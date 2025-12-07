“着物を歩く” 日本の伝統文化をアップサイクルしたフットウェア The Kimono Footwear｜和魂 WA-soul

株式会社金福商店

このたび、株式会社金福商店は、The Kimono Footwear｜和魂 WA-soulの本革スニーカーの販売を開始いたします。

●浅草の靴職人によるMade in Japanの本革スニーカー。

●アッパーの側面に着物の正絹生地（反物）をアップサイクルしたパーツを使用。

●セミオーダー生産のため、お客様の好みでカスタマイズ可能。

●ECサイト等での販売により、海外からのご注文、発送にも対応いたします。

“着物”の新しい姿 サスティナブルな日本人のライフスタイル

日本の伝統衣装である「着物」は、反物と呼ばれる長さ約12mの布を裁断し縫い合わせてできています。着物は、その単純な造りが特長なゆえ、ほどき、また縫い合わせる、着る人の背丈や体形に合わせて作り変えられ、次の世代へ引き継ぐもの。

そして、ただ着るための衣装というだけではなく、着物をまとい楽しんだ人々の物語も受け継がれていくもの。

和魂では、日本人の魂に宿るそのサスティナブルな美意識と伝統を「スニーカー＝着物の新しい姿」という形で継承し次世代へつないでいきたいと願っています。

伝統文様の正絹生地 × 確かな技で作られる上質本革スニーカー

和魂のスニーカーでは、正絹生地をアッパー側面のパーツとして使用。

上品な艶と柔らかな肌触りの正絹生地には、職人の手により美しい意匠に昇華した日本の姿が描かれています。吉祥の扇、咲き誇り儚げに散る桜、移ろいゆく紅葉の姿、しんとした空気の中に降る雪。気品のある多彩な色柄は足元を華やかに彩ります。

基本となる本革スニーカーは、日本の靴作りを担ってきた浅草の老舗メーカーの靴職人の仕事によるもの。脈々と受け継がれ培われた技術と感覚によって歩き心地の良い上質なスニーカーを生み出しています。

Made in Japanの誇り

優れた職人技によって守られ続けている品質と芸術性はMade in Japanの要であり、世界に誇るべく日本の姿の一つです。

和魂のスニーカーは、正にそのクラフトマンシップと日本の伝統が融合した、美しさと機能性を兼ね揃えた唯一無二の一足になるでしょう。

■セミオーダーで特別な一足を

着物生地の柄、革、ソールのセレクトをお客様にお任せいたします。

セミオーダーで信頼のできるクオリティに遊び心や優雅さを盛り込んでください。

あなたが選んだ組み合わせで世界に一つだけのThe Kimono Footwearができあがります。

●着物生地 20柄（正絹）を展開予定

●本革 20種類 シルバー／クロコダイル／パイソン／ほか

●ソール 2種類 ホワイト／ブラック（靴ひもはソールと同色となります）

■反物からアップサイクルした正絹パーツ

20柄の中から選べる正絹着物生地。

ひとつの反物でもパーツとして切り出す際の向きなどによりその柄行きは様々に。偶然が織りなす仕上がりは、ひとつとして同じものにはなりません。

唯一無二のあなただけの一足をどうぞ。

■オーダーは1月中旬開始、インターネットで、簡単に

クラウドファンディングでスタートアップを、その後、和魂のECサイトを2026年１月にオープンの予定をしております。

ご自宅や外出先、海外からもパソコンやスマホでオーダー可能です。柄・革のセレクトもじっくりと時間をかけて、でも簡単にご注文いただけます。

■完成後、お届け

オーダーから約2ヵ月であなただけのThe Kimono Footwearが完成。

完成後、ご登録いただいた住所へお送りいたします。

日本国内はもちろん、海外発送もお受けします。

■商品概要

商品名：The Kimono Footwear｜和魂 WA-soul

サイズ：21.5cm～32.0cm（0.5cm刻み）

重量：約540~690g

価格：72,000円（税込79200円）

販売開始予定：2026年１月中旬

■販売に先行して、下記のサイトでご案内中

さらに、2026年1月に江戸時代から続くはきものの街、浅草・花川戸にショールームもオープン予定。詳細は随時サイトでご報告いたします。

The Kimono Footwear｜和魂 WA-soul

WEBサイト

https://kimonofootwear-wa-soul.com/

WEBサイト :https://kimonofootwear-wa-soul.com/

instagram :https://www.instagram.com/ryohei.kaneko?igsh=MXFqcDZ1YXZzdzdpcw%3D%3D&utm_source=qr

株式会社金福商店

代表取締役 金子亮平

111-0031 東京都台東区千束3-20-30

090-4914-1212

asakusa@kanefuku.tokyo

代表者活動紹介 :https://lit.link/kaneko