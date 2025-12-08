Helpfeel COO 宮長志帆が、次世代リーダーのアワード「Japan CxO Award」で初代グランプリを受賞

株式会社Helpfeel

企業のAIを強くする「AIナレッジデータプラットフォーム」を提供する株式会社Helpfeel（本社：京都府京都市、代表取締役/CEO：洛西 一周、以下「当社」）は、当社執行役員/COOの宮長 志帆 が、株式会社BNGパートナーズ主催の「Japan CxO Award 2025」において、事業部門グロースクラスの最優秀賞および本アワードの初代グランプリを受賞したことをお知らせいたします。

■受賞のポイント・経緯

当社にてCOOを務める宮長が、次世代リーダーのロールモデルとなるCxOを表彰する「Japan CxO Award」において、事業部門グロースクラスのファイナリストに選出されておりました。本日2025年12月8日（月）、時事通信ホール（東京都中央区）で開催された授賞式にて、135名のノミネート者の中から厳正なる審査の結果、同クラスの最優秀賞を受賞しました。

さらに、各部門の最優秀賞受賞者の中でも特に卓越したリーダーシップを発揮した点が評価され、本アワードの初代グランプリにも選出されました。

■Japan CxO Awardについて

「Japan CxO Award」とは 次世代リーダーのロールモデルとなるCxO（最高〇〇責任者）を表彰するアワードです。単なる実績に留まらず、そのプロセスや社会への影響、持続性など、多角的な視点から評価されます。（主催：株式会社BNGパートナーズ）

詳細は公式サイトをご覧ください。

https://japancxoaward.org/

■宮長 志帆 プロフィール

株式会社Helpfeel 執行役員/COO

宮長 志帆（みやなが しほ）

前職ではSMBC日興証券投資銀行本部TMTセクターのディレクターとして数々のテクノロジー企業のIPO等、ファイナンスおよびM&A支援に従事。Women in Finance Awards Asia 2022でRising Starを受賞。2022年8月に当社に参画し、CFOとして総額20億円の調達等に貢献。2024年よりCOOとしてビジネスサイドの管掌および成長戦略立案と実行に携わる。

■企業のAI活用を推進する「AIナレッジデータプラットフォーム」

生成AIや大規模言語モデル（LLM）の社会実装が急速に進むなかで、見落とされがちなのが「AIが何を根拠に判断しているのか」という視点です。AIはモデル単体では機能せず、参照情報すなわち正確に整理されたナレッジデータが不可欠です。

生成AIや検索連動型AIが企業内外で活用される今、ナレッジデータはまさに企業の“情報インフラ”といえます。その一方で、日本企業のナレッジデータの整備は欧米に比べて遅れていると指摘されており（※1）、正確な応答や自社情報の最適な発信のためには、知識を構造化しAIが読み取れる形に整備する必要がありますが、本格的に取り組む企業はまだ少数にとどまっているのが実情です。

こうしたなか、Helpfeelはこれまで700を超えるサイトで（※2）FAQやナレッジ共有ツールを提供し、知見を蓄積してきました。その成果を発展させ、AIがより正しく・強く機能するための土台となる「AIナレッジデータプラットフォーム」の構築に挑戦しています。今後も公開Webサイトから社内利用まで、幅広いビジネス領域で知識活用を支援し、業務効率化と付加価値創出を推進してまいります。

※1：総務省「令和7年版情報通信白書」、野村総合研究所「日本企業のIT活用とデジタル化 - IT活用実態調査の最新結果から - 2025」による

※2：2025年8月1日時点

Helpfeelサービスサイト：https://www.helpfeel.com(https://www.helpfeel.com)

■株式会社Helpfeel 概要

創業：2007年12月21日（2020年12月4日に日本法人を設立）

代表者：代表取締役/CEO 洛西 一周

京都オフィス：〒602-0023 京都市上京区御所八幡町110－16 かわもとビル5階

東京オフィス：〒104-0032 東京都中央区八丁堀2-14-1 住友不動産八重洲通ビル4階

URL：https://corp.helpfeel.com/

Helpfeelは、企業がもつ知識や知見をAIが理解できる形に整備し、ナレッジ基盤を構築することで、企業のAIを強くする「AIナレッジデータプラットフォーム」を展開しています。これまでに培ったFAQやナレッジ共有ツールの開発・運用実績をもとに、知識資産をAI活用へとつなげ、業務効率化と新たな価値創出を支援しています。現在、「ナレッジの創造と活用」に特化した3製品を提供しています。

- 企業のAIを強くするAIナレッジデータプラットフォーム「Helpfeel（ヘルプフィール）(https://www.helpfeel.com)」- AIを育てるナレッジベース「Helpfeel Cosense（コセンス）(https://cosen.se/product)」- 画像や動画をあなたの代わりに記憶するAI「Gyazo（ギャゾー）(https://gyazo.com/about)」