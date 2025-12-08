カカオゲームズ、SMエンタテインメントのIPを活用した新作『SMiniz』のグローバルCBTを本日より開始

株式会社カカオゲームズジャパン

株式会社カカオゲームズ（代表取締役：ハン・サンウ）は、本日12月8日(月)、SMエンタテインメント（共同代表：チャン・チョルヒョク、タク・ヨンジュン）のIP（知的財産）を活用した新作『SMiniz（スミニズ）』のグローバルCBT（クローズドベータテスト）を開始したことを発表しました。

今回のCBTは、Android端末をご利用の方の中から、事前応募で選出されたユーザーを対象に、本日、12月8日（月）11:00～12月12日（金）15:00まで実施されます。

『SMiniz』は、SMエンタテインメント所属アーティストをモチーフにした小さなキャラクター「ミニズ」が登場し、自分の「推し」キャラクターと共にマッチ3パズルをクリアしていくモバイルカジュアルゲームです。

今回のテストでは、「NCT」「aespa」「RIIZE」など、 SMエンタテインメント所属のアーティストたちがゲームキャラクターとして登場します。そして、アーティストの姿を収めたフォトカードコレクションをはじめとするさまざまなコンテンツを先行して体験することができます。また、パズルプレイに加え、キャラクターやフォトカードをデコレーションする機能など、多彩な遊び方をお楽しみいただけます。

カカオゲームズは、今回のCBTを通じてゲーム全体を検証し、プレイヤーからのフィードバックをもとに完成度をさらに高め、正式リリースに向けた準備を本格化させる予定です。

なお、『SMiniz』は2026年第1四半期の正式サービス開始を目標に準備中です。本作はグローバルなファン層をターゲットとしたタイトルであり、カカオゲームズがグローバルでのパブリッシングおよびサービスを担当し、開発はMETABORAが、IP提供はSMエンタテインメントがそれぞれ担当します。

※12月8日時点で、新たにCBTにご応募・ご参加いただくことはできません。

■会社紹介

《Publisher》

Kakao Games Corp. (https://www.kakaogamescorp.com/)

Kakao Games（代表取締役：ハン・サンウ）は、韓国のIT企業Kakao傘下のゲーム会社であり、モバイルおよびPC向けの多様なゲームタイトルを展開しています。

2020年のKOSDAQ上場以降、『オーディン：ヴァルハラ・ライジング』『アーキエイジウォー』『ウマ娘 プリティーダービー』など、カジュアルからハードコアまで幅広いジャンルをカバー。

また、Lionheart Studio、XLGAMES、Ocean Drive Studio、METABORA（Kakao Friends IPを活用したカジュアルゲーム・ブロックチェーン展開）などの子会社とのシナジーを通じ、幅広い市場への展開を進めています。