日本ナレッジスペース株式会社、観光庁「ポジティブ・オフ運動」に参画 ～福利厚生で「リゾートワークス」「リロクラブ」を整備し、社員の主体的な休暇取得を促進～

日本ナレッジスペース株式会社

日本ナレッジスペース株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：松岡竜邦、以下 当社）は、このたび観光庁が推進する「ポジティブ・オフ運動」に参画したことをお知らせいたします。

当社は、社員一人ひとりが心身ともに健康で充実した働き方を実現できるよう、福利厚生制度の拡充と、年次有給休暇の取得促進に向けた具体的な取り組みを強化してまいります。

１．ポジティブ・オフ運動とは

「ポジティブ・オフ運動」は、休暇を取得する国民の意識を「休むため」というネガティブなものから、「旅行やレジャー、自己啓発など、何かをするために休む」というポジティブなものへと変革し、主体的な休暇取得を促進する取り組みです。

※観光庁「ポジティブ・オフ」運動とは

https://www.mlit.go.jp/kankocho/positive-off/about.html

２．当社の具体的な取り組み

当社は、単に「休むこと」を奨励するだけでなく、「休暇中にどのような活動を通して自己成長やリフレッシュを図るか」という主体的なオフを支援するため、以下の福利厚生サービスを導入・整備しております。

１.リゾートワークス（Resort Worx）の導入

全国の提携宿泊施設やリゾート地を、社員とその家族が心ゆくまでリフレッシュするために利用できる環境を整備しました。これにより、日常を離れた非日常的な空間で、計画的かつ質の高い休暇を取得することが可能になります。旅先での体験や家族との団欒を通して、社員の心身の充実を強力にサポートし、休暇の価値を最大限に高めます。

２.リロクラブ（Relo Club）の導入

宿泊、レジャー、グルメ、育児・介護など、幅広い分野で優待サービスを提供する福利厚生アウトソーシングサービス「リロクラブ」を導入しています。社員やその家族が、経済的かつ多様な手段でプライベートを充実させる機会を提供し、休暇取得への動機付けを強化します。

※リゾートワークス（Resort Worx）の詳細はこちら

https://www.jpn-ks.co.jp/welfare/resort/

※リロクラブ（Relo Club）の詳細はこちら

https://www.jpn-ks.co.jp/welfare/reloclub/

当社は、これらの施策を通じて、社員が仕事とプライベートのポジティブな相乗効果を実感できる環境を整え、生産性の向上とエンゲージメントの強化を目指してまいります。

３．当社について

当社は、「働く人の健康はまさに経営によって創造される未来である」をVISIONに掲げ、システム開発を通じて社会に貢献しています。

変化の激しい現代において、お客様へ最高の価値を提供し続けるためには、まず社員一人ひとりが最大限の力を発揮できる環境が必要です。当社は、社員を単なる労働力ではなく、企業の成長の源泉であると捉えており、長期的な視点でのウェルビーイング（心身の健康と幸福）の実現を最重要経営課題の一つとして位置づけています。

今回の「ポジティブ・オフ運動」への参画は、この理念に基づくものです。社員が質の高い休息と自己啓発の機会を得ることで、仕事への高いモチベーションと創造性を持ち込み、結果として企業全体の生産性向上と持続的な成長に繋がると確信しています。今後も、社員が安心して長く働ける、多様なライフスタイルに寄り添った職場環境の構築に、積極的に取り組んでまいります。

【会社概要】

代表者： 代表取締役 松岡竜邦

所在地： 〒105-0004 東京都港区新橋6-20-1 ル・グラシエルBLDG.1 3F

設立： 2014年4月1日

URL： https://www.jpn-ks.co.jp/

【本リリースに関するお問い合わせ先】

担当部署： 総務部人事課

担当者名： 久保佑介

E-mail： jinji@jpn-ks.co.jp

TEL： 03-6689-8174