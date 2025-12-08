大人気ラジオドラマ『NISSAN あ、安部礼司～BEYOND THE AVERAGE～』放送20年メモリアルイベントと連動してradikoオリジナルチャンネルにて特別プログラム配信

株式会社radiko

スマートフォンやパソコン等でラジオが聴ける無料サービス「radiko（ラジコ）」を提供する株式会社radiko（代表取締役社長：池田 卓生、所在地：東京都港区）は、TOKYO FMをはじめとするJFN全国38局フルネットで放送中の、平均的なサラリーマンの日常を描いた大人気ラジオドラマ『NISSAN あ、安部礼司～BEYOND THE AVERAGE～』（日曜日17：00～17：55放送）の番組放送20年目を記念したメモリアルイベントと連動して、この度radikoオリジナルチャンネルにて『ビヨンド・ザ・20年！ 安部礼司大感謝祭～大日本ジェネラルにようこそ～』を配信することを決定しました。

『NISSAN あ、安部礼司～BEYOND THE AVERAGE～』番組放送開始20年目のメモリアルイベントは「ビヨンド・ザ・20年！ 安部礼司大感謝祭～大日本ジェネラルにようこそ～」と題して、12月14日（日）に日産 グローバル本社ギャラリーで開催されます。

radikoオリジナルチャンネルでは12月14日（日）当日のイベントの模様の生中継や、radikoオリジナルチャンネルでしか聴けない特別プログラムを12:00-16:30まで生配信します。会場の臨場感や20年目を彩る番組の数々をぜひお楽しみください！

