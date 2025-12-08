龍谷大学とロゴスコーポレーションが「包括的連携協力に関する協定」を締結いたしました

株式会社ロゴスコーポレーション

アウトドアブランドのLOGOSを中心に展開する株式会社ロゴスコーポレーション(本社：大阪市住之江区、代表取締役社長：柴田茂樹)は、龍谷大学と「包括的連携協力に関する協定」を締結いたしました。

本協定は、相互の連携協力を通じて、次世代教育や社会の課題解決に取り組むことにより、相互の発展と地域社会への貢献に寄与することを目的とした協定です。

締結に伴い、2025年12月8日（月）、龍谷大学にて締結式を挙行し、龍谷大学学長 安藤徹様、ロゴスコーポレーション代表取締役社長 柴田茂樹が出席いたしました。

今後は本協定に基づき、教育研究や人材教育及び交流、産学連携、施設整備、防災体制の設備、社会地域との連携等、アウトドアに携わる企業としてのノウハウや企画力を活かし、相互の発展と地域社会への貢献に繋げれるように活動してまいります。

包括的連携協力に関する協定

(1) 教育研究に関すること

(2) 人材育成及び交流に関すること

(3) 産学連携に関すること

(4) 施設整備に関すること

(5) 防災体制の整備に関すること

(6) 地域社会との連携に関すること

(7) その他の連携に関すること

コメント

龍谷大学 学長 安藤徹様

アウトドア文化や防災にかんする豊富で優れた実績と知見をお持ちのロゴスコーポレーション様との連携は、本学がめざす持続可能な社会の実現にとってきわめて意義深く、また心強いものです。

今回の包括連携協定の締結を契機として、両者の強みを融合した、私たちならではの連携事業に積極的に取り組みつつ、地域社会の課題と真摯に向き合い、新たな価値創造による社会変革に貢献していきたいと考えています。

今後、「ネイチャーポジティブ」の理念を具現化すべく、瀬田キャンパスをより魅力ある学びと交流の場にするとともに、自然共生社会の実現に向けた教育、研究、人材育成、地域連携等をさらに意欲的に推し進めてまいります。

株式会社ロゴスコーポレーション 代表取締役社長 柴田茂樹

本日、歴史ある龍谷大学様と包括連携協定を締結できますこと、心より光栄に存じます。

龍谷大学様とのご縁は、御校卒業生がキャンパスを訪問し、「学生の学びをもっと豊かにしたい」「地域に開かれたキャンパスにしたい」という大学様のお考えを伺ったことがきっかけでした。

アウトドアの知恵や道具は、いざという時に“人を守る力”にもなります。特にキャンプ生活と親和性の高い防災分野は、大学様の教育・地域連携と非常に相性が良く、成果を上げられる領域だと考えております。学生の学びを広げるプログラムづくり、安全で快適なキャンパス環境整備のお手伝い、そして大学の立地する地域との連携ミッションなど、未来につながる多様な取り組みをぜひご一緒できればと願っております。

本日の協定は、これから生まれていく数々のプロジェクトの“土台”であり、龍谷大学様とロゴスが共に歩む未来の第一歩です。龍谷大学様、そして地域のみなさまと共に、学生・地域・未来に開かれた新しい価値を創り続けてまいりたいと思います。

龍谷大学について

龍谷大学は、1639年に京都・西本願寺に設けられた学寮に始まる10学部、1短期大学部、11研究科を擁する総合大学です。

私たちは、「自省利他」を行動哲学として、地球規模で広がる課題に立ち向かい、社会の新しい可能性の追求に力を尽くしていきます。

龍谷大学 公式Webサイト：

https://www.ryukoku.ac.jp/

LOGOSについて

LOGOSは家族が楽しめるキャンプやBBQの製品やウェアを展開・発信する総合アウトドアブランドです。「海辺5メートルから標高800メートルまで」をブランドポリシーとして、大人から子供まで家族みんなが気軽に自然と触れ合える大切な時間を演出し、「Enjoy Outing!」を合言葉に屋外と人を繋ぐ第一ブランドを目指します。

LOGOSの産官学連携 15件

LOGOSは、アウトドアを基軸とした新たな取り組みとして行政・教育機関と連携協定を締結しています。大阪府熊取町、大阪府大阪市、北海道今金町、高知県いの町、京都府城陽市、東京都狛江市、高知県須崎市、滋賀県守山市、兵庫県加西市、高知県、大阪市住之江区、群馬県藤岡市、兵庫県西宮市の13自治体と締結しております。教育機関では同志社大学に続き、龍谷大学は2校目の締結になります。

これからも様々な行政・教育機関と連携し、全国で気軽に自然と触れ合える大切な時間や空間作りを目指します。

