大人気ゲームとのコラボイベントが期間限定で復活！冬休みは、淡路島で一狩りいこうぜ！『モンスターハンター・ザ・フィールド inニジゲンノモリ』
兵庫県淡路島にある「ニジゲンノモリ アニメ淡路島公園」にて開催をしていた期間限定アトラクション『モンスターハンター・ザ・フィールド inニジゲンノモリ』は、惜しまれながらも2025年11月3日（月・祝）をもって終了いたしました。
しかし、多くのハンターの皆様の温かいお声のもと、2025年12月26日（金）から2026年1月12日（月・祝）までの期間限定で復活開催することが決定いたしました！ニジゲンノモリの広大なエリアを探索しながらアイテムを探す「フィールド探索」と集めたアイテムやオトモアイルーと一緒に戦いに挑む「大型モンスター討伐」はもちろん、コラボフードやグッズショップ、そして「ゴジラ迎撃作戦」とのコラボイベントもまとめて復活！大型モンスターも、火竜「リオレウス」、雷狼竜「ジンオウガ」、泡狐竜「タマミツネ」、滅尽龍「ネルギガンテ」全てが復活し、あと一歩で討伐できなかったハンターも、HRが足りず挑めなかったハンターも、リベンジの機会がやってきました。
また、今回のイベント復活を記念し、「1狩りUPキャンペーン」と「プロハンター記念写真無料キャンペーン」の2つのキャンペーンを同時開催。「1狩りUPキャンペーン」では、過去に本コラボイベントを体験された際の“ハンターの証”を持参の方を対象に、購入いただいたチケットに1狩り分を追加でプレゼントいたします。
「プロハンター記念写真無料キャンペーン」では、ハンターランク５の参加者を対象に、通常は有料の“大型モンスターとの記念写真”を無料でプレゼントいたします。
どちらも過去ニジゲンノモリにお越しになられたハンターの皆様への感謝の気持ちを込めたスペシャルキャンペーンとなっております。
いよいよ冬休みがやってきました！年末年始の“狩り納め”と“狩り初め”は、淡路島ニジゲンノモリで！最高の仲間たちと一生忘れられない思い出をつくっちゃおう！
■『モンスターハンター・ザ・フィールド inニジゲンノモリ』復活開催 概要
開催期間：
2025年12月26日（金）～2026年1月12日（月・祝）
場所：
兵庫県淡路市楠本 2425-2（兵庫県立淡路島公園アニメパーク「ニジゲンノモリ」内)
内容：
ハンティングアクションゲーム「モンスターハンター」の世界観を楽しめる訓練クエスト「フィールド探索」と「大型モンスター討伐」が復活。その他、ゲームの世界をイメージした限定コラボグッズやコラボフードも再登場いたします
営業時間：
10:00～19:00
※営業時間は季節に応じて変わる場合がございます
※詳細はニジゲンノモリ公式HPよりご確認ください
料金：
[表: https://prtimes.jp/data/corp/128966/table/571_1_47870e4282463236430eea1202b799f5.jpg?v=202512080428 ]
※全て税込価格
※11歳以下（小学生以下）の入場には、1名以上の保護者（大人）の付き添いが必要です。
付き添いの方もチケットをお買い求めの上、入場ください
※時期によりチケット料金は変動します。詳細はチケット購入ページをご確認ください
※その他詳細は公式HPをご確認ください
※チケットは購入日のみ有効
チケット購入：
https://www.asoview.com/channel/tickets/rZfDX7w5Mv/
キャンペーン：
本イベントの復活開催に合わせ、2つのキャンペーンを同時に実施いたします。
１.「1狩りUPキャンペーン」
過去に、本コラボイベントを遊ばれた際の“ハンターの証”をお持ちいただいた方を対象に、ご購入されたチケットに1狩り券を追加でプレゼントいたします。
例）1狩り券をご購入の方は、合計で2狩り分お楽しみいただけます。
２.「プロハンター記念写真無料キャンペーン」
ハンターランク５に達している方を対象に、通常は有料の大型モンスターとの記念写真撮影を無料でプレゼントいたします。
※既にハンターランク5の方も、復活キャンペーン中にハンターランク5に上昇された方もどちらも対象
コラボフード：
復活開催に合わせ、過去提供していたコラボフードも販売いたします。（一部変更あり、売り切れ次第終了）
尚、コラボフード購入特典のノベルティは先着順でなくなり次第終了となります。
提供場所／レストラン「モリノテラス」 11時～19時（L.O 18時）
▲「上手に焼けるかな？こんがり肉プレート」！／3,800円（税込）
▲ハンター飯プレート ～リオレウスの尻尾～／1,800円（税込）
