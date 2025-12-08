至高のプレイと格調高いサウンドで、ジャズ・ベースを象徴する巨匠ロン・カーターが待望のカルテットですみだトリフォニーホールに登場する。 1963年にマイルス・デイヴィスのバンドに加入し、『マイ・ファニー・ヴァレンタイン』など数多くの名盤に貢献。その後もジム・ホールやハービー・ハンコックのバンド、さらに自身のグループでも多彩な活動を展開。“最多レコーディング数を誇るジャズ・ベーシスト”としてギネス世界記録を保持し、2021年には日米親善に寄与したとして旭日小綬章を受章するなど、国境を越えて敬愛されている。カルテットのメンバーには、これまでもツアーやレコーディングで共演を重ねてきたリニー・ロスネス（ピアノ）、ジミー・グリーン（サックス）、ペイトン・クロスリー（ドラムス）の名手たちが参加。レジェンドを体感する極上の夜となる。

https://www.bluenote.co.jp/jp/lp/ron-carter-2026/?utm_source=Official&utm_medium=Page&utm_campaign=bnrLP&utm_id=LP_RONYouTube動画 :https://www.youtube.com/watch?v=Kog7UprqQK4

【公演情報】ロン・カーター カルテット［開催日時］2026年1月16日（金） 19:00開演［場所］すみだトリフォニーホール（東京都墨田区錦糸１丁目２番３号）［チケット料金］SS\11,000（残席わずか） S \9,500 A\8,000 すみだ区割 \7,600 すみだ学割\1,000［出演］ロン・カーター［ベース］ジミー・グリーン［テナーサックス］リニー・ロスネス［ピアノ］ペイトン・クロスリー［ドラムス］［お申込み・お問合せ］トリフォニーホールチケットセンター 03-5608-1212https://www.triphony.com/concert/detail/2025-09-008446.html主催：すみだトリフォニーホール（公益財団法人墨田区文化振興財団）企画制作：BLUE NOTE JAPAN