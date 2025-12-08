フェニックス・シーガイア・リゾート公式WEBサイトを全面リニューアル

フェニックスリゾート株式会社

フェニックス・シーガイア・リゾート（以下：シーガイア／宮崎県宮崎市：代表取締役社長 山本 俊祐）は、2025年12月1日（月）に公式WEBサイトを全面リニューアルいたしました。

今回のリニューアルでは、ブランドスローガンである「人生のご馳走を味わう、日本でいちばん“おいしい”リゾートへ。」の世界観をWEB上でも表現し、ユーザビリティの向上とスマートフォン最適化を推進。予約や情報検索がより直感的に行えるデザインへと刷新しました。滞在そのものを“人生のご馳走”として味わっていただけるよう、体験価値の向上に取り組んでまいります。

■リニューアルの背景

公式サイトを見る :https://seagaia.co.jp/

従来の公式WEBサイトは、予約への導線設計やスマートフォンでの操作性に課題があり、ユーザーが目的の情報へたどり着きにくい構造となっていました。

そこで今回、洗練されたデザインと最新のUIを採用し、ユーザー視点での操作性向上を実現。また、検索性の向上やデジタル施策の強化により、既存顧客の利便性向上と新規顧客の獲得を図ります。

■リニューアルのポイント

1. ユーザビリティの大幅改善

- ハンバーガーメニューを一新し、各カテゴリへの予約導線を明確化- 宿泊予約モジュールを新設、空室検索がよりスムーズに- レストラン・アクティビティー・客室にフィルタリング機能を追加し、目的のコンテンツへ簡単にアクセス可能に

2. リゾート感を訴求するビジュアルデザイン

■連動キャンペーンについて

- 宮崎の自然とシーガイアの開放感を表現し、海外リゾートのような非日常感を創出- ブランドスローガン「人生のご馳走を味わう、日本でいちばん“おいしい”リゾートへ。」の世界観を視覚的にも体験いただけるよう、滞在そのものの豊かさが伝わる演出を強化

公式WEBサイトリニューアルを記念して、シーガイア公式Instagramにて「フェニックス・シーガイア・オーシャン・タワー」宿泊券が当たるキャンペーンを実施いたします。詳細は公式Instagramをご確認ください。

■応募期間：2025年12月4日（木）13:00～2026年1月31日（金）23:59

■賞品：フェニックス・シーガイア・オーシャン・タワー「コーナーフォース」宿泊券（定員4名）1名様

詳細を見る :https://www.instagram.com/p/DR08zXbjYuT/?img_index=1

フェニックス・シーガイア・リゾートについて

太平洋沿いの雄大な黒松林に囲まれたフェニックス・シーガイア・リゾート。雄大なロケーションの中に、３つの宿泊施設をはじめ国内屈指のゴルフコースやテニスクラブ、豊かな自然環境を活かした多彩なアクティビティーが揃っています。広大なリゾートエリアの中心に位置するフラッグシップホテル「フェニックス・シーガイア・オーシャン・タワー」は全室東向きのオーシャンビュー。松林の空間に佇む温泉施設「松泉宮」や、アジアン・スパブランドのパイオニア「バンヤンツリー・スパ」、宮崎の恵まれた食をご提供する多彩なレストラン＆バーでラグジュアリーなリゾートステイを。黒松林に囲まれた「シーガイア・フォレスト・コンドミニアム」と「シーガイア・フォレスト・コテージ」では、長期滞在やファミリー・グループ、ペット同伴など、多彩な目的に応じたカジュアルなリゾートステイを。ブランドスローガン「人生のご馳走を味わう、日本でいちばん“おいしい”リゾートへ」のもと、宮崎そしてシーガイアだからこそ叶う、非日常を味わう極上のリゾート体験を提供し続けています。

https://seagaia.co.jp/

アイコニア・ホスピタリティについて

アイコニア・ホスピタリティは、宿泊特化型やフルサービスのコミュニティホテル、リゾートホテル、温泉ホテル・旅館などさまざまな業態の施設でお客様をお迎えしています。

＜会社概要＞

