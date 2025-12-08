THE TOKYO、初の海外旗艦店を香港にオープン

株式会社TOKYO BASE

株式会社TOKYO BASE（本社：東京都港区、代表取締役CEO：谷 正人）が展開するセレクトショップ「THE TOKYO（ザ トウキョウ）」は、2025年12月13日（土）、香港の尖沙咀にある、歴史的建造物をリノベーションした商業施設「1881 Heritage」にグランドオープンいたします。

THE TOKYOとしては、今回が初の海外出店となります。

「1881 Heritage」は、19世紀に建てられた旧香港マリンポリス本部を再生した建築物で、ヴィクトリア様式の重厚な佇まいを残しつつ、現在は高級ブランドやレストランが集うランドマークとして親しまれています。その由緒ある空間に、総面積250平方メートル の大型路面店としてTHE TOKYOが新たに加わります。

現代的なラグジュアリーを感じさせる空間演出と、1881 Heritageが持つ歴史的な趣が調和し、洗練と国際的な包容性を兼ね備えたインテリアの中で、特別で上質なショッピング体験を提供します。店舗内にはゆったりとしたラウンジスペースを設け、心落ち着く上質な時間とともに、より豊かな買い物体験をお楽しみいただけます。

本出店を通じて、現地のお客様とのつながりを深め、より多くの方々にTHE TOKYOの世界観をお届けできることを心より楽しみにしております。

■ 取り扱いブランド(※アルファベット順)

・MENS

ANCELLM , ATON , CFCL , FULLCOUNT , gold , irenisa , marka , MASSES, MOMOTARO JEANS , N.HOOLYWOOD , New Manual , OVERCOAT , TANAKA , THE RERACS , WACKO MARIA

White Mountaineering

・WOMENS

CFCL , COGTHEBIGSMOKE , ENFOLD , HARUNOBUMURATA , KIJIMATAKAYUKI , någonstans

THE RERACS , UNDERCOVER

■ 店舗情報

THE TOKYO HONG KONG

The Entire G/F and 1/F of House 1 of 1881 Heritage, 2A Canton Road,Tsim Sha Tsui,Hong Kong

■ 「THE TOKYO（ザ トウキョウ）」について

"品格と感性が混ざり合う洗練されたクリエイション、

誇るべき本質的なTOKYOを世界に発信するセレクト型コミュニティストア"

ファッションを愉しむ大人へ向けた、日本ブランドのみを取り扱うセレクト型コミュニティストアと位置づけ、ラウンジにてゆっくりとお買い物を楽しんで頂ける空間を用意。現在、銀座店、丸の内店、渋谷店、六本木店、表参道店、名古屋店、メンズ大阪店、横浜店の8店舗を展開。今回の香港店で9店舗目となります。

THE TOKYO 公式通販 ： https://the-tokyo.jp

THE TOKYO MENS Instagram： https://www.instagram.com/thetokyo_men/

THE TOKYO WOMENS Instagram： https://www.instagram.com/thetokyo_women/