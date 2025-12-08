¡Ú¶ËÌ£Á·¡Ûºä°æ»ÔÈþ¿©ÅÔ»Ô¥¢¥ïー¥É¼õ¾ÞµÇ°¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
Ê¡°æ¸©ºä°æ»Ô¤Ï¡¢¿©Ê¸²½¤ä¿©¤ÎÁÏ°Õ¹©É×¤ÇÃÏ°è¤òÀ¹¤ê¾å¤²¡¢»ÔÌ±¤Î¸Ø¤ê¤ÈÆüËÜ¤ÎÈþ¿©È¯¿®¤Ë¹×¸¥¤¹¤ëÅÔ»Ô¤È¤·¤Æ¡ÖÈþ¿©ÅÔ»Ô¥¢¥ïー¥É¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÈþ¿©ÅÔ»Ô¥¢¥ïー¥É¡×¤Î¼õ¾Þ¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢ºä°æ»Ô¤Ë¤¢¤ë°û¿©Å¹¤Î¼«Ëý¤Î°ïÉÊÎÁÍý¡Ö¶ËÌ£Á·¡×¤ò¤ªÆÀ¤ËÌ£¤ï¤¨¤ë¤ª¿©»ö·ô¤òÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡ª
5,000±ßÁêÅö¤Î¤ª¿©»ö·ô¤ò3,500±ß¤ÇÈÎÇä¡ª
¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¡¢ºä°æ»Ô¤ÎÈþ¿©¤ò¤ªÆÀ¤ËÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©
ÈÎÇä´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î1Æü¡Ê·î¡ËÀµ¸á～2025Ç¯12·î21Æü¡ÊÆü¡Ë¡¡¢¨¿©»ö·ô¤¬Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»
È¯Á÷´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î22Æü¡Ê·î¡Ë～2025Ç¯12·î31Æü¡Ê¿å¡Ë
¿©»ö·ô¤ÎÍøÍÑ´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î1Æü¡ÊÌÚ¡¦½Ë¡Ë～2026Ç¯2·î23Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë
ÎÁ¶â¡§10ËçÄÖ¤ê 3,500±ß¡¡¢¨500±ß·ô¤¬10Ëç¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¹ØÆþÊýË¡¡§¶ËÌ£Á·¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡Êhttps://kiwami-ticket.com/ ¡Ë¤è¤ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¿½¹þ
¹ØÆþ²ÄÇ½¥»¥Ã¥È¿ô¡§¤ª°ì¿ÍÍÍ1¥»¥Ã¥È
¿©»ö·ôÍøÍÑ²ÄÇ½Å¹ÊÞ¡§ºä°æ»ÔÆâ¤Î¡Ö¶ËÌ£Á·¡Ê¤¤ï¤ß¤¼¤ó¡Ë¡×²ÃÆþÅ¹ÊÞ
¶ËÌ£Á·²ÃÆþÅ¹ÊÞ°ìÍ÷¡§https://www.kiwamizen.jp/restaurant
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§ºä°æ»Ô¾¦¹©²ñ
ÅÅÏÃ¡§0776-66-3324¡ÊÅÚÆü½Ë½ü¤¯)
¢¡¶ËÌ£Á·²ÃÆþÅ¹ÊÞ
Èþ¿©ÅÔ»Ô¥¢¥ïー¥É
