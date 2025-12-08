【フェンシング】2025-2026シーズン初メダル獲得！ワールドカップ（日本／福岡）男子フルーレで日本代表チームが銅メダル獲得！

公益社団法人日本フェンシング協会

2025年12月7日(日)に日本/北九州市で開催された、フェンシングワールドカップにて、男子フルーレ日本代表チーム(松山 恭助/まつやま きょうすけ/株式会社JTB、飯村 一輝/いいむら かずき/慶應義塾大学、永野 雄大/ながの ゆうだい/NEXUS FENCING CLUB、西藤 俊哉/さいとう としや/株式会社セプテーニ・ホールディングス)が銅メダルを獲得しました。

表彰式：男子フルーレ日本代表チーム 銅メダル獲得 / 左から_永野 雄大(ながの ゆうだい)、飯村 一輝(いいむら かずき)、松山恭助(まつやま きょうすけ)、西藤 俊哉(さいとう としや)

今大会を世界ランキング4位で迎えた日本チームは、準々決勝でWR11位のカナダに45対26で勝利。準決勝ではWR1位のイタリアに36対45で敗戦。3位決定戦では世界ランク2位のアメリカにリードを許すものの最終ラウンドでポイントを重ね、45対43と逆転し、見事銅メダルを獲得しました。※WR（WORLD RANKING：ワールドランキング）

3位決定戦前の挨拶：日本 vs アメリカ円陣で心を1つに！日本開催のワールドカップ銅メダル獲得は3年ぶり！※2022/東京開催コーチと喜びを分かち合うメンバー：上段 フランク・ボアダン、藤野大樹(ふじの だいき)

【男子フルーレ団体3位：コメント】

■松山 恭助（まつやま きょうすけ） / 株式会社JTB

自国開催されたワールドカップで3位を獲得することができて非常に嬉しいです。個人としても満足のいくパフォーマンスを発揮できたので収穫のある大会となりました。引き続きチーム一丸となって高みを目指していきます。

■飯村 一輝（いいむら かずき） / 慶應義塾大学

応援ありがとうございました。自国開催でメダルを獲得できて嬉しかったです。来月からのワールドカップも引き続き頑張ります。

■永野 雄大（ながの ゆうだい） / NEXUS FENCING CLUB

日本開催のワールドカップで3位になることが出来て嬉しかったです。次のパリワールドカップでは金メダルが獲得出来るように頑張ります。応援ありがとうございました。

■西藤 俊哉（さいとう としや） / 株式会社セプテーニ・ホールディングス

日頃から応援、サポート頂きありがとうございます。皆さんのサポートのおかげでメダルを獲得することが出来ました。私個人としては、久しぶりに団体のメンバーに戻ることができ、このような結果を残せて本当に嬉しいです。ここからが、本当のスタートだと思うので引き続き頑張ります。よろしくお願いします。

【大会リザルト】

https://www.fencingtimelive.com/tournaments/eventSchedule/996BE8F3801B462F9AE4E3D6D610D3AC#today(https://www.fencingtimelive.com/tournaments/eventSchedule/996BE8F3801B462F9AE4E3D6D610D3AC#today)

【大会画像】ダウンロードいただき、ご活用ください。

※クレジット (C)（公社）日本フェンシング協会