¡ã¶äºÂ¥¤¥ó¥º¤Ë145ÄÚ¡ä Åìµþ½é¤Î¥Ðー¡õ¥°¥ê¥ë¤òÊ»Àß¤·¤¿¥¨¥ê¥¢ºÇÂç¤Î¡ÖTHE CITY BAKERY¡×¤¬¡¢12·î15Æü(·î) GRAND OPENING !

¶äºÂ¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¡¢Ìó10Ç¯¡£NYÈ¯¾Í¤Î¥Ùー¥«¥êー¡ÖTHE CITY BAKERY¡×¤¬145ÄÚ¤È¤¤¤¦Âç¶õ´Ö¤Ë¡¢ÅìµþºÇÂçµé¤È¤Ê¤ë¶äºÂ¥¨¥ê¥¢2Å¹ÊÞÌÜ¤ò½ÐÅ¹¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£NY¥ì¥·¥Ô¤òºÆ¸½¤·¤¿¥Ñ¥ó¤ä¥Ú¥¤¥¹¥È¥êー¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤¬½¼¼Â¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£¥âー¥Ë¥ó¥°¤ä¥é¥ó¥Á¤ËºÇÅ¬¤Ê¥×¥ìー¥È¥á¥Ë¥åー¤â¤´ÍÑ°Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤ª»ÒÍÍÏ¢¤ì¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤â¤ª´²¤®¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡Ö³¨ËÜ¥é¥¤¥Ö¥é¥êー¡×¤âÊ»Àß¡£¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡¢´Ñ¸÷¤ò³Ú¤·¤àÊý¡¹¤ä¶äºÂ¤ÇÆ¯¤¯³§¤µ¤Þ¤Ë¡¢µ¤·Ú¤Ê¥«¥Õ¥§¤«¤é¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿¤ª¿©»ö¤Þ¤ÇÍÍ¡¹¤Ê¥·ー¥ó¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
ー ¶äºÂ¤ÎÌë¥«¥Õ¥§ ー
£²¸®ÌÜ¤Î¥Ç¥¶ー¥È¤ä¤ª»Å»öµ¢¤ê¤Îµ¤Ê¬Å¾´¹¤Ë¡¢¶á¤¯¤Ë¤¢¤ë¤È´ò¤·¤¤Ìë¥«¥Õ¥§¡£THE CITY BAKERY¤Ç¤Ï¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¼ê¤Å¤¯¤ê¤Î¥±ー¥¤Ë¡¢¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¤ò³Ú¤·¤à¥¢¥ë¥³ー¥ë¤ä¥Ï¥¦¥¹¥Ö¥ì¥ó¥É¥³ー¥Òー¤Ê¤É¡¢²ñÏÃ¤âÃÆ¤à¥á¥Ë¥åー¤ò¤´ÍÑ°Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤´Í§¿Í¤¿¤Á¤È¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤ê¡¢¤ª¤Ò¤È¤ê¤Ç¤Û¤Ã¤È°ìÂ©¤Ä¤¤¤¿¤ê¡£±Ø¶á¤¯¤ÎÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¶õ´Ö¤Ç¡¢Ìë¤Î¥«¥Õ¥§¥¿¥¤¥à¤ò»×¤¤»×¤¤¤Ë¤ª²á¤´¤·¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
ー ³«¶ÈµÇ°¥»¥Ã¥È ー
