【自動車部品メーカーがグループギフトをDX】 最短3分でグループギフトを企画できる「Gift Fund（ギフトファンド）」を12月8日提供開始

三桜工業株式会社

三桜工業株式会社（本社：茨城県古河市）は、2025年12月8日、数人～大人数のグループからフラワーギフトとメッセージを贈ることができる新しいグループギフトサービス「Gift Fund（ギフトファンド）」をリリースしました。

「Gift Fund」は、送別会・お誕生日・結婚のお祝いなどの機会に、グループギフトを企画する際の「提案～意見調整～寄せ書きメッセージ収集～費用調整～集金～会計報告」という一連の流れをDX化し、取りまとめをする幹事さんが「１.ギフトページを作成」し、「２.URL を共有」する2ステップだけで、仲間でのフラワーギフトとメッセージを贈ることができる、新しいギフトサービスです。





＜詳細の手順は別紙（リリース下部の添付PDF資料）ご参照＞

Gift Fund (ギフトファンド) サービスサイト：

https://giftfund.jp/

■ 想定する利用シーン

■ 本サービスの特長・メリット

- 送別会- お祝い事（例：結婚祝い・誕生日・記念日・卒業祝等）- お世話になったお礼（例：先生や講師・コーチ等へ生徒/父兄から）- その他、「お花を贈りたい！」と思うシーン

「Gift Fund」は、誰かにグループギフトを贈るにあたって従来発生していた、「賛同者を募り、集金し、手配し、寄せ書きを添えて渡す」プロセス（対面型グループギフト手配）をDX化します。

DX化のメリットは大きく分けて以下の7点です。

1. 思い立ったらすぐカタチにできる、幹事さんの手間いらず

幹事さんは、１.企画(最短3分)、２.共有、の2ステップで相手にお花のプレゼントを贈ることができます。

2. 参加したい人だけが参加できる

対面で誘われた場合、「気が進まないけど断りにくい…」ということもありますが、「Gift Fund」では参加するかどうかは各々がWeb上で自由に決められます。

相手を選ばず、「もしよければ参加してね！」と気軽に声を掛けていただけます。

3. 寄せ書きメッセージカードをらくらく作成

参加メンバーが入力したメッセージが、そのままメッセージカードに。

色紙を購入したり、参加者間でメッセージを書いて回したりと、カードの準備に必要な時間と手間が一気になくせます。

「メッセージを書いている時にご本人が近づいてきて慌てて隠す…！」などのヒヤヒヤもありません。

4. 集金や金額の調整が不要

一口500円で参加者から集まった口数に応じてフラワーギフトが手配されるため、金額の調整が不要です。みんなでお金を出してプレゼントを買う時に面倒な、お釣りの処理や、会計報告の必要もありません。

集まった金額に応じて、フラワーギフトが豪華になっていきます。

5. グループの枠を越えてギフトが贈れる

リンクを転送することで、幹事さんと直接面識がない人も参加が可能になり、コミュニティの枠を超えたより広い声掛けが可能です。カード決済のため現金受け渡しもなく、遠隔地に住んでいても参加できます。

6. 贈り先だけに届く「非公開メッセージ」も設定可能

Web上でも公開される寄せ書きメッセージとは別に、実際のお花に同梱される「非公開カード」にのみ印刷される「非公開メッセージ」を届けることができます。

他の参加者は見ることができないため、プライベートな言葉や連絡先も安心して添えられます。

7. ギフトを受け取った方にも便利！「お礼メッセージ」機能

フラワーギフトを受け取った方は、専用のQRコードから、ギフトを贈ってくれた参加者全員に宛て、写真やメッセージを送ることができます。受け取る側にとっても、一人ひとりにお礼を言うタイミングを逃さない便利な機能です。

■ 利用者の声

モニターとして、「Gift Fund」サービスを先行でご利用いただいた方の声をご紹介します。

（企画された方の声）

「『お花と一緒にみんなのお祝いコメントも届けたい！』と、後輩の結婚式に式場へお花を送る際、Gift Fundを利用しました。集金や振込の手間ゼロで簡単に準備でき、社外や遠隔地の方もリンク共有で参加でき、オンラインならではの便利さを実感しました。

お花だけでなく、温かいメッセージも一緒に届けられるのが嬉しいポイントでした。

また、参加してくれた皆からも、

『コメントを添えられるのが良かった！』

『リンクが届いて手順に沿ってメッセージを入れるだけで参加できて、簡単だった』

『お祝いの気持ちをみんなで共有できて楽しい』

との声がありました。

式の後は、二人から嬉しそうな写真付きメッセージが届き、温かい気持ちになりました。」

（贈られた方の声）

「結婚祝いに、職場の皆さんから白やオレンジの色鮮やかで大きなお花を贈っていただきました。

メッセージカードを開いた瞬間、いろんな人の言葉が一度に目に入ってきて、本当に嬉しかったです。

北海道に引っ越してしまった元同僚も書いてくれていて、つながりが続いていることを嬉しく感じました。

綺麗な花束は小分けして部屋のあちこちに飾り、しばらくユリのいい香りが部屋を包んでいました。」

■ 開発担当者 コメント

届けられたお花

Gift Fund は、三桜工業株式会社の新事業開発本部が推進する「知の探索」を目的とした新事業プロジェクトのひとつとして生まれました。

送別会、卒業式、結婚式など、人生の節目や新生活のタイミングでは、気持ちを伝えたり連絡先を交換したりする機会として、グループギフトが広く用いられています。

しかし、複数人で贈り物を準備する際には、ほぼ必ずといってよいほど「幹事さん（企画者）の手間」が発生し、多くの場合、その負担は誰かの善意や献身に支えられています。一方で「負担が大きくて企画に立候補しづらい」「お祝いしたい気持ちはあるのに準備が大変」と感じる場面も少なくなく、特に仕事が忙しい繁忙期などに、「気持ちはあったけれど形にできなかった」という場面が、私たちの身近でも度々見られました。

そこで私たちは、「取りまとめの煩雑さや負担をなくし、誰もが無理なく気持ちを届けられる仕組みをつくれないか」と考え、Gift Fund の開発を進めてきました。

「誰かに負担を押しつける事なく、皆の想いがカタチになる」

そんな体験を実現することで、一期一会の出会いが、より確かな「つながり」として残っていく世界をつくりたいと考えています。

■ サービス概要

・サービス名 ： Gift Fund（ギフトファンド）

・サービス内容 ： オンライングループギフトサービス

・サービスサイト： https://giftfund.jp/

■ 運営会社概要

サービス ロゴ- 会社名 ：三桜工業株式会社- 代表者 ：代表取締役 取締役社長 COO 竹田玄哉- 本店所在地 ：〒306-0041 茨城県古河市鴻巣758番地- 設立 ：1939年（昭和14年）3月24日- 主な事業内容：自動車部品の開発・設計・製造・販売- Ｗｅｂサイト：https://www.sanoh.com/

【 お問合せ先 】

本リリースに関するお問合せは、以下までご連絡下さい。

三桜工業株式会社 新事業開発本部

Gift Fund 運営事務局： contact@giftfund.jp