ÃÏ°èÆÈ¼«¤ÎÈþ¿©Ê¸²½¤ÎÌ¥ÎÏ¤ä¡¢¿©¤ò¼´¤È¤·¤¿¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÉ¾²Á¡¦É½¾´¤¹¤ëÆüËÜ½é¤Î¥¢¥ïー¥É¤Ç¡¢¿©¤òÄÌ¤¸¤¿ÃÏ°è¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤È³èÀ²½¤òÂ¥¿Ê¤·¡¢¹ñÆâ³°¤Ø¤ÎÈ¯¿®ÎÏ¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2024Ç¯¤ÎÁÏÀß°ÊÍè¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÃÏ°è¿¶¶½¤Î¥â¥Ç¥ë¥±ー¥¹¤òÈ¯·¡¡¦»Ù±ç¤¹¤ëÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2024Ç¯¤ËÁÏÀß¤µ¤ì¤¿¡ÖÈþ¿©ÅÔ»Ô¥¢¥ïー¥É¡×¤âº£Ç¯¤¬Âè2²ó¤È¤Ê¤ê¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Î¿©Ê¸²½¤Î³×¿·¤ÈÃÏ°è¿¶¶½¤Ë´óÍ¿¤¹¤ëÅÔ»Ô¡¦¥¨¥ê¥¢¤È¤·¤Æ¡¢¤¤¤è¤¤¤è2025Ç¯ÅÙ¤Î¼õ¾ÞÅÔ»Ô¤ÎÈ¯É½¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥ïー¥É¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¤½¤ÎÃÏ°è¸ÇÍ¤ÎÊ¸²½¤È¿©¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò³è¤«¤·¡¢¿·¤·¤¤Ê¸²½¤ä¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ¹ñÆâ³°¤«¤é´Ñ¸÷µÒ¤ò¼æ¤¤Ä¤±¡¢¤½¤ÎÃÏÊýÅÔ»Ô¤Î²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤¿ÅÔ»Ô¤Ç¤¹¡£
ËÜÇ¯ÅÙ¤Ï¡¢¸øÊç¤Ë¤è¤ë¼«Á¦¡¢¼±¼Ô¤«¤é¤Î¿äÁ¦¤ò¼õ¤±¤¿Á´¹ñ46ÅÔ»Ô¡¦¥¨¥ê¥¢¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¸·Àµ¤Ê¿³ºº¤ò·Ð¤Æ¡¢10ÅÔ»Ô¡¦¥¨¥ê¥¢¤Ë¹Ê¤ê¹þ¤ó¤À¾å¤Ç¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë²¼µ¤Î5ÅÔ»Ô¡¦¥¨¥ê¥¢¤¬¡ÖÈþ¿©ÅÔ»Ô¡×¤È¤·¤ÆÁªÄê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
WEB¥µ¥¤¥È¡§https://cuisine-kingdom.com/gastronomy/award2025
Ê¡°æ¸©¤ÎÈþ¿©¤¬Â¿¤¯³Ú¤·¤á¤ë¿©¤ÎÊõ¸Ëºä°æ»Ô
Åì¿ÒË·¤ÇÍÌ¾¤ÊÊ¡°æ¸©ºä°æ»Ô¤Ï¡¢ÆüËÜ³¤¤ËÌÌ¤·¤¿Ë¤«¤Ê¼«Á³¤È¡¢±ÛÁ°¤¬¤Ë¤ä´Å¤¨¤Ó¡¢¤â¤ß¤ï¤«¤á¤È¤¤¤Ã¤¿³¤¤Î¹¬¡¢´Ý²¬ºßÍè¤½¤Ð¤äÃÝÅÄ¤ÎÌý¤¢¤²¤Ê¤É¡¢ÃÏ°è¤ÎÅÁÅý¿©ºà¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÈþ¿©¤ÎÊõ¸Ë¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¿©ºà¤ò³è¤«¤·¤¿ÎÁÍý¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¤Î¿Í¡¹¤Ë°¦¤µ¤ì¡¢´Ñ¸÷µÒ¤Ë¤â¹â¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ô¤Ç¤Ï¡Ö·ò¹¯ÅÔ»ÔÀë¸À¡×¤ò·Ç¤²¡¢´±Ì±°ìÂÎ¤Ç¿©¤òÄÌ¤¸¤¿·ò¹¯¤Å¤¯¤ê¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³Ø¹»µë¿©¤Ç¤ÏÃÏ¸µ»º¿©ºà¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÆþ¤ì
