【美容家電に関する調査】利用している美容家電は、女性では「ヘアードライヤー」「ヘアーアイロン」「電気シェーバー」が上位3位。男性では「ヘアードライヤー」に続き、「鼻毛シェーバー」が2位

マイボイスコム株式会社

＜＜ TOPICS ＞＞

■美容家電に関心がある層は約35％。利用している美容家電は、女性では「ヘアードライヤー」「ヘアーアイロン」「電気シェーバー」が上位3位。男性では「ヘアードライヤー」に続き、「鼻毛シェーバー」が2位

■美容家電購入意向者の重視点は「価格が手頃」が6割強、「メーカー・ブランド」「性能・パワー」が続く

マイボイスコム株式会社（東京都千代田区、代表取締役社長：高井和久）は、6回目となる『美容家電』に関するインターネット調査を2025年11月1日～7日に実施しました。

美容家電の利用状況、購入状況や意向などについて聞いています。調査結果をお知らせします。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/7815/table/1703_1_b279cd5ea2f3e3668435dac5ea4d2fb9.jpg?v=202512081156 ]

1. 美容家電への関心度

美容家電に関心がある層は約35％です。

「とても関心が高く、気に入ったものは積極的に購入する」「関心は高く、購入を前向きに検討する」を合わせた“強い関心層”は約8％、10・20代では2割強みられます。

「関心はあるが、必要性を感じなければ購入を検討しない」は27.8％、女性では4割となっています。

2. 利用している美容家電

利用している美容家電は（複数回答）、「ヘアードライヤー」が60.0％、「ヘアーアイロン」「鼻毛シェーバー」が各1割強です。

女性では、「ヘアードライヤー」「ヘアーアイロン」「電気シェーバー（うぶ毛・眉毛用）」が上位3位です。男性では「ヘアードライヤー」に続き、「鼻毛シェーバー」が2位となっています。

「ヘアーアイロン」は、女性10・20代で5割強、女性30代で4割強みられます。また、男性でも若年層で比率が高くなっています。

※グラフの続きなど、より詳しいデータは【調査結果詳細】でご覧いただけます。

3. 美容家電購入時の情報源

美容家電利用者の、購入時の情報源は（複数回答）、「店頭で実物をみて」が34.8％、「通販サイト・ネットショップの商品情報、口コミレビュー」「テレビ番組・ＣＭ」「商品比較サイト、家電レビュー・評価サイト」が各20%台です。

「SNS、YouTube」「通販サイト・ネットショップの商品情報、口コミレビュー」は女性若年層で比率が高く、女性10・20代では上位2位となっています。

美容家電に関心が高く、積極的に購入する層では、「テレビ番組・ＣＭ」「メーカーのホームページ」「通販サイト・ネットショップの商品情報、口コミレビュー」が上位3位です。

4. 購入したい美容家電

今後購入したい美容家電がある人は3割強です。

購入したいものは（複数回答）、「ヘアードライヤー」が17.4％、「頭皮エステ・ヘッドマッサージャー・電動頭皮ブラシ」が4.0％、「ヘアーアイロン」「鼻毛シェーバー」が各3.7％です。

「ヘアードライヤー」は女性10～50代で各3割弱と他の層より高く、また、男性10・20代でも高くなっています。

「ヘアーアイロン」「美顔器」「脱毛・除毛器」は、女性若年層で高い傾向です。

5. 美容家電購入時の重視点

美容家電購入意向者の重視点は（複数回答）、「価格が手頃」が62.2％、「メーカー・ブランド」が54.5％、「性能・パワー」が46.6％です。

美容家電に関心が高く、積極的に購入する層・購入を前向きに検討する層では「メーカー・ブランド」が最も多く、「価格が手頃」を上回ります。また、「多機能」の比率も他の層より高くなっています。

※グラフの続きなど、より詳しいデータは【調査結果詳細】でご覧いただけます。

＜＜ 回答者のコメント ＞＞

☆おすすめの美容家電（全1,442件）[表2: https://prtimes.jp/data/corp/7815/table/1703_2_04de13beb62e6c7a329e6f5454244f8a.jpg?v=202512081156 ]

＜調査結果詳細＞

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/7815/table/1703_3_cc21942c207d62ee326d4506184cfe65.jpg?v=202512081156 ]

※調査結果の掲載・引用に関して(https://myel.myvoice.jp/user_data/citation)

こちらは、マイボイスコム(株)がインターネット調査（ネットリサーチ）で実施した自主調査結果です。

調査結果を掲載・引用いただく場合は、必ず「マイボイスコム調べ」もしくは「マイボイスコム(株)調べ」と表記をお願いいたします。

＜お問合せ＞

調査結果に関するお問い合わせは、以下のメールアドレスまでお願いいたします。

myel@myvoice.co.jp （MyEL担当）

＜会社概要＞

マイボイスコム株式会社

【代表者】 代表取締役 高井和久

【設 立】 1999年7月

【資本金】 1億6,183万円（資本準備金含む）

【事 業】 インターネット調査、オフライン調査、テキストマイニング、アンケートデータベース、AI分析サービス

【所在地】 東京都千代田区神田錦町3-17-11 榮葉ビル5階

【企業HP】 https://www.myvoice.co.jp/

マイボイスコムは、インターネット調査を中心に提供している伊藤忠グループのリサーチ会社です。

★調査に参加いただく「アンケートモニター」を募集しています。詳細はこちら(https://voice.myvoice.co.jp/info/visitor/)をご覧ください。