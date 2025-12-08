簡便・迅速・低コストで酸化ストレス指標を可視化 尿中8-OHdG/Creを15分で測定可能な新システム 「S-ICG：モバイル端末イムノクロマトリーダー」新発売
セリスタ株式会社(本社：東京都千代田区、代表取締役：伊藤 承正)は、抗加齢医療・予防医療分野における酸化ストレス評価の新たなソリューションとして、尿中8-OHdG/Creを簡便・短時間・低コストで測定可能な新製品「S-ICG：モバイル端末イムノクロマトリーダー」を開発・発売いたしました。
S-ICG：モバイル端末イムノクロマトリーダー
■製品の概要
「S-ICG」は、活性酸素によるDNA酸化損傷のマーカーである8-hydroxy-2'-deoxyguanosine(8-OHdG)を、クレアチニン補正付きで定量的に評価する新しい測定システムです。
従来の検査と比較して以下の特長があります。
(1)採尿のみで簡単測定(尿量0.5cc、15分以内で結果取得)
(2)iPhone・iPadに対応した操作性の高いモバイル対応
(3)安価な導入コストとサブスクリプション制による運用の柔軟性
(4)外部委託不要・リアルタイムでの測定が可能
■活用シーンと臨床的意義
本製品は以下のような場面で有用です。
(1)抗酸化サプリメントやファスティング等の介入効果の可視化
(2)食事・運動・喫煙・ストレスなどの生活習慣の影響評価
(3)アンチエイジングの指標・加齢の進行度の推定(バイオエイジ評価)
(4)パーソナライズド栄養・抗加齢医療の個別化指標としても期待
■信頼性と妥当性の検証
第25回日本抗加齢医学会総会にて、本製品の測定再現性(CV：4.9～6.6％)および従来法との高い相関性(R2 = 0.842)が報告され、臨床的信頼性が確認されました。
■構成と測定方法
製品構成には、8-OHdG/Cre測定カード、専用ライトボックス、ミニピペッター等が含まれ、サブスクリプション登録済のiPhone/iPadから専用URLにアクセスして測定カードを撮影するだけで、結果が即時に表示されます。
抗酸化とアンチエイジングの現場に、新たな選択肢を。
「S-ICG：モバイル端末イムノクロマトリーダー」が、未来の予防医療をより身近に、より効果的にサポートします。
■会社概要
社名 ： セリスタ株式会社／Selista Inc.
所在地 ： 〒101-0032 東京都千代田区岩本町1-5-8 東京雄星ビル4F
URL ： https://www.selista.jp/
代表取締役： 伊藤 承正
事業内容 ： 医療機器、理化学機器、健康器具の輸入販売
サプリメントの開発・販売
経営コンサルティング