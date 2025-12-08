ジェイ エイ シー リクルートメント、「令和7年度 東京都スポーツ推進企業」に認定

株式会社 ジェイ エイ シー リクルートメント

世界11ヵ国で人材紹介事業を展開する業界大手の株式会社ジェイ エイ シー リクルートメント（代表取締役会長兼社長：田崎ひろみ、以下JAC）は、2025年12月1日、東京都が運用する「東京都スポーツ推進企業認定制度」において、

「令和7年度 東京都スポーツ推進企業」に認定されました。

「東京都スポーツ推進企業」は、従業員のスポーツ活動の促進やスポーツ分野での社会貢

献の取り組みを実施している東京都内の企業等に対して東京都が認定する制度で、当社は「週１回以上の定期的な運動実施にインセンティブ支給、スポーツクラブ利用費用を補助」といった取り組みを評価されました。

JACグループは人が資本であり、従業員の健康と定着が持続的な成長に直結します。「JACグループ健康経営宣言」に則り、「不健康や疾病による生産性低下の防止」「従業員満足度の向上」を重点テーマとして掲げ、健康経営の実現に向けた様々な施策・活動を推進しています。今回評価された運動習慣の継続の支援は、その取り組みの一つとなります。

JACは、今後も社員の健康増進・維持を高める活動を推進してまいります。

JACの健康経営の取り組みについて

https://corp.jac-recruitment.jp/csr/healthmanagement/

運動習慣の継続に関する主な取り組み

●運動促進プログラム（ヘルシーチャレンジ）の実施

社員の健康維持・向上につながる運動を奨励する当社独自の社内制度で、「ヘルシーチャレンジ基準表」をベースとした運動を1か月に4回以上実施することで、インセンティブが給与に加算されます。

●スポーツクラブ利用費用補助

運動を推奨するうえでスポーツクラブを指定せず、利用費を補助しています。特定のスポーツクラブを指定しないことで、指定したスポーツクラブが無い地域に居住する従業員も活用することができます。

【株式会社ジェイ エイ シー リクルートメント】

JAC Recruitment は1975年に英国で設立、日本では株式会社ジェイ エイ シー リクルートメントとして1988年設立。2025年５月１日に、JACグループとして50周年を迎えました。

スペシャリストや管理職人材の紹介に特化し、コンサルテーション型の人材紹介会社としては、国内最大クラスの東証プライム市場上場企業です。国際ビジネス経験をもつ人材紹介が強みで、日本国内では外資系企業や日系企業の海外事業などのグローバル領域の求人を多数取り扱っています。

海外では英国、ドイツ、アメリカおよびアジアの世界11ヵ国、33拠点で事業を展開し、人材紹介事業の他、雇用代行サービスやコンサルティング事業も行っています。その他グループ会社として、外資系企業に特化した JAC Internationalや、バイリンガル人材に特化した求人サイトを運営するCareerCrossを傘下にもつグローバル企業です。

（コーポレートサイト）https://corp.jac-recruitment.jp

（転職サイト）https://www.jac-recruitment.jp