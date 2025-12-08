D-JITとMISUMI floowが IT賞で「IT最優秀賞（顧客価値・サービス革新）」を受賞

株式会社ミスミグループ本社

株式会社ミスミグループ本社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：大野龍隆）が提供する調達DX「D-JIT（ディージット）」「MISUMI floow（フロー）」は2025年12月8日、2025年度(第43回)IT賞（公益社団法人企業情報化協会（IT協会）主催）において、最高賞である「IT最優秀賞（顧客価値・サービス革新）」を受賞しました。

「D-JIT」は国内外700社超※1のサプライヤー在庫情報を当社基幹システムにつなぎ統合・積算し、ECでの大量注文に応えます。「MISUMI floow」は製造現場の生産間接材調達をネットワーク化し、不定期需要に応え流通の安定供給を支えています。同賞では、両サービスが製造業の調達全体の生産性を高め、業界構造改革を促すモデルとして評価されました。なお、当社では2023年度に機械部品調達のAIプラットフォーム「meviy（メビー）」が「IT優秀賞（社会課題解決領域）」を受賞したのに続き、今回が2回目の受賞となります。

※1 2025年9月末時点のサプライヤー社数

■ IT賞とは

IT賞は、ITやデジタル技術を活用して、優れた業務改革や社会貢献を実現した企業・団体・機関・組織・学校・組合などを称える表彰制度です。本賞は日本の産業界および公共分野におけるIT・デジタル活用の推進と、その先進的な実践の普及を目的として、公益社団法人企業情報化協会が主催しています。

1983年に創設された「OA賞」を前身とし、2001年度より「IT賞」として新たな歩みを進め、現在に至ります。

IT賞の概要（IT協会ホームページ） https://www.jiit.or.jp/im/award.html

■ 受賞理由

製造業の調達業務における長年の課題をITで解決し、顧客企業の業務効率化を支援する取り組みが、業界構造改革を促す革新的モデルとして評価され、IT最優秀賞に選ばれました。

１. D-JIT：大量調達を可能にする在庫情報の統合・可視化

市場に分散していた在庫情報を統合・可視化し、EC上で必要数量を即時確認・発注できる仕組みを構築。これにより、例えば、ある商品では、従来100個までだった調達が800個まで拡大し、見積時間は9時間から即時回答、納期も8日から2日に短縮。大量注文への対応力を飛躍的に高めました。

２. MISUMI floow：製造現場の生産間接材※2調達をDXで最適化

製造現場における工具・消耗品など不定期需要の間接材調達をネットワーク化し、在庫の適正化と工数削減を実現。通信機能付き自販機による即時調達・自動補充や定期配送、ECを組み合わせ、調達業務工数を約7割削減しました。

受賞企業、受賞理由の詳細は以下をご参照ください。

IT協会ニュースリリース（2025年12月8日付）

https://jiit.or.jp/wp/wp-content/themes/JIIT/files/awards/it/pdf_award_news-release_2025_43.pdf?=20251205

※2 生産間接材とは、生産設備・装置に組み込まれる機械部品や、備品・工具・消耗品といったMRO（Maintenance, Repair and Operations）品を指します。

■ 当社の受賞サービス

D-JIT（ディージット）

MISUMI ECサイトで、納期調整や見積もりの待ち時間をゼロにする購買プロセスDXサービスです。2024年4月、日本で本格展開しました。お客さまの注文方法はそのままに、グローバル700社超※3のサプライヤー在庫とミスミ生産キャパシティをリアルタイムで組み合わせることで、商品供給力が大幅に強化されました。在庫金額は従来比16倍の8,000億円※4。日本以外にも韓国、タイ、台湾、欧州、米国、メキシコで展開し、ご利用社数は9万社超。同サービスの取り組みが評価され、日本DX大賞2025（日本DX大賞実行委員会主催）で優秀賞、また第42回ロジスティクス大賞（公益社団法人日本ロジスティクスシステム協会主催）で準大賞を受賞しました。

D-JITサービスサイト：h(https://jp.misumi-ec.com/pr/d_jit/)ttps://jp.misumi-ec.com/pr/d_jit/(https://jp.misumi-ec.com/pr/d_jit/%E2%80%BB3)

(https://jp.misumi-ec.com/pr/d_jit/%E2%80%BB3)※3 受賞時600社超だったサプライヤー連携は、現在700社超に拡大しています

※4 ミスミが基幹システムでサイバーネットワーク化した在庫の金額。実際の在庫量は増やすことなく、提供可能なバーチャル在庫として積算しています。

MISUMI floow（フロー）

「MISUMI floow」はデジタル技術革新により、顧客の需要データに基づいた最適なチャネルでの商品提供を可能とし、工場における生産間接材調達の整流化を実現するトータルコストダウンサービスです。調達担当者の発注の手間を省き、在庫量を可視化することで、調達時間を7割削減し、適切な在庫管理を実現します。お客さまが高頻度で使用する消耗品は工場常設の自販機までミスミが納品を行う、いわば製造現場における“富山の置き薬”です。自販機内の在庫はミスミ資産となるので過剰在庫を抱えることはありません。さらに、自販機から取り出す際は顔認証やIDパスが必要になるため、使い過ぎを防ぎ、社員のコストに対する意識改革にもつながります。同サービスの取り組みが評価され、2025年度グッドデザイン賞、日本DX大賞2025（日本DX大賞実行委員会主催）で奨励賞を受賞しました。

MISUMI floowサービスサイト：https://jp.misumi-ec.com/service/floow/

■ ミスミの「デジタルモデルシフト」が拓く、ものづくりの未来

ミスミグループは、デジタル技術の力でものづくりプロセスそのものを変革してきました。

2000年には業界に先駆けてインターネット注文サービスを開始し、部品の選定から発注までをWebで完結させる仕組みを構築しました。そして、3DデータのみでAIが自動見積もりをする「meviy（メビー）」をはじめ、数々の革新的なサービスを展開、産業界の生産性向上に確かな変革をもたらしてきました。

ミスミグループは、「デジタルモデルシフト」を成長戦略の核に据え、この度お客さまへの新たな価値提供として、「得ミスミ、楽ミスミ」をご提案します。設計・調達プロセスのDX化で、設計・生産現場の生産性は飛躍的に向上し、最適な調達サービスを通じてコスト削減も同時に実現します。

お客さまが日々の煩雑な業務から解放され、より創造性の高い仕事に取り組めるようになる。ミスミは、これからも一人ひとりの「時」を価値あるものへと変え、ともに持続的な成長を創造していきます。

■ ミスミとは

ものづくりの現場で必要とされる機械部品や工具・消耗品などをグローバル32.3万社（2025年3月時点）に販売しています。製造機能を持つメーカーと他社ブランド品を販売する商社としての顔を併せ持つユニークな事業モデルとそれを支える事業基盤により「グローバル確実短納期」を実現し、お客さまの利便性向上に貢献しています。