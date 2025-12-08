【営業代行】フォーム・メール営業代行で確度の高いアポイント獲得！！

CoreValue株式会社

弊社は法人向けに月額10万円からSNS運用代行サービスを提供しております。

弊社も創業当時はツールを使用したメール代行サービスを度々利用していました。しかし、結果は散々で、1万件送っても、1件しかアポイントを獲得することができませんでした。

そこで、代表である私の飛び込み営業・テレアポ営業・法人営業などの５年以上の営業経験をもとに、自社でフォーム営業を始めました。始めた途端、熱量のある顧客からのアポイント獲得ができるようになりました。

弊社はフォーム・メール営業により、100件送信で2～4件の熱量の高いアポイントを獲得しております。この度、様々な経営者の方から多数のご要望をいただき、「フォーム・メール営業代行サービス」をリリースしました。

フォーム・メール営業代行サービスの優位性

フォーム・メール営業代行

営業には飛び込み営業、テレアポ営業、フォーム・メール営業などがあります。

飛び込み営業やテレアポ営業はパワーこそありますが、強引な営業スタイルのため、熱量が低いアポイントがほとんどです。また、ほとんどの場合で決裁者と話すことが困難であり、社内での実施となると、相当なリソースを割いてしまいます。

また、マニュアルがほとんど存在せず、営業マンによって成果が違ったり、営業マンの定着率も決して良くはありません。そのため、安定的な成果を得られにくいのです。しかし、フォーム・メール営業では、決裁者が見る確率が高く、顧客が一度メールを確認してからアポイントを獲得するため、成約率が高いです。

テレアポ営業・飛び込み営業との比較

飛び込み営業代行だと月50万円程度、テレアポ営業代行だと月30万円程度の費用がかかってきます。

3ヶ月から半年程度の契約期間となるケースが多く、90万円～300万円程度の費用がかります。

それだけの費用をかけても、アポイントの質が悪い、数件しか契約できないなどの報告も多く、リスクに見合った成果を得ることは難しいです。また、成果報酬型の営業代行も増えてきましたが、無理やりアポイントを獲得する業者もおり、成約率がとても低いという声も多く聞きます。

CoreValue株式会社のフォーム・メール営業代行

最近多い、AIやツールを用いたメール営業代行は数十万件以上の企業リストに対して、手当たり次第にメールを送っているため、興味のないユーザーにアプローチをしているケースも少なくありません。つまり、成約の見込みのない企業に対して無作為に送っているのです。

また、最小ロット数も1,000件以上のサービスもあり、PDCAが1,000件以上でなければ回せない状態となっております。これでは成果が上がるはずはありません。弊社では、営業マンが「見込み客となりうる顧客」を徹底的にリサーチ、分析し、70件単位でその都度PDCAを回し、効果的な営業を実現しております。

弊社のフォーム・メール営業代行では、最低契約期間などの縛りは一切なく、月額45,000円（税別）から営業代行を依頼することができます。リスト作成、文章作成、メール送信代行、分析などの業務を丸投げすることが可能です。

また、弊社では成約率の高いアポイント獲得をするために、汎用的なテンプレートは使わずに、お客様ごとに営業文を作成します。また、フォームの文字数制限に対応すべく、文字数別の営業文の作成も実施しております。45,000円（税別）で300件からプロの営業マンがあなたの商品やサービスの営業をします。

TOBの営業代行はCoreValue（株）

以下のお悩みをお持ちの方は弊社へご相談ください

・日々の業務で営業活動ができない

・営業代行会社に頼んだが、費用ばかりかかり、思うような成果を得ることができなかった

・低コストな営業代行会社を探している

・広告やSNSを使わずに案件獲得をしたい

など、法人向け商品・サービスの営業・集客にお悩みのお持ちの方全てが対象です。

ご興味のある方は無料相談を実施しているので、お気軽にお問い合わせください。

無料相談 :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd2vFFXoy59vest0uZ9yWBE9154inXKMXLfOCxW5BpJZzSaSA/viewform?usp=publish-editor