を2025年12月5日（金）より開催中です。
「らくらくホイップで楽しむクリスマス フォト＆リールコンテスト」詳細
●応募期間
2025年12月5日（金）12:00 ～ 2025年12月25日（木）23:59
●受賞人数・商品
☆グランプリ 計2名様（各部門1名様）
「Toffy 食べられる器メーカー（シェルピンク）＆ 神戸ショコラ 6個入」
+ トーラクInstagram 公式アカウントにてフィード投稿でご紹介
・ハッピーファミリー賞 ときめきスイーツ賞 計8名様
「神戸ショコラ 6個入 & 神戸プリン 6個入」
+ トーラクInstagram 公式アカウントにてストーリーズ投稿でご紹介
●応募方法
１.トーラクInstagram公式アカウント（＠toraku_kobesweets)をフォロー
２.「らくらくホイップ」シリーズ商品を使ったクリスマスケーキやスイーツのアレンジを撮影
３.#らくらくホイップでクリスマスケーキ と #らくらくホイップ をつけて投稿
※任意で ＠toraku_kobesweets のタグ付けも嬉しいです♪
↓キャンペーン参加はこちらから↓
https://www.instagram.com/toraku_kobesweets/
●当選者の発表について
・当選発表のご連絡は、応募期間終了後、当選者の方にトーラクInstagram 公式アカウントよりDMにてご連絡します。
・当選DMのご連絡をもって当選発表とさせていただきます。
らくらくホイップについて
「らくらくホイップ」は、冷蔵庫から出してすぐ使える！簡単便利なあわ立て済み、しぼり袋に入ったホイップクリームです。みなさまに愛され、発売34年となるロングセラーブランドです。
ケーキのデコレーションはもちろん、パンにトッピングしたり、クレープ、パフェ等のスイーツやデザート作りなど、幅広い日常メニューにお使いいただけます。
https://www.toraku.co.jp/brands/rakuraku-w/
2025年11月より、乳製品不使用の「らくらくホイップ 豆乳クリーム仕立て」が仲間入り！
- 豆乳クリームを使用し、すっきりとした甘さとなめらかな口当たりを実現。
- 豆乳独特の風味は抑え、ホイップクリームのおいしさを追求しました。
- 家族みんなでスイーツ作りをお楽しみいただけます。
このクリスマスは「らくらくホイップ」シリーズで、手軽にスイーツ作りを楽しんでくださいね！！
商品ラインナップ
らくらくホイップ
らくらくホイップ チョコレート
らくらくホイップ 豆乳クリーム仕立て
デコレーション例
トーラク株式会社について
神戸土産の定番「神戸プリン」をはじめ、おうちで手軽にスイーツ作りを楽しんでいただける「らくらくホイップ」などを製造・販売しています。スイーツの可能性の探求に取り組み、新しい美味しさをお届けしています。
神戸プリン
らくらくホイップ
ロイヤルカスタード
OEM事業も展開しており、品質と安全性を追求したトーラクのものづくりの技術を活かして、OEM生産やODM生産、PB商品の開発にも取り組んでおります。
常温デザートやチルドデザート、冷凍ホイップなど、御社の思いをかたちにいたします。
※詳しくは当社ホームページ お問合せページよりお問合せ下さい。
お問合せURL：https://www.toraku.co.jp/contact/(https://www.toraku.co.jp/contact/)
【会社概要】
会社名：トーラク株式会社
所在地：兵庫県神戸市東灘区向洋町西5丁目5番
代表者：毛利 功一郎（代表取締役社長）
設立：1960年
URL：https://www.toraku.co.jp/(https://www.toraku.co.jp/)
事業内容：チルドデザート事業、土産事業、クリーム事業、ギフト事業、OEM事業
【お客様からのお問い合わせ先】
《お客様相談室》
フリーダイヤル 0120-81-5500（通話無料）
受付時間：平日9:00～17:00（土、日、祝日、弊社休業日除く）
お問合せURL：https://www.toraku.co.jp/contact/(https://www.toraku.co.jp/contact/)