´ØÀ¾¥¨¥ê¥¢¸ÂÄê¤Î¡Ö¾Æ²Û»Ò¤ÎµÍ¤á¹ç¤ï¤»¡×¤È¥É¥ê¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥°¥³ー¥Òー¤ò¡¢¶ÒÃå¥ß¥Ë¥Ð¥Ã¥°¤Ë¥¤¥ó¡ªTHE CITY BAKERY ¤ò¥ª¥Õ¥£¥¹¤ä¤´¼«Âð¤Ç¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡ÖTHE CITY BAKERY ¶äºÂ¥¤¥ó¥º ¥ªー¥×¥óµÇ°¥»¥Ã¥È¡×¤ò¡¢12·î15Æü(·î)¡¦16Æü(²Ð)¤Î2Æü´Ö¡¢¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ë¤ÆÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥Í¥¤¥Óー¤Î¿·¿§¥ß¥Ë¥Ð¥Ã¥°¤Ï¡¢É³¤ò¤¤å¤Ã¤È¹Ê¤Ã¤Æ¶ÒÃå¤È¤·¤Æ¤â»È¤¨¤ë2WAY»ÅÍÍ¤Ç¤¹¡ª
ÆâÍÆ¡§¶ÒÃå¥ß¥Ë¥Ð¥Ã¥°¡Ê¥Í¥¤¥Óー¡Ë¡ß1¡¢¥É¥ê¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥°¥³ー¥Òー¡ß2¡¢¾Æ²Û»Ò¤ÎµÍ¤á¹ç¤ï¤»¡ß1 / ²Á³Ê¡§\2,000¡ÊÀÇ¹þ \2,200¡Ë
¡ãÅìµþ½é¡ä¥Ðー¡õ¥°¥ê¥ë
¡ÖTHE CITY BAKERY¡×¤¬Åìµþ¤Ç½é¤á¤Æ¼è¤êÁÈ¤à¡¢Å´ÈÄ¥°¥ê¥ëÎÁÍý¡£ÆüËÜ³ÆÃÏ¤è¤ê¸·Áª¤·¤¿¿©ºà¤ò¡¢¾®»®～Ãæ»®¤Ç¾¯¤·¤º¤Ä¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¥á¥Ë¥åー¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤«¤é¿Í¡¹¤ò¼æ¤¤Ä¤±¤ë¹ñºÝÅÔ»Ô¡ÈÅìµþ¶äºÂ¡É¤é¤·¤¯¡¢Â¿¹ñÀÒ¤ÎÎÁÍý¤ËÏÂ¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤ò²Ã¤¨¤Þ¤·¤¿¡£ÁÇºàËÜÍè¤ÎÌ£¤¬ºÝÎ©¤Ä¡¢¹â²¹¤Ç¤¦¤Þ¤ß¤ò¥®¥å¥Ã¤ÈÊÄ¤¸¹þ¤á¤¿¥°¥ê¥ëÎÁÍý¤Ë¤Ï¡¢¥Ùー¥«ー¤¬¾Æ¤¾å¤²¤ë¡ÈÎÁÍý¤Ë¹ç¤¦¥Ñ¥ó¡É¤¬¹¥ÁêÀ¡£
¡ü ¥âー¥Ë¥ó¥° ～ ¥é¥ó¥Á¥¿¥¤¥à
¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÎÉ¤¤¥µ¥é¥À¤«¤é¥Ü¥ê¥åー¥ßー¤Ê¥Á¥¥ó¤Þ¤Ç¡¢µ¤Ê¬¤ÇÁª¤Ù¤ë¥×¥ìー¥È¥á¥Ë¥åー¡£
¥É¥ê¥ó¥¯¥á¥Ë¥åー¤Î°ìÉô¤è¤ê¡¢¥»¥Ã¥È¥É¥ê¥ó¥¯¤ò¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¡Ü\330¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ÖCB¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹¥µ¥ó¥É¡×\1,300¡ÊÀÇ¹þ \1,430¡Ë
¡Ö¥³¥Ö¥µ¥é¥À¡×\1,380¡ÊÀÇ¹þ \1,518¡Ë
¡Ö¥á¥¥·¥«¥ó¥Á¥¥ó¡×\1,680¡ÊÀÇ¹þ \1,848¡Ë
¡ü ¥Ç¥£¥Êー¥¿¥¤¥à
ÈþÌ£¤·¤¤¤â¤Î¤ò¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¡£¤ª¤Ò¤È¤ê¤µ¤Þ¤â¥°¥ëー¥×¤â¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Çµ¤·ó¤Í¤Ê¤¯¡ª