12月8日（月）よりチャンネルが公開されます。

■radikoオリジナルチャンネル

「ビヨンド・ザ・20年！ 安部礼司大感謝祭～大日本ジェネラルにようこそ～」 プログラム

※本プログラムは予告なく、変更になる場合がございます。予めご了承下さい。

＜radiko特番「語りBar～出演者が語る20年～」＞

配信時間：12:10-12:55

radikoオリジナルチャンネルでしか聞けない特別プログラム。進行役は我らが大場嘉門。安部礼司の

出演者がお忍びで通うバーで聞き耳を立てたら、とびきりの思い出話が聞こえてきて…しかしバーで

聞き耳をたてるなんて、まるでアバン（以下自粛）

＜ドライブ(ハート)デート妄想対決！＞

配信時間：12:55-13:00、13:30-13:35、15:45-15:50

ひたち野夏都とイケテルがプレゼン対決するスペシャルプログラム。

夏都が新型日産ルークス、イケテルが新型日産リーフを相棒にした妄想デートを

プレゼンします。ジャッジするのは会場のみなさん！進行役は大場嘉門です。

＜めざせ五十嵐明！オープニングナレーション選手権！＞

配信時間：13:00-13:15

番組になくてはならない「この物語は～」の前口上。

五十嵐明さんが担当しているお馴染みのナレーションを、私も叫んでみたい！そんな猛者たちが集ま

りました。優勝者には、夕方5時からの生放送で実際にナレーションを読んでいただきます！

＜TEAM安部礼司の生ラジオドラマ～2025年冬Version～＞

配信時間：13:35-14:20

目の前でラジオの世界が繰り広げられるＴＥＡＭ安部礼司による生ラジオドラマ。

俳優陣の息の合った掛け合いをお楽しみください！音楽は人気ピアニストYOUTUBERのまなまるさ

ん！生演奏とのコラボでキラキラ感アップ間違いなしです！

＜チーム対抗！安部礼司クイズ大会！！＞

配信時間：14:30-15:00

ヘビーリスナーでも分からない？難問揃いのマニアッククイズ大会！会場の全員が参加できます！

キャラクター診断で同じ診断結果が出た者同士が組んでのチーム対抗戦！

果たして優勝を掴むのは９チームのうちの、どのキャラのチーム！？

＜radiko特番「ARIGATO RADIO～わたしと安部礼司～」＞

配信時間：15:00-15:45

radikoオリジナルチャンネルでしか聞けない特別プログラム。

20年目を迎えた安部礼司が「ありがとう」の気持ちを伝えます。

全国のリスナーから届けられたメッセージをご紹介。あなたにとって安部礼司は、どんな存在です

か？

＜STAFF TALK～脚本家が語る安部礼司～＞

配信時間：16:00-16:25

安部礼司をシーズン１から20年に渡って担当している脚本担当、

北阪昌人さんと村上大樹さんが安部礼司を語る、初めてのトークショウ！

安部礼司が生まれる秘話やここだけの話も？みなさんの質問に答えます！

■radikoオリジナルチャンネル概要

【チャンネル名】: NISSAN あ、安部礼司 大感謝祭

【番組名】： ビヨンド・ザ・20年！ 安部礼司大感謝祭～大日本ジェネラルにようこそ～

【配信日時】：12月14日（日）12:00-16:30

radiko(ラジコ)にてエリア制限なく全国どこからでも完全無料でお聴きいただけます。

■イベント概要

【タイトル】 ビヨンド・ザ・20年！ 安部礼司大感謝祭～大日本ジェネラルにようこそ～

【会場】 日産 グローバル本社ギャラリー （神奈川県横浜市西区高島1丁目1番1号）

【日時】 2025年12月14日（日） 10時 開場

【出演】 TEAM 安部礼司

【料金】 入場無料

【特別協賛】 日産自動車株式会社

■『NISSAN あ、安部礼司～BEYOND THE AVERAGE～』

◇放送日時： 毎週日曜17：00～17：55

◇放送エリア：TOKYO FMを含むJFN38局ネット

◇番組内容： ごく平均的なサラリーマン「安部礼司」が、社会の荒波に揉まれながら成長していく

様子を描いたラジオドラマ。

◇番組サイト： https://www.tfm.co.jp/abe

◇安部礼司 公式X（@abe_average）

■radikoとは

radiko（https://radiko.jp/）はスマートフォンやパソコン等でラジオやポッドキャストが聴ける無料のサービスです。過去7日以内に放送されたラジオ番組をさかのぼって聴ける「タイムフリー」機能（無料）や、 エリアを越えて全国のラジオ番組を楽しめる「エリアフリー」機能（月額385円/税込※1）、時間制限なく過去30日以内のラジオ番組が聴ける「タイムフリー30」（月額480円/税込※2）機能などを通じて、家の中はもちろん、通勤通学などの移動時にも、時間や場所を選ばず、どなたでも手軽に音声コンテンツを楽しんでいただくことができます。

2025年12月に15周年を迎え、「FIND YOUR VOICE.」をスローガンとして掲げ、音声聴取体験を拡張させ、よりユーザーと強く繋がり、新しい楽しみ方を提供する存在へと成長・進化すべく、爆笑問題・太田光をradiko15周年PR大使に迎え、オリジナルポッドキャスト番組を制作・配信するほか、木戸大聖出演、Saucy Dog音楽担当のブランドムービーの発表、公式キャラクター「ラジまる」、各種キャンペーンなど様々な周年企画を実施しています。

【radiko15周年特設サイト】 https://15th.radiko.jp/(https://15th.radiko.jp/)

radiko参加局：民放ラジオ全99局・NHK（ラジオ第1、NHK-FM）

※1）App Store, Google Play から登録の場合は月額480円/税込

※2）App Store, Google Playから登録の場合は月額620円/税込

■radikoオリジナルチャンネルとは

「radikoオリジナルチャンネル」は、radikoが期間限定で提供するオリジナルコンテンツの専用チャンネルです。スマホアプリ、PCブラウザなどで日本全国どこからでも無料で聴取いただけます。

これまで「オーディオ高校野球」（2024年8月、2025年8月実施）や「MUSIC AWARDS JAPAN2025」授賞式生配信（2025年5月実施）などを配信しており、より音声体験の可能性を拡げるオリジナルコンテンツを随時配信する予定です。