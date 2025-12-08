箱根の森に佇むプライベートリゾート【KANAYA RESORT HAKONE × HAIRSTAR】から特別な冬の贈り物。
KANAYA RESORT HAKONE「JOHN KANAYA SUITE」
株式会社KANAYA RESORTS (所在地：東京都渋谷区/代表取締役社長 金谷譲児)が運営するプライベートリゾート「KANAYA RESORT HAKONE（所在地：神奈川県・箱根町）」は、2025年12月1日（月）より12月31日（水）の1ヶ月間、スイートルーム（「JOHN KANAYA SUITE」「GRAND TERRACE SUITE」 ）に宿泊する成人女性のお客様を対象に、ヘアケアブランド【HAIRSTAR】のイオンスターブラシ PRO（ピンクゴールドまたはクロームブラック）を1本プレゼントするキャンペーンを開始いたしました。
森の別邸で日常から解き放たれる特別な時間に、肌も髪も輝く体験をお届けしたい。そんな想いから、今回のコラボレーションが実現いたしました。「美肌の湯」で知られるKANAYA RESORT HAKONEの温泉と、「HAIRSTAR イオンスターブラシ PRO」で、心身ともにリフレッシュする贅沢なひとときをお楽しみください。
【HAIRSTAR イオンスターブラシ PROとは】
2025年5月の発売以来、多くのお客様から「ブラッシングだけで髪がまとまる」「朝のスタイリングが楽になった」とご好評いただいているロングセラー商品のプロフェッショナルバージョン。
主な特徴：
・ブラシ面にマイナスイオン発生プレートを搭載
・当社比1.8倍のマイナスイオン発生（通常版との比較）
・髪の広がりとなる静電気を抑え、さらなる潤いと艶をもたらす
・濡れ髪もやさしくとかす、水に強い設計
・インバス（洗髪時・トリートメント時）・アウトバス両用
・静電気が起きにくいPOM素材採用
HAIRSTAR イオンスターブラシ PRO
商品の詳細はこちら :
https://hairstar.jp/?utm_source=press&utm_medium=referral&utm_campaign=kanayaresort202512
LIFELONG株式会社
【HAIRSTAR 会社概要】
・会社名：LIFELONG株式会社
・所在地：東京都港区芝公園1-2-8 AMANO芝公園ビル5階
・設立：2001年12月
・事業内容：美容・健康関連製品の企画・開発・販売
・URL：https://lifelong.co.jp/
【施設概要】
施設名：KANAYA RESORT HAKONE
所在地：神奈川県足柄下郡箱根町仙石原1251-16
電話番号：予約0120-016-545
公式HP：https://hakonekanaya.com/
アクセス：[電]箱根登山電車強羅駅より送迎車で10分（要事前予約）
料金：お一人様 56,100円～（2名様1室ご利用時1泊2食付、消費税込、入湯税別）
KANAYA RESORT HAKONE
鬼怒川温泉ホテル（1931年の開業当時）
【金谷ホテル観光グループについて】
1927(昭和2)年、浅草から日光まで東武鉄道の開通に伴い、鬼怒川の発展の端緒を開く形で日光金谷ホテルの鬼怒川支店として誕生。1931(昭和6)年、鬼怒川温泉ホテルが開業。その後、1953(昭和28)年に日光金谷ホテルから独立し、独自の発展を遂げ、現在では「鬼怒川温泉ホテル」「鬼怒川金谷ホテル」「KANAYA RESORT HAKONE」「THE KEY HIGHLAND NASU」「松楓楼松屋」の5つの宿泊施設に加え、「モダンジャパニーズレストラン 平河町かなや」、「ショコラトリー JOHN KANAYA」、「金谷菓子本舗」の保有・運営を行っております。