『とんでもスキルで異世界放浪メシ2』より、「フェル＆スイ」がフィギュアシリーズ「POP UP PARADE Swacchao!」に登場。
ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「グッドスマイルカンパニー」より、『POP UP PARADE Swacchao! とんでもスキルで異世界放浪メシ2 フェル＆スイ 完成品フィギュア』を、現在ご案内中です。
製品ページはこちら：
●POP UP PARADE Swacchao! とんでもスキルで異世界放浪メシ2 フェル＆スイ 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-195035&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
■あみあみオンラインショップ
https://www.amiami.jp/
■あみあみ実店舗サイト
https://realstore.amiami.jp/
■POP UP PARADE Swacchao! とんでもスキルで異世界放浪メシ2 フェル＆スイ 完成品フィギュア
【製品情報】
□参考価格：6,800円(税込)
□発売日：2026年5月予定
□ブランド：グッドスマイルカンパニー
【サイズ】全高：約110mm(ノンスケール)
【素材】プラスチック
原型制作：雄々
彩色：谷本裕人
「POP UP PARADE Swacchao!」は、いろんなところに座らせて飾ることができるフィギュアシリーズです。
食卓を一緒に囲んで楽しんでください！
※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。
製品ページはこちら：
●POP UP PARADE Swacchao! とんでもスキルで異世界放浪メシ2 フェル＆スイ 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-195035&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
(C)江口連・オーバーラップ／MAPPA／とんでもスキル
【店舗情報】
■あみあみオンラインショップ
https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)
■あみあみ実店舗サイト
https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)