阿蘇医療センターの経営改善支援業務の受託に関するお知らせ

株式会社ユカリア（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：三沢 英生、以下「ユカリア」）は、阿蘇医療センター（所在地：熊本県阿蘇市、病院長：甲斐 豊）が発注する「阿蘇医療センター経営改善支援業務」に係る公募型プロポーザルの結果、受託者として採択され、受託に係る契約を締結したのでお知らせいたします。

本件の概要

阿蘇医療センターは熊本県阿蘇地域の中核的な公立医療機関として、救急医療、小児医療、へき地医療など多様な機能を担っています。しかし近年、少子高齢化や人口減少に伴う医療需要の構造変化、慢性的な医師・職員の不足、診療報酬制度の改定などを背景に、経営・機能の両面において大きな課題に直面しています。こうした状況を踏まえ、同センターでは2023年度に「阿蘇医療センター経営強化プラン」を策定し、地域医療提供体制の維持と病院経営の安定化を目指しています。

ユカリアが受託した経営改善支援業務は「阿蘇医療センター経営強化プラン」を踏まえつつ、経営状況や診療機能、病床運用、人員体制などについて多角的な調査・分析を行い、地域医療構想と整合性を図りながら、機能分化や再編、最適化の方向性を明確化することを目的としています。

ユカリアは「現場に寄り添い、変革を共に実現する」を支援の根幹に据え、病院の経営改善・運営最適化に向けた実践的なコンサルティングを提供します。本業務では阿蘇医療センターの経営改善に向けて中長期的な視点に立った経営改善策の提案と実行支援を通じて、持続可能な地域医療体制の確保を目指します。

阿蘇医療センターについて業績への影響

本契約締結による今期のユカリアの連結業績に与える影響については軽微であります。

株式会社ユカリアについて

ユカリアは、ビジョン「ヘルスケアの産業化」・ミッション「変革を通じて医療・介護のあるべき姿を実現する」のもと、医療・介護の現場の皆さまと共に、5つの変革テーマ「１.医経分離２.病院運営の最適化３.患者起点のVBHCの追求４.地域包括モデル５.現場に適したDX化」を推進するため、経営支援・運営支援、デジタルテクノロジーを中心とするソリューションの提供を行っています。

所在地 ： 東京都千代田区霞が関3-2-5 霞が関ビルディング 19階

事業内容 ： 医療経営総合支援事業、シニア関連事業、高度管理医療機器事業

ホームページ： https://eucalia.jp/