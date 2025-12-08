「半導体市場とGaNパワー半導体の飛躍」と題して、米国 Informa Techtarget (Omdia) 鈴木 寿哉氏によるセミナーを2026年1月21日(水)に開催!!

株式会社 新社会システム総合研究所

半導体市場とGaNパワー半導体の飛躍

～中国脅威からの勝ち筋～

https://www.ssk21.co.jp/S0000103.php?spage=pt_26009

米国 Informa Techtarget (Omdia)

コンサルティングディレクター 鈴木 寿哉 氏

２０２６年１月２１日（水） 午後１時～３時

■会場受講

紀尾井フォーラム

東京都千代田区紀尾井町４-１ ニューオータニガーデンコート１Ｆ

■ライブ配信 (Zoomウェビナー)

■アーカイブ配信（２週間、 何度でもご都合の良い時間にご視聴可）

2024年以降にはじまった、ハイパースケーラによるAIサーバへの大型投資により、コロナ禍の市場回復が加速した。そんな中でもパワー半導体は、自動車や産業機器の市場低迷で回復がおくれ、今でも一部では在庫調整に時間がかかっている。

AIサーバが牽引する半導体市場でのパワー半導体の役割の重要性を解説し、中国が台頭する、世界のパワー半導体のかかえる課題と勝ち筋のシナリオを解説する。

１．半導体市場展望

２．市場を牽引していくAIの半導体市場への影響

３．パワー半導体市場の動向

４．台頭する中国のパワー半導体

５．パワー半導体の地政学からみえる課題と勝ち筋

６．質疑応答／名刺交換

