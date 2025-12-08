ムラタオフィス株式会社

断崖に建つ絶景の貸別荘4棟が合同で宿泊受付を開始

北海道の日本海の断崖に建つ貸別荘4棟が共同で12月からWebによる宿泊と関連サービスの

受付を開始した。季節を問わず楽しめる。共同ブランドは「the望来」（もうらい）。

共同ブランドのサイトは、https://themorai.com/。

車で札幌市から1時間の石狩市の望来が、夕日の美しい別荘地として近年注目されている。

「the望来」は望来にある別荘集積地から少し離れた海抜30メートル超の急峻な崖の淵に建つ4棟の貸別荘。全て左右180度の視界が開けた、海を望む大きな窓を持つ、１棟貸しの別荘である。

4棟は圧倒的な海の絶景を共通の売り物にしているが、それに加えCLIFF HOUSE MORAIとCLIFF HOUSE MORAI2はミニマリストデザインの建築と内装を、Yunagi 夕凪は本格的なサウナのあるリトリートステイを、the SHIHACHIは海鮮店直営の食事と五右衛門風呂をアピールポイントとしており、宿泊者は各施設の個性を楽しめる。

施設が建つ崖は、海面から35m以上の高さがあり、ほぼ津波の心配はない。

冬場も除雪を行うので、現地までの道は確保される。冬場は、厳しくドラマチックな自然の光景を温かい室内で鑑賞できる。

各棟の運営は、株式会社ラフダイニング（the SHIHACHI）、株式会社TEN CARAT（Yunagi 夕凪）、ムラタオフィス株式会社（CLIFF HOUSE MORAI および CLIFF HOUSE MORAI2）が担当しており、このたびその3社が共同して、宿泊者に地元の食材を楽しんでもらい、周辺施設の利用を促進する活動を始めた。

宿泊とサービスについては既に直販サイトやAirbnbなどで予約できるようになっている。

株式会社ラフダイニングは、自社が運営する鮮魚店と鮨店のノウハウを活かし、「鮨のしはち」のプライベートケータリングを提供する。ケータリングはthe望来の宿泊者に限定し、一日一組のみに提供する。

また、株式会社TEN CARATは宿泊施設に隣接するドラマチックな屋外スペース「ICHI」を一日貸しで提供する。日本海に向かって進むコンクリート製の花道のような造形の施設で、宿泊者らが撮影を楽しんだり、プロの撮影班がロケーションに利用することを想定している。ICHIの利用は、宿泊者には割安で提供される。

これら食と施設の予約は共同サイトで受け付けている。

先行して2023年5月から営業を開始していたCLIFF HOUSE MORAIでは、インバウンドのファミリーによる利用の実績が多く、この地域では従来集客できていなかった顧客層の開拓に成功している。3社は今後、the望来の4施設が、地域に新しい顧客を呼び込む役割を担いたいと考えており、宿泊客に対して、望来・石狩地区にある他の多くの魅力ある施設の利用を提案することで、望来地区の観光の発展に寄与したいと考えている。

CLIFF HOUSE MORAI

Yunagi 夕凪

theSHIHACHI

CLIFF HOUSE MORAI2

ICHI（イチ）

『ICHI（イチ）』は、海と空と人がひとつに溶け合う舞台として作られた。

塀に囲まれた扉を開けると、目の前に現れるのは日本海へと続く一本のコンクリートの道。“花道”のように、訪れる人を雄大な海の間近にまで導く。

昼は、太陽の光とともに変化する日本海の表情を。夕暮れには、茜色に染まる空と波が織りなす幻想的な時間を。そして夜は、星々の瞬きの下で静かに食事やお酒を楽しむ。ICHIでは時間の流れを忘れる没入感を楽しむことができる。

料金は一日1組限定の利用で、宿泊者は税込2.5万円、それ以外は5万円。CMや映画撮影などの商用利用10万円。

「鮨のしはち」プライベートケータリング

ケータリングは宿泊者限定で、4名から利用可能。すすきのの隠された鮨屋「鮨のしはち」による、一日一組限定のエクスクルーシブ体験。厳選日本酒とのペアリング付きの、鮨とあて20品コース。１名あたり19,800円。出張料は8,000円（いずれも税込）。4名からご利用可能。予約は1週間前まで。

なお、「the望来」の各棟では今月内にラフダイニング提供の冷凍食品の提供も開始する予定。宿泊者は冷凍庫から食材を出し、相当額をQRコード決済で支払う方式。

株式会社ラフダイニングについて

私たちは水産における生産から物流小売、外食の全てを自社内で行う企業です。

また漁村に新たな可能性を生み出す地域創生や海にまつわる食育事業を行っています。

海に面していない札幌の地から、北海道、日本、世界の海と街との距離を近くしていきます。

海の恩恵にあずかる企業として、これからも笑顔の食卓を守るために

「Road to 2048」を掲げ、海の豊かさを守り続けるために活動しています。

【会社概要】

社名：株式会社LAUGH DINNING

本社所在地：札幌市中央区北 8 条西 13丁目 28-21

代表取締役：大坪 友樹

設立： 平成16年7月

事業内容： 水産品の製造加工、卸売、オンラインショップ運営、陸上養殖、食育活動など、北海道の海と食を軸にした多角的なビジネスを展開。

HP：https://laughgroup.jp/

株式会社TEN CARATについて

【会社概要】

社名：株式会社TEN CARAT

本社所在地：札幌市中央区大通西5丁目8番地 昭和ビル7階

代表取締役：木幡 周一

設立： 2018年11月

事業内容： 不動産賃貸、スタートアップ企業への出資、宿泊施設・レジャー施設運営

ムラタオフィス株式会社について

【会社概要】

社名：ムラタオフィス株式会社

本社所在地：札幌市中央区円山西町4-4-13-2

代表取締役：村田 利文

設立： 2009年4月

事業内容： IT技術開発のプロジェクト管理

HP：http://murataoffice.co.jp/