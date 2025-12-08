関西電力グループのポンデテック、2025年度（第43回）IT賞にて「IT奨励賞（社会・環境価値の創出）」を受賞

株式会社ポンデテック

関西電力グループの株式会社ポンデテック（本社：大阪府大阪市、代表取締役：財津 和也）は、ＳＯＭＰＯグループのＳＯＭＰＯシステムズ株式会社（本社：東京都立川市、代表取締役社長：内山修一）、同グループの特例子会社※であるＳＯＭＰＯチャレンジド株式会社（本社：東京都西東京市、代表取締役社長：榎本恭子）とともに、2025年度（第43回）IT賞にて「IT奨励賞（社会・環境価値の創出）」を受賞しました。

本賞は、IT・デジタルを活用して、社会的責任や公共性、環境配慮を意識した活動を推進し、社会課題や環境課題の解決に貢献した取り組みを表彰するものです。

表彰式典は2026年1月29日（木）に第41回IT戦略総合大会内にて開催されます。

※特例子会社とは、「障害者の雇用の促進等に関する法律」に定められた、障がい者の雇用に特別な配慮をした会社のことです。

IT賞について

IT賞は、ITやデジタル技術を活用して、優れた業務改革や社会貢献を実現した活動体（企業・団体・機関・組織・学校・組合など）を称える表彰制度です。

本賞は、わが国の産業界および公共分野におけるIT・デジタル活用の推進と、その先進的な実践の普及を目的として、公益社団法人企業情報化協会が主催しています。

https://jiit.or.jp/awards/it/

今後の展望

今回の受賞を励みに、ポンデテックは今後、使用済みIT機器の再生・再流通を通じて、安心してリユースを選べる社会の実現をさらに進めていきます。

また、障がいのある方がより多様な就労の場で活躍できる環境を整備し、「障がい者」や「中古」に対する先入観を変えていくことにも取り組みます。

私たちは「社会に埋もれた価値を再起動する（Restarting Social Value）」というビジョンのもと、使われなくなった機器や、人の力の中に眠る価値をもう一度動かし、誰もが可能性を発揮できる持続可能な社会の実現を目指して挑戦を続けます。

会社概要

会社名 ：株式会社ポンデテック（Pont des Tech, Inc.）

所在地 ：大阪市北区中之島3丁目6番16号 関電ビルディング3階

代表取締役 ：財津 和也

事業内容 ：使用済みパソコン・スマートフォンの再生販売、障がい者雇用の支援

ホームページ：https://www.pontdes.tech/

運営サイト ：PC next https://pcnext.shop/