「半導体市場とGaNパワー半導体の飛躍」と題して、米国 Informa Techtarget (Omdia) 鈴木 寿哉氏によるセミナーを2026年1月21日(水)に開催!!
半導体市場とGaNパワー半導体の飛躍
～中国脅威からの勝ち筋～
[セミナー詳細]
https://www.ssk21.co.jp/S0000103.php?spage=pt_26009
[講 師]
米国 Informa Techtarget (Omdia)
コンサルティングディレクター 鈴木 寿哉 氏
[日 時]
２０２６年１月２１日（水） 午後１時～３時
[受講方法]
■会場受講
紀尾井フォーラム
東京都千代田区紀尾井町４-１ ニューオータニガーデンコート１Ｆ
■ライブ配信 (Zoomウェビナー)
■アーカイブ配信（２週間、 何度でもご都合の良い時間にご視聴可）
[重点講義内容]
2024年以降にはじまった、ハイパースケーラによるAIサーバへの大型投資により、コロナ禍の市場回復が加速した。そんな中でもパワー半導体は、自動車や産業機器の市場低迷で回復がおくれ、今でも一部では在庫調整に時間がかかっている。
AIサーバが牽引する半導体市場でのパワー半導体の役割の重要性を解説し、中国が台頭する、世界のパワー半導体のかかえる課題と勝ち筋のシナリオを解説する。
１．半導体市場展望
２．市場を牽引していくAIの半導体市場への影響
３．パワー半導体市場の動向
４．台頭する中国のパワー半導体
５．パワー半導体の地政学からみえる課題と勝ち筋
６．質疑応答／名刺交換