¤ë¡ÖÃÏ»ºÃÏ¾Ã¡×¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢ËèÇ¯¡Ö¿©°é·î´Ö¡×¤òÀß¤±¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¿©ºà¤ÎÀ¸»º²áÄø¤ò³Ø¤Öµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÇÀ²È¤äµù»Õ¤ÈÏ¢·È¤·¤¿¿©°é¥×¥í¥°¥é¥à¤â¼Â»Ü¤·¡¢¿©¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò¼¡À¤Âå¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢±ÛÁ°¤¬¤Ë¤ä´Ý²¬ºßÍè¤½¤Ð¤ò»È¤Ã¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÃÏ°è¤Î¿©Ê¸²½¤òÈ¯Å¸¤µ¤»¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÄê´üÅª¤Ë³«ºÅ¡£ÃÏ¸µ¤ÎÎÁÍý¿Í¤¬ÏÓ¤ò¿¶¤ë¤¦ÁÏºîÎÁÍý¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÅÁÅý¿©ºà¤Î¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À¤òÃµµá¤·¡¢¥¬¥¹¥È¥í¥Î¥ßー¤ÎµòÅÀ¤È¤·¤Æ¤ÎÉ¾²Á¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢¸©ÅÔÊ¡°æ»Ô¤ä¸©Æâ¶þ»Ø¤Î²¹Àô¡Ö¤¢¤ï¤é²¹Àô¡×¤ËÎÙÀÜ¤¹¤ë¤Û¤«¡¢À¤³¦»°Âç¶²ÎµÇîÊª´Û¤Ç¤¢¤ë¡ÖÊ¡°æ¸©Î©¶²ÎµÇîÊª´Û¡×¡¢780Ç¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤ò»ý¤Ä¡ÖÂçËÜ»³±ÊÊ¿»û¡×¤Ê¤É¤Î´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ë°Ï¤Þ¤ì¡¢Ê¡°æ¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬½¸¤Þ¤ë¤É¿¿¤óÃæ¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2024Ç¯3·î¤ËËÌÎ¦¿·´´Àþ¤¬Ê¡°æ¸©¤Ø±ä¿¤·¡¢´ØÅì¡¢¹Ã¿®±ÛÃÏÊý¤«¤é¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤âÂç¤¤¯¸þ¾å¤·¤Þ¤·¤¿¡£²¿ÅÙ¤Ç¤â¹Ô¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¡¢²¹¤«¤¤¾Ð´é¤Ç³§ÍÍ¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤Ã¤ÈÂ¿¤¯¤Î´¶Æ°¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ë¤Ï¤º¡£
ºä°æ»Ô¤Î¼ç¤ÊÈþ¿©
»°¹ñ¹Á¤Î´Å¤¨¤Ó
´Å¤¨¤Ó¤Îµù³ÍÎÌ¤¬Á´¹ñ4°Ì¤ÎÊ¡°æ¸©(Ç¯´ÖÌó400t)¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤¦¤ÁÌó70¡ó¤¬ºä°æ»Ô¤Ë¤¢¤ë»°¹ñ¹Á¤Ç¿åÍÈ¤²¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»°¹ñ¹Á¤Î²¹ç¤Ï¡¢´¨Î®¤ÈÃÈÎ®¤¬¸ò¤ï¤ë¾ì½ê¤Ë¤Ê¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Çò»³¿å·Ï¡Ö¶åÆ¬ÎµÀî¡×¤Î±ÉÍÜ¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¿å¤¬³¤¤ØÎ®¤ì½Ð¤ë¾ì½ê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢´Å¤¨¤Ó¤Î±Â¤È¤Ê¤ëÎÉ¼Á¤Î¥×¥é¥ó¥¯¥È¥ó¤¬Â¿¤¯¡¢¥µ¥¤¥º¤âÂç¤¤¯¡¢´Å¤ß¤â¶¯¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»°¹ñ¹Á¤ÏÍ¼Êý6»þ¤Ë¥»¥ê¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ¼¶¥¤ê¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á¥¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¹¤°¤Ë¶¥¤ê¤Ë¤«¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢Á¯ÅÙÈ´·²¤Î¾õÂÖ¤Ç¤ªÅ¹¤Ë¹Ô¤ÅÏ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥³¥·¥Ò¥«¥ê¡×¤Î¤Õ¤ë¤µ¤È¡¢ºä°æ»Ô
