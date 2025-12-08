冬もやっぱりOK!!広島「OK!!広島（おいしいけぇ、ひろしま）」冬企画が始動

広島県

広島県では、県内の多彩な食資産を多様な主体とともに磨き上げる「おいしい！広島プロジェクト」を推進し、“ひろしまは美味しさの宝庫”というブランドイメージの醸成を図るべく、各ステークホルダーと共創しながら様々な企画を実施しております。

その中でも、2025年6月17日（火）よりスタートした、首都圏を中心とした新たな大型プロジェクト「OK!!広島（おいしいけぇ、ひろしま）」（以下、「OK!!広島」）は、県内外の多くの方々に本県の食の魅力を広く発信し、“ひろしまブランド”のさらなる強化と観光消費額の拡大を目的として展開しております。

このたび、年末年始の旅行需要が高まる時期、そして冬が旬となる食材が多く“食”の話題が豊富な季節にあわせ、広島の“おいしい！”をより多くの方に体験していただくための「OK!!広島」の冬の企画を、順次開始いたします。

「OK!!広島」冬企画 キービジュアル

「OK!!広島」応援団長のOoochie Koochieの楽曲に合わせ、広島の料理人や食の生産者、広島カープファン・サンフレッチェ広島サポーターなど、さまざまな“広島県人”が出演するスペシャルムービーの公開を皮切りに、福山城に宿泊できる新キャンペーン「「OK!!広島」お年玉キャンペーン」や、各種コラボレーション企画など、多彩な取り組みを展開してまいります。

12月以降も継続して、より多くの方に広島の“おいしい！”を五感で体感していただけるよう施策を展開するとともに、「OK!!広島」を通じて本県の食の魅力の発信とブランド価値の向上を図ってまいります。

■Ooochie Koochieの楽曲に合わせ、広島県人が出演するスペシャルムービーを公開！

応援団長を務めるOoochie Koochieの楽曲に合わせ、広島県人の皆さまが出演するスペシャルムービーを、特設サイトおよび広島県公式SNSにて公開いたします。

本ムービーでは、奥田民生さん・吉川晃司さんの「腹減る準備、OK？」という呼びかけをきっかけに、楽曲「おちこち」に合わせて、広島県内の生産者や料理人など食にまつわる人々をはじめ、カープファン・サンフレッチェサポーターなど、さまざまな“広島県人”が歌いながら広島の食の魅力をアピールします。



＜スペシャルムービー概要＞

・公開日：2025年12月5日（金）

・タイトル：「OK!!広島」 人と食のリレームービー篇

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=FUeMrll4LMU ]

■フォロー＆リポスト企画第２弾

福山城泊で食満喫“１日城主”になろう！「OK!!広島」お年玉キャンペーン！

2025年12月22日（月）～2026年1月12日（月）の期間中、抽選で1組2名様に福山城へ宿泊できる132万円相当の“超特別城主体験”などが当たるフォロー＆リポスト企画第２弾を実施いたします。

「OK!!広島」お年玉キャンペーン

＜キャンペーン概要＞

■年末年始は「OKONOMI」を食べよう！

OK!!広島「年越しOK!!ONOMI」写真投稿キャンペーン！

2025年12月15日（月）～2026年1月3日（土）の期間中、抽選で10名様に「OK!!広島」オリジナルヘラが当たる写真投稿キャンペーンを実施いたします。

＜キャンペーン概要＞

■「OK!!広島」食べんさい店キャンペーン

県産食材を積極的に利用する店舗「食べんさい店」に登録されている飲食店や小売店で、飲食及びご購入された感想やご意見（クチコミ）を応募フォームに入力された方を対象に、広島の食が当たるキャンペーンを実施いたします。

＜キャンペーン概要＞（予定）

■「瀬戸内さかな」プレミアムグルメフェア

旬の瀬戸内さかなを選りすぐりの飲食店にて堪能できるグルメフェアを12月末にかけて開催しております。対象の店舗で瀬戸内さかな料理をお楽しみいただいた方の中から、抽選で豪華プレゼントが当たるキャンペーンも実施中です。

＜フェア概要＞

■「比婆牛」プレミアムグルメフェア

広島を訪れる多くの方々に比婆牛の魅力を現地で体感していただくため、広島の食文化を支える地元飲食店や、ホテルのご協力のもと、「比婆牛」を存分に味わえるグルメフェアを開催しています。各参加店舗ならではの工夫を凝らした比婆牛料理を楽しめるほか、対象の店舗でお食事いただいた方の中から、抽選でプレミアムギフトが当たるキャンペーンも実施しております。

＜フェア概要＞

■広島の“おいしい！”を共に発信！県内外の事業者とのコラボレーション企画

本県では、「OK!!広島」の一環として、県内外の事業者と連携し、コラボレーション企画を展開しております。食品、流通、交通、観光業界など様々な事業者が、それぞれの強みを生かしながらプロジェクトに参加し、県内外に広がる共創企画により、“ひろしまブランド”の認知拡大と来県促進につなげてまいります。

◆広島城構内「ひろしまIPPIN 広島城三の丸店」での特設展示

12月31日（水）に広島グリーンアリーナで開催される “Ooochie Koochie TOUR” にあわせて、広島城構内「ひろしまIPPIN 広島城三の丸店」にて「OK!!広島」の特別展示を開始いたします。※内容・期間は変更になる場合があります。

◆賀茂鶴酒造×リカーズ×「OK!!広島」

三大酒処西条の蔵元である「賀茂鶴酒造」と地元の酒小売事業者「リカーズ」が企画。「OK!!広島」とのコラボにより、冬の“おいしい！”食に合う、新しいお酒“The spirit of HIROSHIMSA 萌えいぶき純米吟醸”を発売されます。

◆広島アンデルセン Chef's dinner ～広島県産食材とのマリアージュ～

広島の食材といえば、牡蠣やレモン以外にも、まだまだとっておきの多彩な食材がいっぱい。広島県内各地から集めた“おいしい！”をふんだんに使った特別メニューを提供します。

◆OK!!広島コラボメニュー（冬）の提供

多くの方々に「おいしい！広島」を味わっていただけるよう、広島の多彩な食を支える飲食店の皆さまのご協力により、「OK!!広島」とコラボしたメニュー（冬）を提供開始いたします。メニューをご注文いただいた方には、先着で右記「OK!!広島」特製ステッカーをプレゼントいたします。

「OK!!広島」特製ステッカー

＜その他参加事業者（五十音順）＞※今後の予定も含む

・株式会社今田商店

・キリンシティ株式会社

・野村不動産コマース株式会社

・株式会社フレスタホールディングス

■「OK!!広島」特設サイト

本サイトでは、プロジェクトの趣旨やコンセプトの紹介をはじめ、Ooochie Koochieによるスペシャルムービー、キャンペーンの詳細情報、さらに「瀬戸内さかな」など広島が誇るおいしいグルメを味わえる飲食店の紹介など、さまざまな情報を随時発信してまいります。本日より、TOPのキービジュアルも冬仕様に変更中！プロジェクトの進行に合わせて、広島の“おいしい！”と出会えるデジタルプラットフォームとして展開してまいります。

「OK!!広島」特設サイトURL：https://ok-hiroshima.jp/