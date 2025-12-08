【美容室 Ash】約950名が集う社内アワード「Ash パーティー2025」開催

株式会社アルテジェネシス写真：「Ash パーティー2025」スタッフの集合写真

美容室チェーンを約360店舗展開する株式会社アルテジェネシス（横浜市中区/代表取締役社長 吉村 栄義）のグループ会社である株式会社アッシュ（横浜市中区/代表取締役社長 大澤 祐二朗）は、2025年11月11日、「ベルサール高田馬場」にて社内アワード「Ash パーティー2025」を開催しました。当日はスタッフ約950名が参加し、永年勤続や売上、技術コンテストの表彰など多様な表彰セレモニーを実施しました。

会場ではテーマパークチケットが当たる抽選会に加え、アーティストによるライブステージも実施。ダンスボーカルグループ「BURVEY（バービー）」、「YOU DAYEON（ユ・ダヨン）」、「高嶺のなでしこ」などが出演し、出演者総勢19名のヘアメイクをAshの美容師が担当しました。技術者によるヘアメイク実績を社内外に示す場ともなりました。

■イベント背景

「Ash パーティー」は、永年勤続者やコンテスト受賞者、売上優秀者など、多面的に活躍したスタッフを称える社内アワードです。スタッフのモチベーション向上、他店舗スタッフとのコミュニケーション促進、そして、企業アイデンティティの浸透を目的としており、今後も定期的に開催する予定です。

■「Ash パーティー2025」の概要

今年は、10年・20年の永年勤続表彰、売上表彰、各種コンテストの入賞者紹介といったアワードセレモニーのほか、テーマパークチケット抽選会、アーティストによるライブステージなど多彩なプログラムで構成。ラストにはAshスタッフがヘアメイクを担当したK-POPアーティストと日本のアイドルグループ「高嶺のなでしこ」が登場し、ライブパフォーマンスで会場を盛り上げました。

■新人スタッフの初参加と、教育体制の成果

Ashでは2025年、過去最多となる230名超の新入社員が入社。入社間もないスタッフにとって、大規模パーティーへの参加は初めての経験となりました。先輩スタッフの表彰や他店舗の仲間との交流は、現場での学びを広げる機会となっています。

Ashは早期デビューに向けた育成に注力しており、カラー・シャンプーなどの基礎技術だけでなく、カットモデル施術や集客講習など実践型の教育を重視。練習と実技経験のバランスを整えることで、スタッフの退職率を改善しました。

今回の表彰でも若手スタッフが多数受賞しており、教育施策が成果として表れています。今後も、教育に携わるFCオーナーや店長、先輩スタイリスト、本部スタッフが連携し、若手スタッフからベテランまで幅広い世代が活躍できる環境づくりを進めていきます。

■「Ash パーティー2025」の風景

【株式会社アッシュについて】

本社：〒231-0031 神奈川県横浜市中区万代町1-2-12 VORT横浜関内III 8F

創業会長：吉原 直樹

代表取締役社長：大澤祐二朗

設立：2006年7月1日

Tel：045-663-6120

URL：https://ash-hair.com/

事業内容：美容業、美容室フランチャイズチェーンの運営

【株式会社アルテジェネシスについて】

本社：〒231-0028 神奈川県横浜市中区翁町1-4-1 アルテマリンウェーブビル 5F

代表取締役会長：吉原 直樹

代表取締役社長：吉村 栄義

設立：2022年1月11日

創業：1986年8月7日

資本金：１億円

Tel：045-663-6123

URL：https://artegenesis.com/

事業内容：美容室チェーン等を展開する持株会社

スタイルデザイナー事業部

https://www.styledesigner.net/



グループ会社

株式会社 アッシュ

https://ash-hair.com/

株式会社 ニューヨーク・ニューヨーク

https://www.nyny.co.jp/

株式会社 C＆P

https://www.chokipeta.com/

株式会社 ダイヤモンドアイズ

https://www.diamond-eyes.net/

株式会社 東京美髪芸術学院