ULTORA、周年祭を開催。6年間の感謝を込めて、看板商品ホエイプロテインが進化して新登場。

株式会社ULTORA

株式会社ULTORA(所在地：東京都渋谷区、代表取締役：山崎 玲)は、ブランド誕生から6年間の感謝を込めた「ULTORA周年祭」を開催いたします。本年は、ユーザーの声とともに歩んできたULTORAの象徴である「ホエイダイエットプロテイン」が全面アップデートされ、オリジナル乳酸菌「UL-10乳酸菌」を配合した新しい 「ホエイプロテイン」 として登場します。

6年前、たった1種のプロテインから始まったULTORA。

今、数え切れないほど多くの声に支えられて、大きな進化を迎えます。

この冬、すべてに“ありがとう”を込めて。

ULTORAは、あなたとともに進化し続けるブランドへ。

■ ULTORA周年祭 - UPDATE WITH GRATITUDE.

ダイエットは削ることではなく、“カラダをアップデートする”こと。

この価値観は、ユーザーのためのプロダクトづくりだけでなく、

ULTORA自身がどう進化するか にも深く結びついています。

周年祭は、6年間のありがとうを込めて、ULTORAが 「あなたとともにアップデートを続けるブランドである」という姿勢を改めて示す特別なイベント。

ULTORAの歩みの象徴ともいえる看板商品「ホエイプロテイン」が、周年祭という節目にふさわしく、大きなアップデートを遂げて登場します。

■ 看板商品「ホエイダイエットプロテイン」が新しく生まれ変わる理由- 削るのではなく“前へ進める”ダイエットのために -

ULTORAが掲げる価値観は、“ダイエット＝削ることではなく、カラダをアップデートすること”。

タンパク質は、筋肉だけでなくカラダの材料となる大切な栄養素です。

しかし、いくら良質でも、飲み続けるとお腹に負担がかかる。そんなプロテインのジレンマに、私たちは向き合ってきました。

そしてたどり着いたのが、カラダの内側から寄り添う、UL-10乳酸菌。

良いものを入れるだけでなく「入れたものを最大限に活かしたい。」だからこそ、成分だけでなく、“続けられるやさしさ”まで設計しています。

周年祭に合わせて行う今回のリニューアルは、ULTORAが6年間積み上げてきた思想を象徴するアップデートです。

■【アップデート内容】容量・価格はそのまま。配合成分を大幅強化

● ULTORAオリジナル成分「UL-10乳酸菌」を新配合

提携衛生検査機関と共同開発。善玉菌を元気に応援。吸収効率の最適化を目指す。

● “タンパク質を無駄にしない”シンバイオティクス組成

UL-10乳酸菌 + オリゴ糖 + 食物繊維で“摂った栄養を無駄にしない”環境づくり。

● 栄養素が7種 → 16種へ進化

効率的なカラダづくりを引き出す16種*の栄養素。

*ビタミンA/ビタミンB1/ビタミンB2/ナイアシン（B3）/パントテン酸カルシウム（B5）/ビタミンB6/葉酸（ビタミンB9）/ビタミンB12/ビタミンC/ビタミンD/ビタミンE/炭酸カルシウム/酸化マグネシウム/ピロリン酸鉄/亜鉛/L-カルニチン

● 使いやすさ・味・溶けやすさをゼロから再設計

毎日続けられる美味しさに磨き上げ。

■ “ホエイダイエットプロテイン”から“ホエイプロテイン”へ- 名称変更に込めた想い -

このたび、長年愛されてきた「ホエイダイエットプロテイン」は「ホエイプロテイン」として新たに生まれ変わりました。

“ダイエット＝削ること”ではなく、“ダイエット＝カラダをアップデートすること” そのULTORAの思想は、これからも変わりません。

ただ、その言葉が時に意図しない印象を与えてしまうこともあるため、本来の価値をより正しく伝えるために、商品名から外しました。

名前は変わっても、支えたい想いは変わらない。 “自分を前に進める人”の、毎日の習慣にそっと寄り添える存在でありたい。

それが私たちの願いです。

■ 周年祭では特別キャンペーンを多数開催

- リニューアルホエイプロテインの先行販売- 周年祭限定の特別セール- ユーザーへの還元型プレゼント企画- 未公開イベント

ULTORAが歩んできた6年間の“ありがとう”を、プロダクトと体験のアップデートでお返しします。

■ 代表メッセージ

平素よりULTORAをご愛顧いただき、誠にありがとうございます。

ULTORAはこれまで、ユーザーの皆さまの声とともに進化してきました。

その歩みの象徴であるホエイプロテインを、今回の周年祭で新たにお届けできることを嬉しく思います。

私たちはこれからも、「本質的な健康を追求するブランド」として、あなたの「前へ進む力」を支えるブランドであり続けます。

そして、皆さまの毎日に寄り添い続けることをお約束いたします。

引き続きご期待とご支援を賜れますと幸いです。

■会社概要

商号 ： 株式会社ULTORA

代表者 ： 代表取締役 山崎 玲

所在地 ： 〒150-6018

東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイス18F

設立 ： 2019年8月21日

事業内容： 各種健康食品の製造・販売

資本金 ： 900万円

ULTORA ONLINE SHOP【公式HP】https://ultora.co.jp

Amazon https://amzn.to/3pmx8SP

楽天市場 https://www.rakuten.ne.jp/gold/ultora/

Yahoo!ショッピング https://store.shopping.yahoo.co.jp/ultora-official/

Qoo10 https://www.qoo10.jp/shop/ultora_official

公式X https://x.com/ultora_official

公式Instagram https://www.instagram.com/ultora_official/

【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】

株式会社ULTORA

TEL ： 03-6459-3100

MAIL ： info@ultora.co.jp

営業時間 ： 平日10時～18時

お問い合せフォーム ： https://ultora.co.jp/shop/contact/