備考：
・記載は現時点のもので、変更の可能性あり
・1組あたり最大3名まで参加可能
URL： https://nijigennomori.com/monsterhunter/?utm_campaign=pr
お問合せ： 株式会社ニジゲンノモリ 「ニジゲンノモリ」運営事務局 Tel 0799-64-7061
■（参考）GRAND CHARIOT 北斗七星135°『集会所のコクーン』概要
時間：
チェックイン15：00～18：30／チェックアウト11：00
定員：
4名 ※0～3歳のお子様は2名まで添い寝でご宿泊いただけます
内容：
「ニジゲンノモリ」内のグランピング施設「GRAND CHARIOT 北斗七星135°」の一棟を「集会所のコクーン」をテーマに、ゲーミングルームとして装飾。みんなで集まって、ゲームの世界に没頭し、現実でも狩りに出かけよう。
＜宿泊特典＞
・ニジゲンノモリスペシャルゲーミングブースでのゲーム体験
ブースは最大4名で同時利用可能。各プレイヤーに、24.5インチモニターと世界中のe-sports大会に導入されるsecretlab社の最高級ゲーミングチェアを設置。さらに、PlayStation 5 Proと『モンスターハンターワイルズ』のソフトも常備
・コラボルーム内に隠されたアイテムを探す「宿泊者限定特別クエスト」
・ニジゲンノモリ「モンスターハンター・ザ・フィールド」２狩り券（宿泊人数分）
・客室ミニバー(オリジナルシャンパン・地ビール・ソフトドリンク等)
＜ノベルティ＞
・ハンター装備風ウエストバッグ／ハンターノート風キーケース／
※1部屋につき、おひとつずつのプレゼントとなります
オトモアイルー装備風ルームパーカー
※1部屋につき、お二つずつのプレゼントとなります
食事：
・夕食／極上BBQ
※全天候型の為、当日10:00時点の降水確率が50%以上の場合は、一番人気の淡路ビーフ山海トマトすきやきのコースに変更をさせていただきます。
・朝食／朝のお始め御膳＜和食＞又は洋食プレート
＜和食＞【朝のお始め御膳】
グランシャリオ「朝のお始め御膳」に始まり、瀬戸内焼き魚、そして名物「淡路出汁巻き玉子」を炊き立ての淡路島米と共にお楽しみいただけます。
＜洋食プレート＞メインプレートで淡路島産の4種類の内容をお愉しみいただきます。自家製の淡路島産ポークを使用したロースハムや、淡路島産の卵を使用したスクランブルエッグに玉ねぎをたっぷり使った自家製のトマトケチャップなど素材と手作りにこだわった朝食です。
※メニュー内容は日によって変更がございます。
料金：
50,518円/名～ 1室4名ご利用時の1名あたりの料金（夕・朝食付き、税・サ込料金）
※上記ノベルティと、宿泊特典を含む
場所：
兵庫県淡路市楠本2425番（兵庫県立淡路島公園アニメパーク「ニジゲンノモリ」内)
HP：https://awaji-grandchariot.com/
問合せ先：株式会社ニジゲンノモリ 「GRAND CHARIOT 北斗七星135°」
Tel 0799-64-7090
■（参考）GRAND CHARIOT 北斗七星135°『マイハウスのコクーン』概要
時間：
チェックイン15：00～18：30／チェックアウト11：00
定員：
2名
※0～3歳のお子様は2名まで添い寝でご宿泊いただけます
内容：
「ニジゲンノモリ」内のグランピング施設「GRAND CHARIOT 北斗七星135°」の一棟を「マイハウス」をテーマにゲーム内に登場する装飾や立体物を設置。「モンスターハンター」の世界に没入できる仕掛けが満載で、世界観を存分に楽しむことができる。
＜宿泊特典＞
・コラボルーム内に隠されたアイテムを探す「宿泊者限定特別クエスト」
・ニジゲンノモリ「モンスターハンター・ザ・フィールド」２狩り券（宿泊人数分）
・客室ミニバー(オリジナルシャンパン・地ビール・ソフトドリンク等)
＜ノベルティ＞
・ハンター装備風ウエストバッグ／ハンターノート風キーケース／
オトモアイルー装備風ルームパーカー
※いずれも1部屋につき、おひとつずつのプレゼントとなります
※食事は、コラボルーム『集会所のコクーン』と同様
料金：
61,105円/名～ 1室2名ご利用時の1名あたりの料金（夕・朝食付き、税・サ込料金）
※上記ノベルティと、宿泊特典を含む
場所：
兵庫県淡路市楠本2425番（兵庫県立淡路島公園アニメパーク「ニジゲンノモリ」内)
HP：https://awaji-grandchariot.com/
問合せ先：株式会社ニジゲンノモリ 「GRAND CHARIOT 北斗七星135°」
Tel 0799-64-7090
(C)CAPCOM