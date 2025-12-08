ULTORA、周年祭を開催。6年間の感謝を込めて、看板商品ホエイプロテインが進化して新登場。
株式会社ULTORA(所在地：東京都渋谷区、代表取締役：山崎 玲)は、ブランド誕生から6年間の感謝を込めた「ULTORA周年祭」を開催いたします。本年は、ユーザーの声とともに歩んできたULTORAの象徴である「ホエイダイエットプロテイン」が全面アップデートされ、オリジナル乳酸菌「UL-10乳酸菌」を配合した新しい 「ホエイプロテイン」 として登場します。
6年前、たった1種のプロテインから始まったULTORA。
今、数え切れないほど多くの声に支えられて、大きな進化を迎えます。
この冬、すべてに“ありがとう”を込めて。
ULTORAは、あなたとともに進化し続けるブランドへ。
■ ULTORA周年祭 - UPDATE WITH GRATITUDE.
ダイエットは削ることではなく、“カラダをアップデートする”こと。
この価値観は、ユーザーのためのプロダクトづくりだけでなく、
ULTORA自身がどう進化するか にも深く結びついています。
周年祭は、6年間のありがとうを込めて、ULTORAが 「あなたとともにアップデートを続けるブランドである」という姿勢を改めて示す特別なイベント。
ULTORAの歩みの象徴ともいえる看板商品「ホエイプロテイン」が、周年祭という節目にふさわしく、大きなアップデートを遂げて登場します。
■ 看板商品「ホエイダイエットプロテイン」が新しく生まれ変わる理由
- 削るのではなく“前へ進める”ダイエットのために -
ULTORAが掲げる価値観は、“ダイエット＝削ることではなく、カラダをアップデートすること”。
タンパク質は、筋肉だけでなくカラダの材料となる大切な栄養素です。
しかし、いくら良質でも、飲み続けるとお腹に負担がかかる。そんなプロテインのジレンマに、私たちは向き合ってきました。
そしてたどり着いたのが、カラダの内側から寄り添う、UL-10乳酸菌。
良いものを入れるだけでなく「入れたものを最大限に活かしたい。」だからこそ、成分だけでなく、“続けられるやさしさ”まで設計しています。
周年祭に合わせて行う今回のリニューアルは、ULTORAが6年間積み上げてきた思想を象徴するアップデートです。
■【アップデート内容】容量・価格はそのまま。配合成分を大幅強化
● ULTORAオリジナル成分「UL-10乳酸菌」を新配合
提携衛生検査機関と共同開発。善玉菌を元気に応援。吸収効率の最適化を目指す。
● “タンパク質を無駄にしない”シンバイオティクス組成
UL-10乳酸菌 + オリゴ糖 + 食物繊維で“摂った栄養を無駄にしない”環境づくり。
● 栄養素が7種 → 16種へ進化
効率的なカラダづくりを引き出す16種*の栄養素。
*ビタミンA/ビタミンB1/ビタミンB2/ナイアシン（B3）/パントテン酸カルシウム（B5）/ビタミンB6/葉酸（ビタミンB9）/ビタミンB12/ビタミンC/ビタミンD/ビタミンE/炭酸カルシウム/酸化マグネシウム/ピロリン酸鉄/亜鉛/L-カルニチン
● 使いやすさ・味・溶けやすさをゼロから再設計
毎日続けられる美味しさに磨き上げ。
■ “ホエイダイエットプロテイン”から“ホエイプロテイン”へ
- 名称変更に込めた想い -
このたび、長年愛されてきた「ホエイダイエットプロテイン」は「ホエイプロテイン」として新たに生まれ変わりました。
“ダイエット＝削ること”ではなく、“ダイエット＝カラダをアップデートすること” そのULTORAの思想は、これからも変わりません。
ただ、その言葉が時に意図しない印象を与えてしまうこともあるため、本来の価値をより正しく伝えるために、商品名から外しました。
名前は変わっても、支えたい想いは変わらない。 “自分を前に進める人”の、毎日の習慣にそっと寄り添える存在でありたい。
それが私たちの願いです。
■ 周年祭では特別キャンペーンを多数開催
- リニューアルホエイプロテインの先行販売
- 周年祭限定の特別セール
- ユーザーへの還元型プレゼント企画
- 未公開イベント
ULTORAが歩んできた6年間の“ありがとう”を、プロダクトと体験のアップデートでお返しします。
■ 代表メッセージ
平素よりULTORAをご愛顧いただき、誠にありがとうございます。
ULTORAはこれまで、ユーザーの皆さまの声とともに進化してきました。
その歩みの象徴であるホエイプロテインを、今回の周年祭で新たにお届けできることを嬉しく思います。
私たちはこれからも、「本質的な健康を追求するブランド」として、あなたの「前へ進む力」を支えるブランドであり続けます。
そして、皆さまの毎日に寄り添い続けることをお約束いたします。
引き続きご期待とご支援を賜れますと幸いです。
■会社概要
商号 ： 株式会社ULTORA
代表者 ： 代表取締役 山崎 玲
所在地 ： 〒150-6018
東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイス18F
設立 ： 2019年8月21日
事業内容： 各種健康食品の製造・販売
資本金 ： 900万円
ULTORA ONLINE SHOP【公式HP】https://ultora.co.jp
Amazon https://amzn.to/3pmx8SP
楽天市場 https://www.rakuten.ne.jp/gold/ultora/
Yahoo!ショッピング https://store.shopping.yahoo.co.jp/ultora-official/
Qoo10 https://www.qoo10.jp/shop/ultora_official
公式X https://x.com/ultora_official
公式Instagram https://www.instagram.com/ultora_official/
【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】
株式会社ULTORA
TEL ： 03-6459-3100
MAIL ： info@ultora.co.jp
営業時間 ： 平日10時～18時
お問い合せフォーム ： https://ultora.co.jp/shop/contact/