¡Ö¥Þ¥°¥í¤Î ¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥Þ¥ê¥Í¡×\1,100¡ÊÀÇ¹þ \1,210¡Ë
¡Ö¥¥Î¥³¤È½ÜÌîºÚ ¥ì¥Ðー¤Î²¹À½¥µ¥é¥À ¥Ð¥ë¥µ¥ß¥³¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¡×\1,230¡ÊÀÇ¹þ 1,353¡Ë
¡Ö¥«¥¸¥¤Î¥Ô¥«¥¿ ³¤ÂÝ¤Î¥½ー¥¹¡×\1,360¡ÊÀÇ¹þ \1,496¡Ë
¡Ö´»µÌ¥¸¥Ó¥¨¤Î¥°¥ê¥ë ¥Ñ¥ê¥Ñ¥ê¥±ー¥ë ¡×\1,320¡ÊÀÇ¹þ \1,452¡Ë
¡Ö¤«¤´¤·¤Þ¹õÆÚ¤Î¥°¥ê¥ë ÀÄÅâ¿É»Ò¤È¥´¥ë¥´¥ó¥¾ー¥é¤Î¥½ー¥¹ ¡×\1,600¡ÊÀÇ¹þ \1,760¡Ë
¡Ö¸·ÁªÏÂµí¤Î¥°¥ê¥ë150g ¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢»ºÀ¸¹õ¥³¥·¥ç¥¦ ¡×\4,500¡ÊÀÇ¹þ \4,950¡Ë
ー THE CITY BAKERY ¤Î¶äºÂÆÝ¤ß ー
¡ü ÃíÌÜ¤Ï¤ª¹¥¤¤ÊÀ¸¥Óー¥ë¤ò3¼ï°û¤ßÈæ¤Ù¡ÖBEER FLIGHT¡×¡ª
±Ñ¹ñNo.1¥¯¥é¥Õ¥È¥Óー¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ØBREWDOG¡Ù3¼ï¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡Ö¥¢¥µ¥Ò ¥¹ー¥Ñー¥É¥é¥¤¡×¡¢¡Ö¥³¥«¥²¥Óー¥ë ¥Û¥ï¥¤¥È¥¨ー¥ë¡×¤È¥¿¥Ã¥×¥Óー¥ë¤ò6¼ïÎà¤´ÍÑ°Õ¡£À¸¥Óー¥ë6¼ï¤«¤é¡¢¤ª¹¥¤¤Ê4¼ï¤ò¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤¯¡ÖBEER FLIGHT¡×100ml¡ß4¡¡\2,500¡ÊÀÇ¹þ \2,750¡Ë¤ä¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î1ÇÕ¤ò¡£
¡ØBREWDOG¡Ùimage
¡ØBREWDOG¡Ù¤Î¥·¥°¥Í¥Á¥ãー¥Óー¥ë¡¢ÂçÎÌ¤Î¥Û¥Ã¥×¤òÍÑ¤¤¡¢¥È¥í¥Ô¥«¥ë&¥¥ã¥é¥á¥ë¤Î¹á¤ê¤È¥·¥ãー¥×¤Ê¶ìÌ£¤òÉ½¸½¤·¤¿¡Ö¥Ñ¥ó¥¯IPA¡×¡£¥Óー¥ë¤¬¶ì¼ê¤ÊÊý¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¡Ö¥Ø¥¤¥¸ー ¥¸¥§ー¥ó¡×¡£¶ìÌ£¤ÏÍÞ¤¨ÌÜ¤Ç¡¢¥Û¥Ã¥×Í³Íè¤Î²Ú¤ä¤«¤Ê¥Õ¥ëー¥Æ¥£ー¤µ¤È³ê¤é¤«¤Ê°û¤ß¸ý¤¬Â¸Ê¬¤ËÌ£¤ï¤¨¤ë°ìÇÕ¤Ç¤¹¡£¡Ö¥¨¥ë¥Ó¥¹ ¥¸¥åー¥¹¡×¤Ï¡¢BREWDOG¤¬¥Û¥Ã¥×¤È¥·¥È¥é¥¹¤Î¸¦µæ¤ò½Å¤Í¾úÂ¤¤·¤¿¥Õ¥ëー¥Æ¥£ー¤ÊIPA¡£¥°¥ìー¥×¥Õ¥ëー¥Ä¤Î¤è¤¦¤Ê¹á¤ê¤È¶ìÌ£¡¢»ÀÌ£¤Î¤¢¤ë¸åÌ£¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¼«²ÈÀ½¥Æ¥ー¥é¥¥å¥é¥½ー¤ò»È¤Ã¤¿¥«¥¯¥Æ¥ë¤ä¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Æ¥ー¥é¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥¸¥ó¥È¥Ë¥Ã¥¯¤ä¥°¥é¥¹¥ï¥¤¥ó¤Ê¤É¡¢ËÉÙ¤Ê¥¢¥ë¥³ー¥ë¥á¥Ë¥åー¤ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥Ï¥ó¥Ðー¥¬ー¤ä¥á¥¥·¥³ÎÁÍý¤Î¥¨¥ó¥Á¥éー¥À¤È¤¤¤Ã¤¿¤ªÃë¤Î¥×¥ìー¥È¥á¥Ë¥åー¤ä¡¢Ìë¤ÎÅ´ÈÄ¥°¥ê¥ëÎÁÍý¤È¤â¹¥ÁêÀ¡£¤ªÈè¤ì¤µ¤Þ¤Î°ìÇÕ¤Ë¥¯¥é¥Õ¥È¥Óー¥ë¤ò´®Ç½¤·¤¿¤ê¡¢¿©»ö¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤ê¡£¿´¤æ¤¯¤Þ¤Ç¶äºÂÆÝ¤ß¤òËþµÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
ー Information ー
¡ü THE CITY BAKERY ¶äºÂ¥¤¥ó¥º(https://thecitybakery.jp/shop/article2856)
±Ä¶È»þ´Ö¡¡9:30-22:00¡Ê¥×¥ìー¥È¥á¥Ë¥åー 17:00¤Þ¤Ç¡Ë
¡ü THE CITY BAKERY BAR & GRILL ¶äºÂ¥¤¥ó¥º(https://thecitybakery.jp/shop/article2848)
±Ä¶È»þ´Ö¡¡17:30-23:00¡Ê¥Õー¥ÉL.O. 22:00¡¦¥É¥ê¥ó¥¯L.O. 22:30¡Ë
¡¦½»½ê¡¡¢©104-0061 ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¶äºÂÀ¾2-2Àè ¶äºÂ¥¤¥ó¥º2 B1³¬
¡¦¥¢¥¯¥»¥¹¡¡¶äºÂ°ìÃúÌÜ±Ø¡¢¶äºÂ±Ø¡ÊÅÌÊâ1～3Ê¬¡Ë¡¢Í³ÚÄ®±Ø¡ÊÅÌÊâ2～3Ê¬¡Ë
¡¦TEL¡¡03-6271-0535
¡¦Instagram¡¡citybakery_ginza(https://www.instagram.com/citybakery_ginza/)
¡ü ABOUT THE CITY BAKERY
1990Ç¯¡¢¥Ë¥åー¥èー¥¯¡¦¥æ¥Ë¥ª¥ó¥¹¥¯¥¨¥¢¤Ë³«¶È¤·¤¿¥Ùー¥«¥êー¡£ÁÏ¶È¼Ô¥âー¥êー¡¦¥ëー¥Ó¥ó¤Ï¡¢TV¶É¤Î¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤À¤Ã¤¿°Û¿§¤Î·ÐÎò¤Î»ý¤Á¼ç¤Ç¡¢¤½¤ÎÆÈÁÏÅª¤ÊÈ¯ÁÛ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥×¥ì¥Ã¥Ä¥§¥ë¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥ó¤äÇ»¸ü¤Ê¥Û¥Ã¥È¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤Ï¡¢½Ö¤¯´Ö¤Ë¥Ë¥åー¥èー¥«ー¤«¤é°¦¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï2013Ç¯¤ËÂçºå¤Ë½é¾åÎ¦¤·¤Æ°ÊÍè¡¢Åìµþ¡¦Ê¡²¬¡¦Ä¹Ìî¡¦¿ÀÆàÀî¡¦µþÅÔ¡¦Ì¾¸Å²°¡¦¹Åç¡¦ÀçÂæ¤Ê¤ÉÁ´¹ñ¤ËÅ¸³«¡£³ÆÃÏ¤Ç¡Ö³¹¡ÊCITY¡Ë¤Î¥Ùー¥«¥êー¡×¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÃÏ°è¤Î³§¤µ¤Þ¤«¤é¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¸ø¼° HP¡§thecitybakery.jp(https://thecitybakery.jp/)
¡¦¸ø¼° instagram¡§citybakeryjapan(https://www.instagram.com/citybakeryjapan/)