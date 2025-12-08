北海道へ直通！団体専用臨時列車「北海道新幹線開業10周年・東北新幹線全線開業15周年記念」号を運行します

東日本旅客鉄道株式会社

JR東日本とJR北海道では、北海道新幹線開業10周年と東北新幹線全線開業15周年を記念し、首都圏発の団体専用臨時列車を運転します。

途中停車駅として、通常の新函館北斗行の「はやぶさ号」では停車しない宇都宮、郡山、福島などを設定しており、乗り換えなしで北海道へ直通します。

首都圏や東北エリアの主な旅行会社と連携し、魅力的な旅行商品を設定しますので、冬の北海道ならではの絶景、美食、温もりある人々との出会いを、特別な列車旅でご体験ください。

団体専用臨時列車「北海道新幹線開業10周年・東北新幹線全線開業15周年記念」号

（1）運転日・区間

2026年3月7日（土）上野 7：32 発 →新函館北斗 12：31着

※片道のみの運転となります。

（2）使用列車

E5系10両編成

E５系車両（イメージ）

（3）運転時刻

※新青森、新函館北斗以外の駅での降車はできません。

※旅行会社により乗車駅、降車駅の設定が異なります。

※列車の編成、時刻は変更となる場合があります。

（4）発売方法

各旅行会社が専用旅行商品として発売いたします。

予約や旅行代金等の詳細は次ページ記載の旅行会社にお問い合わせください。

（5）その他

終着駅である新函館北斗駅にて沿線自治体、JR北海道ツインクルパートナーズ会員、JR北海道社員によるお出迎えを予定しております。

【旅行会社および問い合わせ先】