『とんでもスキルで異世界放浪メシ2』より、「フェル＆スイ」がフィギュアシリーズ「POP UP PARADE Swacchao!」に登場。

ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「グッドスマイルカンパニー」より、『POP UP PARADE Swacchao! とんでもスキルで異世界放浪メシ2 フェル＆スイ 完成品フィギュア』を、現在ご案内中です。



●POP UP PARADE Swacchao! とんでもスキルで異世界放浪メシ2 フェル＆スイ 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-195035&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)



■POP UP PARADE Swacchao! とんでもスキルで異世界放浪メシ2 フェル＆スイ 完成品フィギュア




【製品情報】


□参考価格：6,800円(税込)


□発売日：2026年5月予定


□ブランド：グッドスマイルカンパニー


【サイズ】全高：約110mm(ノンスケール)


【素材】プラスチック



原型制作：雄々


彩色：谷本裕人















「POP UP PARADE Swacchao!」は、いろんなところに座らせて飾ることができるフィギュアシリーズです。


食卓を一緒に囲んで楽しんでください！



※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。



●POP UP PARADE Swacchao! とんでもスキルで異世界放浪メシ2 フェル＆スイ 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-195035&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)



(C)江口連・オーバーラップ／MAPPA／とんでもスキル



【店舗情報】


