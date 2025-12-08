三菱化工機、水素吸蔵合金・燃料電池一体型システム「HyDel(TM)」の実証実験を開始

三菱化工機株式会社

三菱化工機株式会社（代表者：田中 利一 所在地：川崎市、以下「当社」）は、水素吸蔵合金タンク（MHタンク）と燃料電池を一体化した、水素吸蔵合金・燃料電池一体型システム「HyDel(TM)（ハイデル）」を、若者文化発信拠点「カワサキ文化公園」（川崎市幸区）に設置し、12月6日（土）に行われた点灯セレモニーにて、照明器具に水素由来のエネルギーを供給しました。今回開発したHyDel(TM)の1号機で実証実験を重ね、2026年度中の販売開始を予定しています。

HyDel(TM)について

水素吸蔵合金・燃料電池一体型システム「HyDel」水素吸蔵合金・燃料電池一体型システム「HyDel」点灯の様子

当社と那須電機鉄工株式会社、日本フイルコン株式会社は、3社で開発した可搬型の水素吸蔵合金配送システムの実証実験を2023年より続けています。HyDel(TM)は、寒冷地での使用の課題であった吸蔵合金からの効率的な水素の取り出しと燃料電池の運転を可能にした据え置き型システムです。今回の1号機を「カワサキ文化公園」に常設稼働施設として設置し、実証実験を行います。

HyDel(TM)の特長

[表: https://prtimes.jp/data/corp/116512/table/59_1_8c6846a3fc76367d83b9fc270f1f5bd2.jpg?v=202512080727 ]

１．省エネルギー

- 製造した水素を圧縮する必要がありません（圧縮エネルギー不要）- 水素吸蔵時は空冷で稼働します（原則ファンの運転のみ）- 水素放出時に必要な熱の一部は、燃料電池の排熱を利用します （ファンの運転のみ）

２．安 全 性

- 高圧ガスに該当しません- 吸蔵合金は非危険物扱いです- 法規上の制約がないため、誰でも取り扱うことができます

３．高 性 能

想定用途

- 燃料電池に水素を供給する際に燃料電池の排熱を使用するため、寒冷地でも安定使用が見込めます- 高い耐久性を備えています（10,000回以上の繰り返し利用が可能）- 低圧で市販ボンベ並みの水素貯蔵量を実現しました（タンクを立てた状態で輸送と利用が可能）- 再エネや余剰水素の小規模分散型利活用- 高圧ガスや安全性が導入の障壁となっている用途（取り扱いの安心性）

（例） 離島、地方における利用 / 都心、病院、大学等研究機関 / 業務用途 / 仮設電源、災害時利用

水素吸蔵合金配送システムは、水素の貯蔵や運搬が容易なことから、比較的小規模かつ場所や使用期間が固定されない場所での電力供給に優位点があります。今後も当社は、実証実験を重ねると同時に、商業利用の可能性を広げることで、水素エネルギーを活用した持続可能な社会の実現に向けて協働してまいります。

■ご参考：「カワサキ文化公園」について

川崎市の「若者文化の発信によるまちづくりに向けた環境整備等に関する基本計画」に基づく「日常の施設」として、 2025年9月21日にオープン。川崎から新しい文化価値を創る場として、バスケットボールやダンスを中心としたアーバンスポーツで挑戦する若い才能を応援し、川崎市が目指す「若い世代が集い賑わうまち」を実現に貢献します。

公式サイト：https://kawasaki-bunka-koen.com/

■本リリースの取り組みを通じて、当社はSDGs（持続可能な開発目標）における次の目標に貢献します。

・目標7 エネルギーをみんなに そしてクリーンに

・目標9 産業と技術革新の基盤をつくろう

・目標11 住み続けられるまちづくりを

・目標12 つくる責任つかう責任

・目標13 気候変動に具体的な対策を

・目標17 パートナーシップで目標を達成しよう