¡È¤ªÊÆ¤Î²¦ÍÍ¡É¤È¤â¸À¤ï¤ì¤ë¥³¥·¥Ò¥«¥ê¤ÎÀ¸¤ß¤Î¿Æ ÀÐËÏ·Ä°ìÏºÇî»Î¤Ï¡¢Ê¡°æ¸©ºä°æ»Ô¤Î½Ð¿È¡£ÊÆ¤ÎÉÊ¼ï³«È¯¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£1956Ç¯¤ËÇÀÎÓ100¹æ¤¬ÅÐÏ¿¤µ¤ì¡¢À²¤ì¤Æ¡Ø¥³¥·¥Ò¥«¥ê¡Ù¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Á´Ä¹Ìó450km¤È¤¤¤¦ÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥Ñ¥¤¥×¥é¥¤¥ó¤òÌó17Ç¯¤ÎºÐ·î¤ò¤«¤±¤Æ´°À®¤µ¤»¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Îä¤¿¤¤¿å¤ò24»þ´Ö°ÂÄê¤·¤Æ¶¡µë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢Í¼Êý¤«¤éÌë´Ö¤Ë¤«¤ó¿å¤¹¤ë¡ØÌë´Ö¤«¤ó¤¬¤¤¡Ù¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ìë´Ö¤Ëµ¤²¹¤¬¹â¤¤¤È¡¢°ð¤Ï¸÷¹çÀ®¤Çºî¤Ã¤¿¥Ö¥É¥¦Åü¤ò¾ÃÈñ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¿¤á¡¢ ¡ØÌë´Ö¤«¤ó¤¬¤¤¡Ù¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥Ö¥É¥¦Åü¤ò¾ÃÈñ¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤¦¤Þ¤ßÀ®Ê¬¤òÃß¤¨¤¿ÈþÌ£¤·¤¤¤ªÊÆ¤òºî¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥³¥·¥Ò¥«¥ê¡×¤ÎÂ¾¤Ë¡¢¡Ö¥Ï¥Ê¥¨¥Á¥¼¥ó¡×¡Ö¤¤¤Á¤Û¤Þ¤ì¡×¤âÀ¸»º¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹Ä¼¼¸¥¾åÉÊ¼Á¤Î¡Ö±ÛÁ°¤¬¤Ë¡×
±ÛÁ°¤¬¤Ë¤È¤Ï¡¢Ê¡°æ¸©¤Îµù¹Á¤Ë¿åÍÈ¤²¤µ¤ì¤ëÍº¤Î¥º¥ï¥¤¥¬¥Ë¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
»°¹ñ¹Á¤Ë¤ª¤±¤ë¥º¥ï¥¤¥¬¥Ëµù¤ÎÎò»Ë¤Ï¸Å¤¯¡¢´¨Î®¤ÈÃÈÎ®¤¬¸ò¤ï¤ëÎÉ¼Á¤Êµù¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Äì±ÈÌÖ¤ò»È¤Ã¤¿¡Ø¤«¤±¤Þ¤ï¤·µùË¡¡Ù¤¬À¹¤ó¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂçÀµ»þÂå¤«¤é¤Ï¡¢°ì»þ´ü¤ò½ü¤¡¢ËèÇ¯¡¢¼Á¤Î¹â¤¤±ÛÁ°¤¬¤Ë¤ò¹Ä¼¼¤Ë¸¥¾å¤·Â³¤±¤ëÁ´¹ñÍ£°ì¤Îµù¹Á¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
µù´ü¤Ï¡¢ËèÇ¯11·î6Æü¤¬²ò¶ØÆü¤Ç¡¢ÍâÇ¯3·î20Æü¤Þ¤Ç¿·Á¯¤Ê¤«¤Ë¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Ð¡Ö´Ý²¬ºßÍè¼ï¡×
