吉野家ホールディングス、「2027年入社希望者 就職ブランドランキング調査（早期）」レストラン・フード業界部門で1位を獲得

株式会社吉野家ホールディングス（代表取締役社長: 成瀬哲也、本社:東京都中央区）は、文化放送キャリアパートナーズが12月3日に発表した「2027年入社希望者 就職ブランドランキング調査（早期）」において、業種別「レストラン・フード業界ランキング」で第1位となりました。

2027年入社希望者 就職ブランドランキング調査（早期）

https://www.careerpartners.co.jp/laboratory_news/251203_rank_pre/

本調査は、文化放送キャリアパートナーズ 就職情報研究所が、2027年春の入社を希望する「ブンナビ」会員（現大学3年生・大学院1年生）を対象に、2025年4月1日から2025年9月30日の期間、就職サイト「ブンナビ」上でのWebアンケート等により実施したものです。今回の調査には8,952名が回答しました。

日常食を提供する当社グループは、経営理念「For the People～すべては人々のために～」のもと、「ひと」にしか成し得ない価値を大切にしています。多様性と個性の尊重を基本とし、従業員一人ひとりが仕事にやりがいと喜びを感じられる環境づくりに注力しています。こうした取り組みが、変化するお客様のニーズに柔軟にも対応する力を高め、さらには新たなイノベーションの創出にもつながると確信しています。

今後も当社グループは、「ひと」の多様性や個性を尊重し、「一人ひとりの個を活かす」という考えのもと、すべての従業員が互いに信頼関係を育み持てる力を発揮し、いきいきと活躍できる職場づくりを推進してまいります。

