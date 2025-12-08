堺整骨院グループが「第21回 むなかたキッズセブンラグビー大会」に救護トレーナーとして参加しました！

■ 大会概要

株式会社 堺整骨院西会場の様子

大会名：第21回むなかたキッズセブンラグビー大会

開催日：2025年11月29日(土)・11月30日(日)

場所：グローバルアリーナ（福岡県宗像市吉留46-1）

参加対象：小学3・4年生

「むなかたキッズセブンラグビー大会」は、宗像市と宗像市教育委員会が主催で、子どもたちの健全なスポーツ育成と地域スポーツ文化の発展を目的として、毎年11月下旬にラグビータウンである宗像で継続開催されています。

九州・山口からクラブチームが集まる、小学3・4年生対象の九州で一番大きな交流試合です。

今回で21回目の開催となった大会には、約50チームが参加しました。

本大会は、どのコートも熱量の高い試合を繰り広げていました。チームの監督・コーチはもちろんのこと、保護者の方からの応援の声も多く上がり、非常に大きな盛り上がりを見せた大会となりました。

■ 救護活動

試合の様子救護ブース

ラグビーは、身体がぶつかり合うコンタクトスポーツなので、ケガが多いスポーツです。救護ブースでもケガをした選手が多く訪れていました。

ケガをした選手は、次の試合に出場できるか不安な表情で訪れていましたが、症状の説明や適切な処置を受け、元気に試合に戻っていました。

スポーツ大会に救護ブースがあり、国家資格を保持した柔道整復師・鍼灸師がいることにより、選手や監督・保護者の方の安心にも繋がります。

■ 外傷処置

処置の様子第四指MP関節側方脱臼疑い固定の様子

本大会では、第四指MP関節側方脱臼や足関節外側靭帯損傷が疑われる医療機関での精査を要するケースもありました。

トレーナーが聞き取りを行いつつ選手の状態を確認し、固定をして病院で検査を行うように案内しました。

堺整骨院グループがスポーツ大会に参加する際は、会場近辺で受け入れ可能な病院を事前に把握し、万が一に備えて迅速に対応できるように準備を行っています。場合によっては病院までの搬送を行うこともあります。

むなかたキッズセブンラグビー大会では、大会ドクターとして医師も協力参加されており、選手が安全にラグビーを楽しめるように運営をサポートしています。

■ 会場近隣の堺整骨院

足関節外側靭帯損傷疑い固定の様子

院名：堺整骨院 宗像院

院長：堀内 徳洲

住所：〒811-4173

福岡県宗像市栄町13-4

電話番号：0940-33-1515

営業時間：

平日：9:00～12:00／13:00～21:00

土曜：9:00～12:00／13:00～20:00

日曜：9:00～12:00

祝日：9:00～12:00／15:00～18:00

宗像院公式ホームページ：https://fukuoka-seikotsuin.com/munakata/

宗像院GoogleMAP：https://share.google/0zDJVYoBw4F2OQtng

■ 会社概要

堺整骨院 宗像院 堀内 徳洲院長Nasdaq NYC タワーのウェルカムメッセージ

株式会社rYojbaba（rYojbaba Co., Ltd.）

証券コード／ティッカー：RYOJ（Nasdaq Capital Market 上場）

設立：2015 年

本社所在地：福岡県福岡市南区大橋4 丁目3 番1 号

代表者：代表取締役社⾧ 馬塲亮治

従業員数：323 名（連結ベース）

事業内容：

・労務コンサルティング事業（労務・上場コンサルティング、労務リスク管理他）

・健康サービス事業（整骨院・美容サロン運営他）

株式会社rYojbabaホームページ：https://www.ryojbaba.co.jp

堺整骨院グループ

堺整骨院グループの店舗外観

堺整骨院グループは、40年の歴史ある整骨院で、伝統の技術を継承しながら、福岡県を中心に九州および広島県・東京都に約30店舗を展開しています。

西洋医療的知識と東洋医療を統合し、お一人お一人に最良の施術を提供し、独自の方程式でお客様の命に関わる不調を、早く見つけることを使命としています。肩こり・腰痛・スポーツでのケガは、命に関わる症状ではないと思われがちですが、肩こりや腰痛は、単なる筋肉疲労ではなく、内臓をはじめとする体内の不調のサインかもしれません。

また、交通事故でのケガも専門のスタッフがおり、事故の状態によって、身体に受けるダメージが異なるため、医学だけでなく、物理学的な観点からも施術を行います。多数の症例・施術実績に基づき、「後から痛みの出ない施術」を心掛けています。また、保険会社との対応もしっかりサポートしています。

身体に不安がある方は是非、専門知識を身に付けたスペシャリストがいる、国民医療の窓口の堺整骨院グループへ足を運んでみましょう。

設立：1989 年

代表者：代表取締役 渡辺淳一

事業内容：整骨院・鍼灸院運営

特徴：35年以上にわたり地域密着型で施術を提供し、rYojbaba グループの医療基盤を担う中核会社

株式会社堺整骨院 ホームページ：https://fukuoka-seikotsuin.com/

メディカルトレーナー活動

株式会社堺整骨院西 代表取締役 渡辺淳一

堺整骨院グループは、国家資格を保持した柔道整復師・鍼灸師が、地域のスポーツ大会に救護トレーナーとして積極的に参加し、選手のサポートを行います。



また、監督や応援に来られている家族の方の身体の悩みにも応えられるように、地域の方とのコミュニケーションも大切にしています。



堺整骨院グループでは、認定メディカルトレーナー制度が設けられており、知識・技術・モラルの全ての面において、当社の基準を満たしたスタッフが取得出来る資格があり、常にスキルアップを目指して勉強会を行っています。

医療連携

メディカルトレーナーが処置を行う様子

堺整骨院グループは、他の医療機関と連携しているので、もし内臓やその他の不調が見つかった場合でも、併院・転院が可能です。

野多目まつおかクリニックと医療連携を結んでおり、整骨院での施術が難しい場合やクリニックと堺整骨院での施術を併用した方が施術効果が高まる場合など、患者様へのご説明・ご同意を取った上で、相互に患者様を紹介していますので、安心して来院いただけます。

ケガや痛み改善のほか、運動指導やトレーニングのアドバイスなども行っていますので、お身体でお困りの方は、気楽にご相談下さい。

野多目まつおかクリニック HP：https://notame-cl.com/index.html

野多目まつおかクリニック 松岡 信秀院長