令和7年度「気候変動アクション環境大臣表彰」を受賞しました

株式会社前川製作所

世界シェア 40％以上を誇る産業用冷凍機をはじめ、各種産業機械の製造・販売ならびに各種プラントの設計・施工を手がける株式会社前川製作所（本社：東京都江東区、代表取締役 社長執行役員：前川 真、以下「当社」）は、「空気冷凍システムを活用した需給調整市場向けデマンドレスポンスの実現」について、環境省が主催する「令和7年度気候変動アクション環境大臣表彰」の「先進導入・積極実践部門（緩和分野）」において「気候変動アクション環境大臣表彰」を、株式会社シズオカコールドストレージ（静岡県焼津市、代表取締役社長：長谷川 幸雄）および中部電力ミライズ株式会社（愛知県名古屋市、代表取締役：神谷 泰範）と共同受賞しました。受賞に伴い、12月5日（金）に表彰式が行われました。

「気候変動アクション環境大臣表彰」は、気候変動の緩和および気候変動への適応に関し、顕著な功績のあった個人または団体に対し、その功績をたたえて環境省が表彰するものです。1998年から開始した本制度は、今回で27回目の開催となります。

https://www.env.go.jp/earth/ondanka/min_action_award/index.html

今回の受賞は、国内で初めて※2、超低温用冷蔵庫（SF4級※3）に導入された冷凍機を活用したDRにより、需給調整市場※4へ参入（応札）したことによるものです。再生可能エネルギー普及促進と電力系統の安定化へ寄与、自然冷媒を用いた冷凍システム採用による冷媒由来の温室効果ガス排出抑制と高い省エネルギー性能にもとづく環境負荷低減、冷凍冷蔵倉庫設備にDRを活用するアイデアの斬新性と全国のSF4級における高い市場ポテンシャルについて、気候変動緩和への貢献度、波及性、持続性、刷新性の観点から総合的にご評価賜ったものと拝察しております。

※1 電力の需給状況や再生可能エネルギー（以下「再エネ」）の発電量に合わせて、電気をお使いの

お客さま（需要側）に電気の使い方を工夫いただく取り組み。

※2 超低温用冷蔵庫（SF4級）に導入された冷凍機をリソースとする需給調整市場への参入は、国内初（当社および中部電力ミライズ調べ）。

※3 冷蔵倉庫の冷蔵・冷凍温度帯はC3級からSF4級までの10等級に区分され、最も低いSF4級はマイナス50℃以下の温度帯を指します。

※4 需給調整市場では、取引商品（調整力）に求める要件が細分化されており、商品区分のうち「三次

調整力２.」へ参入。

当社は、本取り組みに加え、今後も技術や知見を活用し、カーボンニュートラル社会の実現に貢献してまいります。

株式会社前川製作所

前川製作所は、東京都江東区に本社を置く、産業機械メーカーです。

産業用冷凍機やヒートポンプ、食品加工機械の製造と販売、プラントの設計・施工からアフターサービスまで一貫した事業を展開しています。1924年（大正13年）に前川喜作が創業してから約100年。

冷却技術に秀でた、世界各地に拠点を構えるグローバル企業です。