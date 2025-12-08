シミックホールディングス株式会社

当社代表取締役会長CEO 中村 和男は、2025年12月5日に逝去し、同日をもって代表取締役を退任いたしました。

ここに生前のご厚誼に深く感謝いたしますとともに、謹んでお知らせ申し上げます。

1. 氏名 中村 和男（なかむら かずお）

2. 役職名 代表取締役会長CEO

3. 生年月日 1946年12月17日（78歳）

4. 略歴

1969年 4月 三共株式会社（現 第一三共株式会社）入社

1992年 3月 当社代表取締役社長 就任

2003年10月 当社代表取締役会長兼社長CEO 就任

2013年12月 当社代表取締役会長兼社長執行役員CEO就任

2018年 4月 当社代表取締役会長執行役員CEO 就任

2021年 4月 当社代表取締役会長CEO 就任

5. その他

通夜・告別式は近親者のみにて執り行われる予定です。

ご遺族の意向により、ご供花、ご供物、ご香典、ご弔電、ご弔問等は固くご辞退させていただきます。

何卒ご理解のほど、よろしくお願い申し上げます。

なお、後日お別れの会を執り行う予定ですが、現時点で詳細は未定です。