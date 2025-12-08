『TechBIZKON IX: GX Factory Tech - Innovations for Sustainable Manufacturing』 受賞者発表！

ベルギー・フランダース政府貿易投資局

日本、オーストリア、ドイツ、ベルギー・フランダースの優れたテクノロジー・スタートアップが一堂に会し、投資や協業、海外進出の機会創出、関係者間のネットワーク構築などを目指す日欧テクノロジー・スタートアップイベント「TechBIZKON IX: GX Factory Tech - Innovations for Sustainable Manufacturing」（テックビズコン9）が、2025年12月４日に東京のInspired.Labで開催されました。

会場では、GX分野の先端テクノロジーを有する日欧のスタートアップ24社がプレゼンや商談を行い、厳正な審査の結果、Valuufy、OOYOO、Greenphard Energy Inc.、SOLAR MATERIALS GmbHの4社に対して、各主催者からプライズが贈られました。

「TechBIZKON IX」受賞式の様子

また、TechBIZKON IXで同時に行われたパネルディスカッションでは、主催国であるオーストリア、ドイツ、ベルギー・フランダース、日本の専門家が登壇し、GXの意義と重要性や今後の展望、さらに各国のスタートアップエコシステムとイノベーションについて活発に議論が交わされました。

今回惜しくも賞を逃したスタートアップも独自の知見と優れた技術を有しており、今後一層の活躍が期待されます。

参加スタートアップのご紹介

■TechBIZKON IX プライズと受賞者

◆GO AUSTRIA Golden Ticket

受賞者：Valuufy（日本）

www.valuufy.com

独自のValuuCompass(TM)を用いて、ESGに加え従業員・顧客・コミュニティなど7つのステークホルダー領域で企業価値を可視化・定量化する企業。

・ 提供：Global Incubator Network Austria (GIN)

・ オーストリアのウィーンで2週間にわたって開催されるアクセラレーションプログラム。オーストリアとヨーロッパの市場調査に加え、ウィーンで新しい投資家やコラボレーションパートナーを見つけることができます。渡航費と宿泊費を支給。

・ https://www.gin-austria.com/programs/goAustria

◆Expand in Germany

受賞者：OOYOO（日本）

https://www.ooyoo.co.jp/en/

京都大学発のディープテック企業で、独自の高性能ガス分離膜技術により CO2 や各種ガスを高効率に分離・回収し、工場や発電所などでの脱炭素とカーボンリサイクルを推進する企業。

・ 提供：de:hub & DWIH (German Center for Research and Innovation Tokyo)

・ de:hub GreenTech Rostockでのコーチングとde:hub Düsseldorfでのメンタリングセッション。渡航費支給。

・ https://www.de-hub.de/en/the-hubs/rostock-greifswald/

・ https://www.de-hub.de/en/the-hubs/duesseldorf/

◆Explore Europe Award

受賞者：Greenphard Energy Inc.（日本）

https://greenphard.com/en/home-2/

ビル・工場・店舗などの電力を使う設備を IoT／AI によって 「仮想蓄電池」化し、電力消費の最適化とデマンドレスポンスでコスト削減と新たな収益を創出するエネルギーソリューション企業。

・ 提供：Flanders Investment & Trade

・ ベルギー・フランダースでの1週間集中アクセラレーションプログラム。専門家によるマスタークラスと顧客開拓サポートを提供します。渡航前にはオンラインによる予備セッションを実施。渡航費支給。

・ https://www.startupflanders.com

◆Plug and Play Award

受賞者：SOLAR MATERIALS GmbH（ドイツ）

https://solar-materials.com/

独自の熱機械リサイクル技術で使用済み太陽光パネルから高純度素材を効率回収し、再エネ分野の資源循環を推進するクリーンテック企業。

・ 提供：Plug and Play Japan株式会社

・ Plug and Playメンバーなどによるメンタリングセッション（5回）を無料で提供。

・ https://japan.plugandplaytechcenter.com/

■TechBIZKONとは

「TechBIZKON」（テックビズコン）は、日欧のスタートアップ、大手企業、ベンチャーキャピタル、アクセラレーターなどが一堂に会する、スタートアップ特化型イベントです。オーストリア、ドイツ、ベルギー・フランダース、日本が主催で、参加国のスタートアップエコシステム間での長期的な技術・ビジネス交流を促進することを目的に、2017年の初開催以来毎年開催され、今年が9回目となります。これまでに、ハイテク、AI、デジタルヘルス、グリーンテクノロジー、モビリティ、DXを支えるマイクロエレクトロニクス、アグリテック／フードテックなど多彩なテーマを取り上げてきました。 日本のスタートアップの中には、本イベントをきっかけにヨーロッパへ現地法人を設立した例もあります。

第９回となる2025年は、「製造／建設分野におけるGX」をテーマに、各主催国から選出されたスタートアップが、脱炭素社会の実現に向けCO2鉱物化や空気分離、輸送システム、フローリアクター技術など、多様な技術で挑みました。

主催：

・ オーストリア大使館商務部（ADVANTAGE AUSTRIA Tokyo）

・ 在日ドイツ商工会議所（AHK Japan）

・ ベルギー・フランダース政府貿易投資局（FIT）

・ Plug and Play Japan株式会社



共催：

・ 日欧産業協力センター（EU-Japan Centre for Industrial Cooperation）

・ ドイツ科学・イノベーション フォーラム 東京（DWIH Tokyo）

スポンサー：

・ ダイヤモンド：ABA-Invest in Austria

・ プラチナ：Global Incubator Network Austria

・ プラチナ：TUV Süd

・ シルバー：Red Bull

後援：

・ 株式会社脱炭素化支援機構（JICN）

・ Inspired.Lab

・ ONDO Inc.

