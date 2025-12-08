【開催レポート】”モリンガおじさん”との出会い、パワースポットでの植樹体験…植物力研究家・織田剛、出身地の宮古島で自然と文化に触れるリトリートツアーを開催

株式会社フランスダイレクト

ハーブティーなど植物関連商品の販売や植物に関連する情報を発信する株式会社フランスダイレクト（本社：岐阜県岐阜市、代表取締役社長 織田剛）は、2025年9月20日（土）～22日（月）および9月26日（金）～28日（日）に、織田の出身地である宮古島にてツアーイベントを開催しました。

20名程度が参加し、宮古島の自然と文化に触れるなかで自己対話のきっかけをつかみました。

◆ツアーイベント概要

１．宮古島の自然に触れるツアー

- 開催期間：2025年9月20日（土）～22日（月）- 概要：宮古島の「通り池」の奥にある”鍋底”を訪問。さらにモリンガ農園を見学し、多様な植物を地元の専門家の解説を聞きながら視察しました。

メインプログラム

【1】鍋底ツアー

- 宮古島の「通り池」の奥にある“鍋底”を訪問- 珊瑚岩の険しい地形を進み、海と繋がる静かな水面に浮かぶ体験- 五感で自然のスケールを感じる特別な時間に- 参加者から「深いリラックス」「自然に包まれる感覚」などの声

【2】モリンガ農園見学（案内：通称“モリンガおじさん”）

- 45年以上の経験を持つベテラン農家“モリンガおじさん”が案内- モリンガ、月桃、トゥルシー、グァバ、コーヒーなど多様な植物を観察- “見る・触る・味わう”体験型学習を実施

■参加者の学びと気づき

参加者からは以下の声が寄せられています。

- 自然のスケール・静寂・生命力を身体で理解できた- 日常の緊張がほどけ、深いリラックスを得た- 農園での香り・味・触感が印象に残り、食のルーツに意識が向いた- 「現地で直接体験する価値」を強く実感した

代表・織田のコメント

「宮古島の自然と植物の力をもっと知っていただき、そして自然を守ることの大切さを、体験の中で感じてもらいたいと思い、本ツアーを企画しました。私たちは今後も、宮古島の魅力を伝える活動を継続して参ります」

当日の様子

宮古島住民の憩いの場であるパイナガマビーチの散策から始まった2泊3日のツアー。パワースポットとして知られる通り池の見学や農園でモリンガを植える体験など、宮古島の自然や文化に広く触れる機会となりました。

リトリートツアー

- 概要：宮古島の自然体験を組み合わせた3日間のリトリート企画となります。- 開催期間：2025年9月26日（金）～28日（日）- スケジュール（一部抜粋）：【1日目】 ・ 竜宮展望台から宮古島を一望・ 島唄楽宴ぶんみゃあ（三線ライブ）鑑賞【2日目】 ・ 漲水御嶽・宮古神社参拝 ・ ぱちゃビーチでBBQ・サウナ【3日目】・ 漲水御嶽 ・ モリンガおじさんの農園見学

ビーチでのバーベキューや神社参拝のほか、島の自然に触れる体験により、参加者それぞれが深い自己対話のきっかけをつかみました。

当日の様子

◆今後の展望

株式会社フランスダイレクトでは、

・自然体験

・文化的学び

を掛け合わせた独自のリトリート企画を継続的に実施してまいります。

参加者の皆様が、自らの人生を前向きに切り開くためのきっかけとなる体験を提供し、宮古島の自然と文化の魅力を広く発信していく所存です。

◆織田剛プロフィール

織田剛（おだ・たけし）

植物力研究家。ハーブ・ファスティング(R)開発者。 1979年沖縄宮古島生まれ。早稲田大学第一文学部フランス文学科卒、一橋大学大学院言語社会研究科博士課程在学時にパリ第八大学博士課程に留学。指導教官にフランスの伝統的薬草学を紹介され、フランスハーブの世界を知る。フランスで流行していたファスティングの実践で10キロ以上のダイエットに成功し、体調の劇的な改善を実感する。2015年、肺の遺伝性の難病が発症し、片肺を切除の宣告を受けるが、フランスのメディカル・ハーブの独自研究で肺の寛解に成功。フランスの伝統的な薬草学や修道院などでおこなわれていたファスティングの理論を体系化。現在はフランスの伝統的な薬草学を紹介し、薬草学の普及、ハーブ治療院をつくるために活動し、ハーブ・ファスティング(R)を開発。著書に『4日で若返る「毒出し」のトリセツ』（すばる舎）。登録者数2.9万人のYouTubeチャンネル「ハーブファスティング・未来薬草学 織田剛」を運営。

『4日で若返る「毒出し」のトリセツ』（すばる舎）

出版社：すばる舎

発売日：2024年6月25日

定価：1,650円（税込）

Amazonの書籍ページはこちら(https://www.amazon.co.jp/4%E6%97%A5%E3%81%A7%E8%8B%A5%E8%BF%94%E3%82%8B%E3%80%8C%E6%AF%92%E5%87%BA%E3%81%97%E3%80%8D%E3%81%AE%E3%83%88%E3%83%AA%E3%82%BB%E3%83%84-%E7%B9%94%E7%94%B0-%E5%89%9B/dp/4799112325?language=ja_JP¤cy=JPY)

◆織田剛YouTubeチャンネル

「無添加おすすめ商品シリーズ」など、健康の専門知識を活かした動画が好評で、登録者数は約2.9万人となっています（2025年11月27日現在）

チャンネルはこちら(https://www.youtube.com/channel/UCJxss3CRTSBi-moJpn0Z1OQ)

【会社概要】

会社名：株式会社フランスダイレクト

本社：岐阜県岐阜市神田町6丁目12番地 SIXA KANDA5階

代表：代表取締役社長 織田 剛

設立日：2013年9月20日

資本金：1,000,000円

URL：https://france-direct.com/