Google Cloud主催「第4回 生成 AI Innovation Awards」でテレビ朝日が優秀賞を受賞！

株式会社テレビ朝日

株式会社テレビ朝日は、2025年10月30日にベルサール渋谷ガーデンで開催された、Google Cloud 主催 AI Agent Summit ’25 Fall 『第 4 回 生成 AI Innovation Awards』にて、優秀賞を受賞しました。

生成 AI Innovation Awardsは、国内100以上の企業が応募するAIのアワードで、10社がファイナリストに選出されます。今回そのファイナリストに選出され、最優秀賞こそ逃したものの、３社が選ばれる優秀賞を受賞しました。ファイナリスト選出は前回に続き２回目となります。

発表は「テレビ制作時間を大幅削減！並列 Gemini で支援する高速ファクトチェック」というタイトルで、番組台本のファクトチェックをするAIアプリについて紹介しました。番組制作時のファクトチェック（台本・ナレーション等の裏取り）は、スタッフが人力で確認しており、2時間の番組で約100時間かかるなど工数が膨大で課題となっていました。この課題を開発したAIアプリにより、下記の手順で自動化しました。

- 資料（PDF）からファクトチェックすべき「文章の抽出」→ 入力文書を分割して、各チャンクごとで並列に抽出タスクを実行- 抽出した各文章の「ファクトチェック」を実行→ 構造化出力で判定内容＋思考プロセスを表示させるデータ構造を定義。Geminiのグラウンディング検索でソースを提示しながら、どのような思考プロセスで正誤判定したかを追える。- マルチエージェントによる追加調査→ 正誤判定を学習したエージェントと対話形式で深掘り。不安や懸念を払拭し、更なる関連情報の取得が可能。チャットで新たに上がった内容を加味して、再度ファクトチェックを実施。※1,2では最大60個のGeminiが稼働。高速かつ高精度なファクトチェックを実現。

ファクトチェックの方法を番組スタッフと同じやり方でAIに作業させ、情報源を明示させることにより、精度の向上と利便性を追求しました。

AIエージェントを使ったアプリの技術的なレベルの高さと、番組ニーズを引き出し実用的なアプリとなった点、そして外部の会社に頼らず社内で開発しきった点が評価され、受賞にいたりました。

『Google Cloud 第 4 回 生成 AI Innovation Awards』とは

国内100社以上が応募するAIのアワードで、その中で10社がファイナリストに選出されます。日本の企業、スタートアップ、研究機関、大学等の教育機関、自治体部門などがエントリーでき、AIを用いた企業や組織の課題解決や革新的なアプローチを含む事例で、技術的革新性、実用性と実現可能性、社会的、経済的影響の３つの観点から評価されます。テレビ朝日は、前回の第３回に続き、２回目のファイナリスト選出でした。

第 4 回 生成 AI Innovation Awards

https://cloudonair.withgoogle.com/events/gcgenai-innovation-awards

Google Cloud 主催AI Agent Summit ’25 Fall概要

開催日 :

Day1：2025 年 10 月 30 日（木） 11:00 - 18:30（予定）

Day2：2025 年 10 月 31 日（金） 13:00 - 19:00（予定）

開催方法：ハイブリッド（ベルサール渋谷ガーデン / オンライン配信）

会場定員：1,000 名

https://cloudonair.withgoogle.com/events/gcai-agent-summit-25-fall?talk=25q4-d1t1-award5