ÀÎ¤«¤é¼é¤é¤ì¡¢ºÏÇÝ¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¿Ê¡°æ¤ÎºßÍè¼ï¡£¤Ê¤«¤Ç¤â´Ý²¬»º¤Î¼Â¤Ï¡¢ÎÐ¿§¤Î¾®Î³¤Ç¹á¤ê¤¬¹â¤¯¡¢´ÅÈé¤´¤ÈÀÐ±±¤ÇÈÔ¤¯¤¿¤á¡¢»Ý¤ß¤¬¤®¤å¤Ã¤ÈµÍ¤Þ¤Ã¤¿¥³¥·¤Î¤¢¤ë¤½¤Ð¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ò¤È¤¯¤ÁËËÄ¥¤ê¡¢ÌÜ¤òÊÄ¤¸¤ë¤È¡¢ºä°æÊ¿Ìî¤Î¹Âç¤ÊÅÄ±àÃÏÂÓ¤ò×Ç×Ê¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤ÊÌ£¤ï¤¤¡£
¸©Æâ³°¤Î¤½¤ÐÅ¹¤Ç¤â¿Íµ¤¤¬¹â¤¯¡¢¹¤¯»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ê¡°æ¸©¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬½¸¤Þ¤ë¤É¿¿¤óÃæ¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¡Øºä°æ»Ô¡Ù²¿ÅÙ¤Ç¤â¹Ô¤¤¿¤¤¡ÈÈþ¿©¤È´Ñ¸÷¤ÎÊõ¸Ë¡É
Ê¡°æ¸©ºä°æ»Ô¤Ï¡¢¹ñ¤ÎÌ¾¾¡¡¦Å·Á³µÇ°Êª¡ÖÅì¿ÒË·¡×¤ä¸½Â¸12Å·¼é¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡Ö´Ý²¬¾ë¡×¡¢ËÌÁ°Á¥¤Ç±É¤¨¤¿¡Ö»°¹ñÌ«¡×¤Ê¤É¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¸©ÅÔÊ¡°æ»Ô¤ä¸©Æâ¶þ»Ø¤Î²¹Àô¡Ö¤¢¤ï¤é²¹Àô¡×¡¢À¤³¦»°Âç¶²ÎµÇîÊª´Û¤Ç¤¢¤ë¡ÖÊ¡°æ¸©Î©¶²ÎµÇîÊª´Û¡×¡¢780Ç¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤ò»ý¤Ä¡ÖÂçËÜ»³±ÊÊ¿»û¡×¤Ê¤É¤Î´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ë°Ï¤Þ¤ì¡¢Ê¡°æ¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬½¸¤Þ¤ë¤É¿¿¤óÃæ¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åìµþ¤«¤éËÌÎ¦¿·´´Àþ¤ÇÌó3»þ´Ö¡ª
¤Þ¤¿¡¢¹Ä¼¼¤Ë¸¥¾å¤¹¤ë¡Ö»°¹ñ¹Á±ÛÁ°¤¬¤Ë¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡Ö¼ã¶¹µí¡×¡Ö´Ý²¬ºßÍè¤½¤Ð¡×¡ÖÌý¤¢¤²¡×¡Ö¤â¤ß¤ï¤«¤á¡×¡ÖÃÏ¼ò¡×¤Ê¤É¡¢¿©¤ÎÊõ¸Ë¤È¤·¤Æ¸Å¤¯¤«¤éÅÁ¤ï¤ëÌ¥ÎÏÅª¤ÊÈþ¿©¤ò¤´´®Ç½¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
2024Ç¯3·î¤ËËÌÎ¦¿·´´Àþ¤¬Ê¡°æ¸©¤Ø±ä¿¤·¡¢´ØÅì¡¢¹Ã¿®±ÛÃÏÊý¤«¤é¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤âÂç¤¤¯¸þ¾å¡£ºä°æ»Ô¤òÂåÉ½¤¹¤ë´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È¤«¤ò¼¡¡¹¤È¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤·¡¢ÅÁÅý¤¢¤ë¸Å¤¤è¤É÷·Ê¤ò»Ä¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Ë¬¤ì¤ë¤¿¤Ó¤ËÊÑ²½¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢²¿ÅÙ¤â¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê´Ñ¸÷ÃÏ¤Ø¿Ê²½¤·Â³¤±¤Þ¤¹¡£